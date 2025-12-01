SINTX Technologies 與 EVONIK 簽署供應協議，生產用於人工智能輔助 3D 打印患者專屬植入物的氮化矽–PEEK 複合材料

猶他州鹽湖城, Dec. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 先進陶瓷與生物材料公司 SINTX Technologies, Inc. (NASDAQ: SINT) (「SINTX」或「該公司」) 今日宣佈，已與高性能聚合物全球領導者 Evonik Corporation (「EVONIK」) 簽署供應協議，生產該公司專利的氮化矽–PEEK（即聚醚醚酮）複合材料 (SiN/PEEK) (美國專利編號：10,806,831)，此材料專為人工智能 (AI) 輔助增材製造患者專屬植入物而設計，將運用 SINTX 美國生產基地現有設備來生產。

根據協議，EVONIK 將發揮達到商業規模的生產能力，按照 SINTX 規格生產 SiN/PEEK 複合材料，使該公司能夠立即開始製造由 AI 設計、3D 打印的患者專屬植入物。SINTX 已收到醫生請求，為脊椎腫瘤切除後的骨科及神經外科腫瘤患者，提供人道使用的椎體替換（VBR）植入式儀器。此外，該公司打算運用 SiN/PEEK 複合材料，支援患者匹配及傳統減材製造植入式儀器的監管批准。

SINTX 主席、董事長暨行政總裁 Eric K. Olson 表示：「這項與 EVONIK 的協議，對 SINTX 及病人定制植入物領域而言是另一項重大突破。透過結合 EVONIK 具工業規模的 PEEK 聚合物製造專業知識與 SINTX 的氮化矽生物材料製造能力，我們能夠提供新一代植入物，以應對創傷、脊柱、腫瘤及其他領域的關鍵需求。我們認為 SiN/PEEK 相比標準 PEEK 更具顯著優勢，包括抗病原體表面特性、成骨潛能及更加出色的顯影效果——這些特點在高風險的複雜手術中重要無比。」

EVONIK 醫療儀器與系統市場領域主管 Marc Knebel 表示：「我們很高興能夠支持 SINTX，將高性能 SiN/PEEK 複合材料絲推向市場，用於受監管醫療儀器的增材及減材製造。這再次展現 EVONIK 推動的創新，為提升醫療效果作出貢獻。我們的合作旨在提供穩定質素、可靠供應及可擴展能力，以上種種都是我們持續擴大合作及數據生成以推動未來醫療儀器市場工作的基礎要素。」

為何患者專屬植入物選擇 SiN/PEEK

SINTX 的氮化矽經研究證實具有抗病原體行為及成骨特性，而 PEEK 複合材料則以 X 光可穿透性及機械可調節性見稱。SiN/PEEK 的結合旨在實現：

抗病原體表面行為，有助減少微生物在植入物表面的依附。

成骨支持，促進骨骼持續生長和整合。

在術中及術後成像方面提供相比標準 PEEK 更加理想的可視化效果。

透過 AI 輔助增材製造而為患者專屬幾何形狀帶來的設計自由。

靈活擴展、貫徹一致的細絲，以支持患者專屬工作流程典型的高混合、低批量生產。





基於今日的供應合約，雙方展望將 SiN/PEEK 複合材料開放予其他合資格的製造商，用於氮化矽屬性可為複雜的植入適應症增加臨床及經濟價值。

SINTX 科技總監 Ryan Bock 博士表示，SINTX 近期的人道主義工作集中於腫瘤切除後病例的創傷及腫瘤適應症，這些病例中外科醫生面對複雜解剖結構及感染風險，而患者專屬設計可能有助提升貼合、固定及整體臨床效果。「我們致力回應腫瘤相關護理中外科醫生的實際需求。我們現階段專注於人道使用的個案，並在建立質素管理系統、監管檔案及生產能力的同時，透過適當的 FDA 渠道拓展至其他適應症。」

如欲進一步了解 SINTX Technologies 或其物料平台，請瀏覽 www.sintx.com。

關於 EVONIK

EVONIK 業務部門 High Performance Polymers，包括其聯營公司 Evonik Operations GmbH，是其中一間全球領先的特種化學品公司，業務遍佈 100 多個國家及地區。EVONIK 在美加擁有超過 30 個主要生產地點，以及眾多辦事處、實驗室、倉庫及分銷中心，在北美洲僱用約 5,000 名員工。2024 年，北美地區貢獻了全球銷售額的 24%，相當於 37 億歐元。除化學範疇以外，EVONIK 還為客戶開拓具盈利能力且可持續發展的創新解決方案。

關於 SINTX

SINTX Technologies, Inc. (NASDAQ: SINT) 總部位於猶他州鹽湖城，是一間先進的陶瓷公司，專注於開發、製造和商業化氮化矽生物材料、複合材料、儀器及相關技術，應用於醫療及其他高價值領域。自 2008 年起已有數以千計的醫療裝置植入人體，並擁有近二十年的同行評審研究歷史，SINTX 已在提升臨床效果及患者安全的高性能生物材料範疇建立起領導地位。憑藉強大專利組合、美國生產基地及策略性行業合作夥伴關係的支持，該公司持續透過創新及市場多元化拓展其技術平台，當中包括近期獲 FDA 批准用於重建手術的 SINAPTIC® 足踝植入系統。

前瞻性聲明

本新聞稿包括根據《1995 年美國私人證券訴訟改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 所界定的「前瞻性陳述」，包括但不限於有關以下各項的陳述：公司製造 SiN/PEEK 複合材料及患者專屬植入物的能力；公司與 Evonik 供應協議的時間、範圍及預期效益；SiN/PEEK 複合材料及相關增材製造工作流程的預期產品性能屬性；公司為患者專屬及傳統製造植入式裝置尋求監管批准的計劃；對人道用途椎體置換植入物的預期；SiN/PEEK 材料可能向其他製造商供應的潛力；與標準 PEEK 相比，SiN/PEEK 預期的臨床、營運或經濟優勢；以及公司對質素管理發展、生產擴張、更廣泛市場機遇及未來適應症的預期。前瞻性陳述基於當前假設，通常以「可能」、「將會」、「可以」、「應該」、「預期」、「預料」、「打算」、「計劃」、「相信」、「估計」、「預測」、「目標」、「旨在」及類似表達識別。實際結果可能與這些前瞻性陳述所示存在重大差異，原因包括但不限於以下各項風險與不確定因素：包括與生產準備度、質素管理系統發展、供應鏈可靠性、EVONIK 的第三方表現、監管要求及 FDA 提交的時機或結果、患者專屬植入物的臨床應用、外科醫生培訓與使用、競爭性技術、知識產權保護、市場接受程度、定價與報銷動態，以及宏觀經濟或行業特定狀況相關的風險。關於氮化矽潛在抗病原體或成骨屬性的陳述，僅指一般材料層面的研究，並不暗示任何特定裝置或適應症已獲得監管批准或具有臨床效益。更多風險與不確定因素已在 SINTX 提交予美國證券交易委員會的文件中闡述，包括其最新的 10-K 表格年度報告及 10-Q 表格季度報告，可瀏覽 www.sec.gov 查閱。本新聞稿中的前瞻性陳述只截至本文件日期有效，且除法律另有規定外，SINTX 並無義務更新該等陳述。

SINTX 聯絡方式：

Jack Perkins 或 Maria Hocut

KCSA Strategic Communications

Sintx@kcsa.com

SINTX Technologies, Inc.

801.839.3502

IR@sintx.com