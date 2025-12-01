EssilorLuxottica crée un Comité consultatif scientifique

pour accompagner son accélération sur l'innovation

Paris, France (1er décembre 2025) – EssilorLuxottica a annoncé la création de son Comité consultatif scientifique. Celui-ci rassemble des scientifiques et leaders d'opinion de renommée mondiale, dans les domaines connexes de la science, de la technologie et de la santé. Avec cette initiative, le Groupe renforce son profond ancrage scientifique et sa mission d’aider patients et consommateurs à exprimer leur potentiel.

Le Comité consultatif scientifique apportera des conseils stratégiques et des analyses sur des opportunités à venir, contribuant au développement de sujets prioritaires par EssilorLuxottica. Véritable accélérateur de la transformation, le Comité consultatif collaborera avec un réseau mondial d'institutions scientifiques de premier plan. Le Groupe bénéficiera de son expertise sur les nouvelles perspectives qui s’ouvrent à lui dans le prolongement de ses axes de recherche fondamentaux, telles que l'ophtalmologie et l'oculomique, la physique et l'optique, l'audiologie, l'IA et l'éthique.

Le Comité consultatif scientifique réunit cinq experts de renommée mondiale, reconnus pour leurs contributions à des découvertes importantes et faisant référence dans leur domaines respectifs :

Pr. Alain Aspect , PhD, Lauréat du Prix Nobel de Physique 2022 et Prix Wolf 2010. Professeur à l'Institut d'Optique - Université Paris Saclay et à l’École Polytechnique ; Chercheur Émérite au CNRS.

, PhD, Lauréat du Prix Nobel de Physique 2022 et Prix Wolf 2010. Professeur à l'Institut d'Optique - Université Paris Saclay et à l’École Polytechnique ; Chercheur Émérite au CNRS. Pr. Alessio Figalli , PhD, Lauréat de la Médaille Fields 2018. Professeur titulaire et Directeur de l'Institut de Recherche en Mathématiques à l'ETH Zürich.

, PhD, Lauréat de la Médaille Fields 2018. Professeur titulaire et Directeur de l'Institut de Recherche en Mathématiques à l'ETH Zürich. Pr. Sharon Kujawa , PhD, Lauréat du Prix Callier 2017. Professeur d'oto-rhino-laryngologie – Chirurgie de la tête et du cou de la Harvard Medical School ; Chercheur principal aux laboratoires Eaton-Peabody - Massachusetts Eye and Ear, (Etats-Unis).

, PhD, Lauréat du Prix Callier 2017. Professeur d'oto-rhino-laryngologie – Chirurgie de la tête et du cou de la Harvard Medical School ; Chercheur principal aux laboratoires Eaton-Peabody - Massachusetts Eye and Ear, (Etats-Unis). Pr. José-Alain Sahel , Médecin ophtalmologiste, Lauréat du Prix Wolf 2024. Professeur Distingué et Président du Département d’Ophtalmologie de l’Ecole de Médecine de l'Université de Pittsburgh ; Professeur émérite à Sorbonne Université.

, Médecin ophtalmologiste, Lauréat du Prix Wolf 2024. Professeur Distingué et Président du Département d’Ophtalmologie de l’Ecole de Médecine de l'Université de Pittsburgh ; Professeur émérite à Sorbonne Université. Pr. Effy Vayena, PhD. Professeur de bioéthique à l'ETH Zürich; Professeur invité au Centre de Bioéthique de la Harvard Medical School.





« Faisant suite à des décennies d’avancées technologiques et de recherche fondamentale, la création du premier Comité consultatif scientifique d’EssilorLuxottica marque une étape déterminante dans notre trajectoire d'innovation. Coopérer avec certains des esprits les plus brillants de la science nous permettra d'élargir nos perspectives, d'aborder des territoires inexplorés et de transformer des savoirs en bénéfices concrets pour les patients. Leurs expertises guideront les initiatives que nous menons pour faire progresser l'ophtalmologie, l'audiologie, l'IA, les neurosciences et plus encore - intégrant plus largement nos solutions dans l’ensemble des sciences de la vie. Ensemble, nous continuerons à façonner le futur de notre industrie, en stimulant un progrès porteur de transformation et en réaffirmant notre engagement à diriger avec un sens de l’intérêt général », ont déclaré Francesco Milleri, Président-Directeur Général, et Paul du Saillant, Directeur Général Délégué d'EssilorLuxottica.

