EssilorLuxottica istituisce un Comitato Scientifico

e accelera sempre più nell’innovazione

Parigi, Francia (1° dicembre 2025) – EssilorLuxottica annuncia la creazione di un Comitato Scientifico, che riunisce alcune tra le voci più autorevoli della comunità internazionale negli ambiti sempre più interconnessi della scienza, della tecnologia e della salute. Con questa iniziativa, il Gruppo rafforza ulteriormente le sue solide basi scientifiche e dà nuovo slancio all’impegno di migliorare la vita di pazienti e consumatori nel mondo.

Il Comitato Scientifico offrirà orientamento strategico e una visione di lungo periodo, contribuendo alla definizione e valorizzazione dell’agenda scientifica di EssilorLuxottica. Concepito come un incubatore di idee e prospettive innovative, il Comitato lavorerà in sinergia con prestigiose istituzioni scientifiche a livello globale e contribuirà a delineare nuove frontiere nelle aree di ricerca strategiche del Gruppo, tra cui l’oftalmologia e l’oculomics, la fisica e l’ottica, l’audiologia, l’intelligenza artificiale e l’etica.

Il Comitato si compone di esperti di fama mondiale, noti per gli importanti contributi scientifici nei rispettivi ambiti di ricerca:

Prof. Alain Aspect , PhD, Premio Nobel per la Fisica 2022 e Wolf 2010. Professore all’Institut d’Optique Graduate School – Université Paris Saclay e all’École Polytechnique, Ricercatore Senior Emerito del CNRS – Centre national de la recherche scientifique.

, PhD, Premio Nobel per la Fisica 2022 e Wolf 2010. Professore all’Institut d’Optique Graduate School – Université Paris Saclay e all’École Polytechnique, Ricercatore Senior Emerito del CNRS – Centre national de la recherche scientifique. Prof. Alessio Figalli , PhD, Medaglia Fields 2018. Professore Ordinario e Direttore dell’Istituto di Ricerca per la Matematica presso l’ETH di Zurigo.

, PhD, Medaglia Fields 2018. Professore Ordinario e Direttore dell’Istituto di Ricerca per la Matematica presso l’ETH di Zurigo. Prof.ssa Sharon Kujawa , PhD, Premio Callier 2017. Professoressa di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico Facciale alla Harvard Medical School, Principal Investigator presso gli Eaton-Peabody Laboratories, Mass Eye and Ear.

, PhD, Premio Callier 2017. Professoressa di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico Facciale alla Harvard Medical School, Principal Investigator presso gli Eaton-Peabody Laboratories, Mass Eye and Ear. Prof. José-Alain Sahel , MD, Premio Wolf 2024. Distinguished Professor e Direttore del Dipartimento di Oftalmologia presso la University of Pittsburgh School of Medicine, Professore Emerito presso la Sorbonne Université.

, MD, Premio Wolf 2024. Distinguished Professor e Direttore del Dipartimento di Oftalmologia presso la University of Pittsburgh School of Medicine, Professore Emerito presso la Sorbonne Université. Prof.ssa Effy Vayena, PhD. Professoressa di Bioetica all’ETH di Zurigo e Visiting Lecturer al Center for Bioethics, Harvard Medical School.

“Dopo decenni di ricerca e sviluppo sulle tecnologie avanzate, oggi la creazione di questo Comitato Scientifico rappresenta un passo decisivo nel percorso di innovazione di EssilorLuxottica. Confrontarci con alcune delle menti più brillanti del mondo scientifico ci consentirà di ampliare gli orizzonti, esplorare nuovi territori e trasformare la conoscenza in risultati concreti per le persone. I preziosi contributi del Comitato Scientifico guideranno i progetti del nostro Gruppo. Ci permetteranno, inoltre, di continuare a innovare in diverse aree, dall’oftalmologia all’audiologia, dall’intelligenza artificiale alle neuroscienze e molto altro ancora, estendendo l’impatto delle nostre soluzioni a tutti gli ambiti della salute. Insieme continueremo a ridefinire il nostro settore, con innovazioni in grado di aprire orizzonti nuovi e l’impegno a guidare questa trasformazione con responsabilità”, hanno dichiarato Francesco Milleri, Presidente e Amministratore Delegato, e Paul du Saillant, Vice Amministratore Delegato di EssilorLuxottica.

