Media Advisory: Inuit-led Infrastructure Project Advances Canada’s Arctic Sovereignty

Iqaluit, Nunavut, Dec. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Qikiqtarjuaq Deep Sea Port Project is a strategic piece of Arctic infrastructure in Nunavut that will significantly enhance Canada’s Arctic accessibility, operational preparedness, and sovereignty. Project partners are in Ottawa seeking federal support to advance this shovel-ready, Inuit-led construction project that will begin construction in June 2026.
Media are invited to attend a press conference with leadership from the Qikiqtaaluk Corporation, the majority Inuit-owner, and their joint venture partner, Arctic Economic Development Corporation to learn more about this project.
Details
Who:
- Harry Flaherty, President, Qikiqtaaluk Corporation (QCorp)
- John Risley, Chairman, Arctic Economic Development Corporation (AEDC)
- Sean Leet, Director, Arctic Economic Development Corporation (AEDC)
- Jeff Maurice, Vice-President, Partnership Arctic Economic Development Corporation (AEDC)
Date: Tuesday, December 2, 2025
Time: 11:00 am
Location: Canadian Parliamentary Press Gallery, Room 135-B, West Block, Parliament Hill, Ottawa
RSVP & Media Contacts
For accreditation or technical inquiries, please contact:
Jennifer Hayward
Email: jen@outcrop.com
Phone: 867-222-1575
Non-Parliamentary Press Gallery Members require accreditation to participate, which is to be arranged though pressres2@parl.gc.ca.