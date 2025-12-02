Bitget Melancarkan Avatar Dagangan AI berdasarkan Tujuh Strategi Dagangan

VICTORIA, Seychelles, Dec. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, telah melancarkan enam avatar dagangan AI serba baharu dalam GetAgent, menandakan satu langkah besar ke arah dagangan pintar generasi seterusnya.

Ketika para pedagang di seluruh dunia menguji keberkesanan model AI terkemuka seperti ChatGPT, Gemini dan DeepSeek dalam persekitaran dagangan sebenar, Bitget tampil dengan tawaran yang lebih nyata: senarai pedagang AI dengan personaliti, strategi dan falsafah pasaran yang tersendiri. Kesemua avatar ini beroperasi secara langsung, berdagang menggunakan akaun sebenar dan tersedia sepenuhnya untuk dagangan salinan dengan satu klik.

Setiap avatar mewakili aliran logik dagangan yang berbeza: daripada strategi lindungan nilai konservatif dan momentum mata wang kripto utama kepada penembusan altcoin beta tinggi, pembalikan strategi kontra serta pelaksanaan mekanikal. Avatar tersebut merangkumi Steady Hedge, Majors Momentum, Altcoin Turbo, CTA Force, Infinite Grid, Dip Sniper dan DeepSeek (model asas). Semua strategi ini dibangunkan menggunakan pustaka berbilang faktor indikator dagangan profesional, ujian belakang (backtesting) yang meluas serta pengoptimuman berulang dalam GetAgent.

Dari jam 18:00 pada 24 November hingga 18:00 pada 15 Disember (UTC+8), pengguna GetAgent boleh mengakses saluran dagangan salinan satu klik terhad, sekali gus memilih avatar yang paling selaras dengan personaliti dagangan mereka. Setiap pedagang AI beroperasi secara autonomi dalam masa nyata dan pengguna boleh mengikuti setiap kemasukan, keluar penurunan nilai (drawdown) serta pelarasan secara langsung di Model Arena. Dengan lengkung prestasi yang telus, dokumentasi strategi dan data pelaksanaan sebenar, pengalaman ini memberikan pandangan eksklusif tentang bagaimana strategi dagangan berbeza bertindak di bawah tekanan pasaran.

Bagi menggalakkan penerokaan, Bitget melancarkan dana airdrop bernilai 10,000 USDT untuk pengguna yang menyertai kempen dagangan salinan satu klik terhad. Sesiapa yang berjaya melakukan dagangan salinan dan menghantar satu mesej kepada GetAgent layak menerima sebahagian daripada ganjaran tersebut, manakala 100 pengguna dagangan salinan pertama setiap hari akan menerima baucar dagangan salinan kontrak bernilai sehingga 100 USDT.

“Orang ramai mahukan penyelesaian yang benar-benar boleh digunakan untuk berdagang,” kata Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget. “Avatar ini menjadikan pengalaman dagangan lebih peribadi dan mesra pengguna. Sama ada seseorang lebih cenderung kepada momentum, lindung nilai mahupun strategi secara kontra, kini terdapat rakan AI yang berfikir seperti mereka.”

Daripada menyalin tanpa pemahaman, pengguna boleh berinteraksi secara langsung dengan setiap avatar. GetAgent membolehkan pedagang bertanya mengapa sesuatu avatar memasuki kedudukan dagangan, kaedah ia menetapkan tahap henti rugi (stop‑loss), isyarat yang diberi keutamaan serta cara ia menyesuaikan diri dengan kitaran pasaran berbeza. Pedagang baharu memperoleh kejelasan dan keyakinan, manakala pengguna berpengalaman boleh menguji idea atau menerokai strategi baharu tanpa menjejaskan portfolio teras mereka.

DeepSeek, yang disertakan dalam senarai sebagai model asas tanpa pengubahsuaian, berfungsi sebagai penanda aras. Pada akhir kem dagangan, Bitget akan menerbitkan ulasan perbandingan tentang prestasi setiap avatar berbanding DeepSeek, sekali gus menawarkan salah satu kajian dunia sebenar pertama industri mengenai tingkah laku dagangan AI merentasi reka bentuk agen yang berbeza.

Sama ada pedagang lebih selesa dengan sikap berhati‑hati Steady Hedge, tertarik dengan volatiliti Altcoin Turbo atau cenderung kepada logik berasaskan julat Infinite Grid, GetAgent menyediakan cara untuk memadankan strategi dengan keutamaan masing‑masing. Langkah ini menambah satu lapisan keserasian baharu dalam dagangan dibantu oleh AI. Enam avatar dagangan Bitget ini menyatukan ketelusan dalam satu antara muka, dikuasakan oleh infrastruktur UEX dan pelaksanaan pintar GetAgent.

Untuk maklumat lanjut mengenai tujuh avatar dagangan AI Bitget serta prestasi langsungnya, layari di sini.

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada 2018, Bitget ialah Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, yang berkhidmat kepada lebih 120 juta pengguna dengan akses kepada berjuta-juta token kripto, saham bertoken, ETF dan aset dunia sebenar yang lain, sambil menawarkan akses masa nyata kepada harga Bitcoin, harga Ethereum harga XRP serta harga mata wang kripto lain, semuanya dalam satu platform tunggal. Ekosistem ini komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui alat dagangan yang berkuasa AI, kesalingoperasian antara token di rangkaian Bitcoin, Ethereum, Solana dan BNB Chain serta akses yang lebih luas kepada aset dunia sebenar. Dalam dunia terdesentralisasi, Bitget Wallet ialah aplikasi kewangan harian yang dibina untuk menjadikan kripto mudah, selamat dan sebahagian daripada kewangan harian. Berkhidmat kepada lebih 80 juta pengguna, ia menghubungkan teknologi blockchain dengan kewangan dunia sebenar, menawarkan platform serba lengkap untuk deposit dan pengeluaran, berdagang, menjana pendapatan serta membuat pembayaran dengan lancar.

Bitget sedang memacu penggunaan kripto melalui perkongsian strategik, antaranya berperanan sebagai Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Terunggul Dunia, LALIGA dalam pasaran TIMUR, SEA dan LATAM. Selaras dengan strategi impak globalnya, Bitget telah bekerjasama dengan UNICEF untuk menyokong pendidikan blockchain bagi 1.1 juta individu menjelang tahun 2027. Dalam dunia sukan permotoran, Bitget merupakan rakan eksklusif bursa mata wang kripto bagi MotoGP™, salah satu kejohanan paling mendebarkan di dunia.

Untuk maklumat lanjut, layari: Laman web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Untuk pertanyaan media, sila hubungi: media@bitget.com

Amaran Risiko: Harga aset digital tertakluk kepada turun naik dan mungkin mengalami ketidakstabilan yang ketara. Pelabur disarankan agar hanya memperuntukkan dana yang mereka sanggup tanggung jika mengalami kerugian. Nilai mana-mana pelaburan boleh terjejas dan terdapat kemungkinan bahawa objektif kewangan mungkin tidak tercapai serta pelaburan pokok tidak dapat diperoleh semula. Nasihat kewangan bebas harus sentiasa didapatkan dan pengalaman dan kedudukan kewangan peribadi perlu dipertimbangkan dengan teliti. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Bitget tidak bertanggungjawab atas apa-apa kerugian yang mungkin dialami. Tiada apa-apa yang terkandung di sini harus dianggap sebagai nasihat kewangan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila rujuk Terma Penggunaan kami.

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/933942b0-732f-49bf-8573-0096ca92b73b