Lassila & Tikanoja ostaa RecondConceptin ja laajentaa prosessipuhdistusliiketoimintaansa Ruotsissa

Mediatiedote

2.12.2025 klo 8.00

Lassila & Tikanoja (L&T) on ostanut RecondConcept i Ånge AB:n 1.12.2025 vahvistaen näin kemiallisen puhdistuksen ja prosessi- sekä energiateollisuuden palveluitaan.

Yritysosto vahvistaa Lassila & Tikanojan kyvykkyyttä tehokkaasta teollisesta huollosta ja kunnossapidosta. Viime tilikaudella RecondConceptin liikevaihto oli noin 1,2 miljoonaa euroa ja yhtiö työllisti 7 henkilöä. Ruotsissa Lassila & Tikanojan prosessipuhdistuspalveluja tarjotaan SVB (Sand & Vattenbläst i Tyringe) -brändin alla.



RecondConceptilla on laaja kokemus työskentelystä monimutkaisissa teollisuusympäristöissä, joissa turvallisuus, laatu ja tekninen osaaminen ovat ratkaisevan tärkeitä asioita. Yritys on rakentanut vahvan aseman kemiallisen puhdistuksen asiantuntijaosaamisellaan.

”Tämän yritysoston myötä laajennamme sekä kapasiteettiamme että osaamistamme tällä alalla. Voimme tarjota asiakkaillemme entistä laajemman ja sujuvamman palvelukokonaisuuden. RecondConceptin osaaminen täydentää palveluitamme ja auttaa meitä tarjoamaan tehokkaampia ratkaisuja asiakkaillemme,” kertoo L&T:n kiertotalousliiketoiminnan toimialajohtaja Antti Tervo.

Lisätietoja:

Lassila & Tikanoja

Antti Tervo

toimialajohtaja, kiertotalousliiketoiminta

Puh. +358 50 349 3702

