Aktsiaselts Infortar finantskalender 2026. aastal

2026. aastal plaanib Aktsiaselts Infortar avalikustada finantstulemused järgnevatel kuupäevadel:
|25. veebruar
|auditeerimata 12-kuu vahearuanne
|4. mai
|auditeerimata 3-kuu vahearuanne
|3. august
|auditeerimata 6-kuu vahearuanne
|2. november
|auditeerimata 9-kuu vahearuanne
Majandustulemused avaldatakse eesti ja inglise keeles ning kõik teated on pärast avaldamist nähtavad börsisüsteemis ja koduleheküljel www.infortar.ee.
Infortar tegutseb seitsmes riigis, ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad on meretransport, energeetika ja kinnisvara. Infortar omab 68,47 protsendi suurust osalust AS-is Tallink Grupp, 100% osalust AS-is Elenger Grupp ning mitmekülgset ja kaasaegset, ca 141 000 m2 suurust kinnisvaraportfelli. Lisaks kolmele põhitegevusvaldkonnale tegutseb Infortar põllumajanduse, insenerehituse, ehitusmaavarade, trükkimise ja muudes valdkondades. Kokku kuulub Infortari kontserni 110 ettevõtet: 101 kontserni ettevõtet, 4 sidusettevõtet ja 5 sidusettevõtete tütarettevõtet. Arvestamata sidusettevõtteid annab Infortar tööd 6558 inimesele.
