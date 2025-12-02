Bavarian Nordic vil foretage aktietilbagekøb for op til DKK 500 mio.

KØBENHAVN, Danmark, 2. december 2025 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) meddelte i dag sin hensigt om at iværksætte et engangsprogram for tilbagekøb af egne aktier for op til DKK 500 mio., som skal gennemføres over de næste 12 måneder.

Denne beslutning skal ses i lyset af en nuværende stærk likviditetsposition, som følge af det nylige salg af Priority Review Voucher og en fortsat positiv pengestrøm fra driften. Pr. 30. september 2025 udgjorde værdipapirer, kontanter og likvide midler DKK 2.978 mio., hvoraf cirka DKK 800 mio. vedrører udskudte betalinger til GSK (sidste milepælsbetaling) samt royalty og skat relateret til salget af Priority Review Voucher, som alle forfalder i den nærmeste fremtid. For nuværende vurderer selskabet, at likviditetsbeholdningen efter gennemførelsen af aktietilbagekøbsprogrammet vil være tilstrækkelig til at bevare fleksibilitet og drive forretningen i en usikker verden.

Bavarian Nordic har til hensigt at beholde de tilbagekøbte aktier som egne aktier med henblik på at justere kapitalstrukturen.

Aktietilbagekøbsprogrammet vil blive gennemført i overensstemmelse med den bemyndigelse, som generalforsamlingen har givet til bestyrelsen, og vil være underlagt safe harbour-reglerne. Yderligere detaljer, herunder de væsentligste vilkår for programmet, vil blive offentliggjort i forbindelse med bestyrelsens endelige beslutning om at lancere programmet.

Bavarian Nordic ejer i øjeblikket 966.845 egne aktier, svarende til 1,22% af selskabets aktiekapital, hvoraf en del vil blive anvendt til at opfylde selskabets forpligtelser i relation til selskabets langsigtede aktiebaserede incitamentsprogrammer for bestyrelsen og direktionen.

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et globalt vaccineselskab med en mission om at forbedre sundheden og redde liv gennem innovative vacciner. Vi er en foretrukken leverandør af mpox- og koppevacciner til regeringer med hensyn til at forbedre det offentlige sundhedsberedskab og har en førende produktportefølje af rejsevacciner. For mere information, besøg www.bavarian-nordic.com.

Udsagn om fremtiden

Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

