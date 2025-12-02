ASi Tallinna Sadam tütarettevõtte OÜ TS Laevad juhatuse liikme volituste pikendamine

ASi Tallinna Sadam tütarettevõtte OÜ TS Laevad (edaspidi: „TS Laevad“) nõukogu pikendas juhatuse liikme Katrin Aroni volitusi kolmeks aastaks alates 20. märtsist 2026.

Katrin Aron liitus TS Laevadega 2023. aasta märtsis ja tema vastutusalaks on teenindus- ja kommertsvaldkond. Ta on omandanud magistrikraadi Tartu Ülikooli rahvamajanduse erialal.

Katrin Aron ei oma Tallinna Sadama aktsiaid.

TS Laevad nõukogu esimees Valdo Kalm tunnustab Katrin Aronit seni tehtud töö eest: „TS Laevad teenindab aastas enam kui 2,4 miljoni klienti, teenindusfunktisooni juhtimine on meile ülioluline. Katrin on näidanud selles valdkonnas silmapaistvaid tulemusi ja viinud klientide rahulolu uutele tasemetele. Katrini eestvedamisel jätkub teenuste ning teeninduskvaliteedi edasiarendus 2026. aasta oktoobris algava uue lepinguperioodi nõuete täitmiseks ja kõrge kvaliteedi tagamiseks.“

TS Laevad juhatus on kolmeliikmeline, sinna kuuluvad peale Katrin Aroni juhatuse esimees Indrek Randveer ning laevanduse valdkonna juht Guldar Kivro.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica avamere- ja jäämurdetöid Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.

