Viridien : Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions

Viridien

Société anonyme au capital de 7 180 449 euros

Siège social : 27 avenue Carnot, 91300 Massy, France

969 202 241 R.C.S. Evry

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions

Prévues par l’article L.233-8 II du code du commerce et l’article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers

Date d'arrêté des informations Nombre total d'actions composant le capital Nombre de droits de vote exerçables* Nombre de droits de vote théoriques** 30 novembre 2025 7 180 449 7 214 313 7 214 562

* Toutes les actions de la Société disposent des mêmes droits de vote, à l’exception des actions auto-détenues qui sont privées de droits de vote et des actions détenues sous la forme nominative depuis deux ans au moins qui bénéficient de droits de vote doubles.

** Conformément à l’article 223-11 du Règlement général de l’AMF, le nombre de droits de vote théoriques est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote (simple ou double), y compris les actions privées de droits de vote (actions auto-détenues).

Pièce jointe