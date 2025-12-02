De nouvelles données montrent que Tesla risque de perdre son cap, l’intérêt des Européens pour les voitures chinoises ayant bondi de 16 % en 12 mois

Une étude de la société nommée Escalent révèle qu’un acheteur de voiture sur trois considère Tesla comme une marque grand public plutôt que haut de gamme

Les marques automobiles chinoises bénéficient d’une confiance et d’un intérêt croissants de la part des consommateurs

LONDRES, 02 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- De nouvelles conclusions de la société spécialisée dans l’analyse de données et le conseil Escalent révèlent que Tesla, autrefois symbole de perturbation du marché et d’innovation en matière de véhicules 100% électriques (BEV), perd de son attrait auprès des acheteurs de voitures neuves en Europe alors qu’une vague d’entrants chinois remodèle le marché automobile.

Alors que la technologie avancée, le design et l’infrastructure de recharge des véhicules 100% électriques de Tesla la distinguent sur un marché dominé par les acteurs automobiles bien implantés, l’étude EVForward® Europe 2025 d’Escalent sur le sentiment des consommateurs à l’égard de la marque Tesla indique que l’attrait de la marque s’estompe. L’opinion des acheteurs de voitures neuves à l’égard de Tesla est globalement plus négative que positive, avec 38 % d’entre eux estimant que l’effet de nouveauté de la marque s’est estompé. Près de la moitié (44 %) ne pensent pas que le nombre de personnes qu’ils voient conduire une Tesla les incite davantage à en acheter une.

Bien qu’elle reste en tête en matière d’infrastructure et de vitesse de recharge, Tesla est devancée par ses concurrents en termes de design, de qualité et d’attrait émotionnel—autant de caractéristiques qui ont fait son succès il y a près de vingt ans. Un tiers des acheteurs s’accordent à dire que « par rapport aux autres marques, elle n’est plus aussi en avance qu’auparavant », tandis que 26 % supplémentaires estiment que les véhicules de Tesla ne sont plus aussi compétitifs. Le positionnement de Tesla est également menacé, avec un acheteur sur trois considérant désormais la marque comme grand public plutôt que haut de gamme.

La perception des marques chinoises de véhicules 100% électriques (BEV) s’améliore parmi les acheteurs de voitures neuves

Alors que l’engouement pour Tesla s’estompe, les constructeurs automobiles chinois gagnent du terrain, selon la deuxième édition de l’étude Chinese Automotive Brand Impact Study (impact des marques automobiles chinoises), publié par Escalent, qui souligne la rapidité avec laquelle les perceptions évoluent chez les consommateurs européens.

L’étude menée auprès de plus de 1 600 acheteurs de voitures neuves en Europe (France, Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni) montre qu’en termes d’intérêt des consommateurs pour l’achat de voitures de marques basées dans d’autres pays, les constructeurs automobiles allemands (89 %) et japonais (76 %) dominent, suivis par les constructeurs français (69 %). Avec une hausse de 16 % sur un an, les voitures chinoises enregistrent la plus forte augmentation de la part de marché envisagée, passant de 31 % l’année dernière à 47 % en 2025.

La confiance accordée aux marques chinoises s’est également améliorée, passant de 22 % en 2024 à 28 % en 2025. BYD se classe huitième au classement général de toutes les marques évaluées pour leur « évolution positive », derrière des marques automobiles bien établies telles qu’Audi, BMW, Mercedes et Toyota, tandis que Tesla occupe la 50e place. Les marques chinoises telles que BYD, Zeekr et Leapmotor comblent leur retard en matière d’innovation et de qualité, égalant voire surpassant souvent les voitures européennes en termes de technologie, de logiciels et de conception, mais à des prix nettement inférieurs.

Commentant les deux études, Mark Carpenter, directeur général de la division Automobile et Mobilité Europe chez Escalent, a déclaré : « Autrefois symbole de progrès, la marque Tesla risque désormais d’être perçue comme peu inspirante et fait face à la même complaisance qu’elle a autrefois bouleversée. »

« Dans notre premier rapport Chinese Auto Brand Impact (« Impact des marques automobiles chinoises ») en 2024, nous avons souligné que les attitudes à l’égard des voitures chinoises commençaient à changer, mais que le prix constituait un facteur déterminant, transformant les consommateurs « sur la défensive » à « des acheteurs potentiels ». Mais nos dernières données révèlent clairement que ces marques réalisent désormais des progrès significatifs en peu de temps. Après avoir accusé un certain retard, les marques automobiles chinoises gagnent du terrain auprès des consommateurs, qui leur accordent désormais une importance sans précédent. Si cela se fait au détriment d’une baisse de l’opinion publique à l’égard de Tesla, cela exerce également une pression sur les marques établies en Europe qui ont dominé le marché mais qui risquent de voir leur part de marché diminuer. »

Face à une triple menace—l’électrification, les nouveaux modèles commerciaux et l’évolution des attentes des consommateurs—M. Carpenter a averti que les constructeurs automobiles traditionnels devaient faire plus que simplement électrifier leurs modèles existants s’ils voulaient conserver leur position de leader. « Les constructeurs automobiles européens doivent faire preuve d’audace et proposer des solutions innovantes et intrépides. Ils doivent également justifier leurs prix élevés par un véritable leadership technologique et conceptuel. La route à parcourir exige à la fois du courage et de la créativité. Le statu quo n’est plus une option. »

Données et analyses supplémentaires

Évaluation de Tesla par rapport à d’autres marques grand public et haut de gamme

Escalent a demandé aux acheteurs de voitures d’évaluer Tesla par rapport à d’autres marques spécifiques dans le cadre de comparaisons directes et d’indiquer si, selon eux, Tesla ou l’autre marque était meilleure sur toute une série de caractéristiques des véhicules. Les propriétaires de véhicules haut de gamme ont comparé Tesla à des marques automobiles haut de gamme telles qu’Audi, BMW et Mercedes-Benz, tandis que les propriétaires de voitures grand public ont comparé Tesla à des marques grand public telles que Hyundai, Kia, Nissan et Peugeot.

Près de 60 % des propriétaires de véhicules haut de gamme considèrent que les marques allemandes haut de gamme proposent un style intérieur et extérieur plus réussi et une meilleure qualité de fabrication.

Par rapport aux marques grand public, Tesla est plus compétitive. Bien que les propriétaires de véhicules grand public considèrent que Tesla dispose d’une meilleure technologie embarquée et d’une vitesse de recharge supérieure à celle des autres marques grand public, Tesla reste à la traîne par rapport aux marques grand public en termes de style intérieur et extérieur, ainsi que de qualité de fabrication.







La perception de l’origine chinoise des véhicules évolue

Lorsque les consommateurs réalisent que des marques établies telles que Volvo, MG ou Smart appartiennent à des Chinois, leur intérêt diminue légèrement. Pourtant, lorsque de nouvelles marques chinoises sont introduites et que leur origine est révélée, leur attrait augmente. Cela témoigne d’une confiance croissante dans l’ingénierie et la conception chinoises, notamment lorsque le produit se distingue par ses propres qualités.

Selon l'étude réalisée par Escalent, 42 % des consommateurs indiquent que le fait qu’une marque automobile européenne soit détenue par des Chinois « n’a pas d’importance tant que la qualité du produit est bonne ».



Pour en savoir plus sur les études de marché et les analyses d’Escalent dans le secteur automobile et de la mobilité, consultez le site : https://escalent.co/industries/automotive-and-mobility/

À propos de l’étude d’Escalent sur l’impact des marques automobiles chinoises—Deuxième édition

La deuxième édition de l’étude d’Escalent sur l’impact des marques automobiles chinoises a été menée auprès d’un échantillon représentatif du marché composé de 1 692 répondants âgés de 18 à 80 ans possédant un véhicule principal de modèle 2017 ou plus récent et prévoyant d’acheter un nouveau véhicule au cours des cinq prochaines années. Les personnes interrogées provenaient de cinq pays européens : l’Italie (n = 353), l’Espagne (n = 348), la France (n = 343), l’Allemagne (n = 330) et le Royaume-Uni (n = 318). L’enquête a été réalisée du 21 mai au 31 juillet 2025. La pondération des données s’est faite par âge et par sexe pour correspondre à la cartographie des acheteurs de véhicules neufs, mais aussi par type de véhicule pour correspondre aux ventes actuelles. L’échantillon de cette recherche repose sur des panélistes opt-in en ligne. Toute marge d’erreur constatée ou tout test d’interprétation estimé repose ainsi sur des hypothèses statistiques identiques aux données recueillies à partir d’un échantillon aléatoire. Escalent fournira le libellé exact de toute question d’enquête sur demande.

À propos de l’étude EVForward® Europe d’Escalent sur le sentiment des consommateurs à l’égard de la marque Tesla

L’étude EVForward Europe sur le sentiment des consommateurs à l’égard de la marque Tesla a été menée dans cinq pays européens : la France (n = 433), l’Italie (n = 430), l’Allemagne (n = 418), le Royaume-Uni (n = 417) et l’Espagne (n = 401). L’étude comprenait un sondage réalisé en avril et mai 2025. Les personnes interrogées étaient âgées de 18 à 80 ans, possédaient un véhicule principal de modèle 2019 ou plus récent et prévoyaient d’acheter un nouveau véhicule au cours des cinq prochaines années. La pondération des données s’est faite par âge et par sexe pour correspondre à la cartographie des acheteurs de véhicules neufs, mais aussi par type de véhicule pour correspondre aux ventes actuelles. L’échantillon de cette recherche repose sur des panélistes opt-in en ligne. Toute marge d’erreur constatée ou tout test d’interprétation estimé repose ainsi sur des hypothèses statistiques identiques aux données recueillies à partir d’un échantillon aléatoire. Escalent fournira le libellé exact de toute question d’enquête sur demande.

À propos d’Escalent

Escalent est une société primée spécialisée dans l’analyse de données et le conseil, qui se concentre sur les secteurs confrontés à des bouleversements et à des transformations commerciales. Activateurs du progrès depuis plus de 40 ans, nous accélérons la croissance des entreprises en créant un flux transparent entre leurs données commerciales primaires, secondaires, sous licence et internes, et fournissons des services de conseil et de consultation, de l’analyse à la mise en œuvre. Suite à l’acquisition de C Space et de Hall & Partners en avril 2023, notre équipe compte désormais 1 600 collaborateurs. Escalent a son siège social dans le Michigan, aux États-Unis, et possède des bureaux à travers les États-Unis ainsi qu’en Australie, au Canada, en Chine, en Inde, en Irlande, aux Philippines, à Singapour, en Afrique du Sud, aux Émirats arabes unis et au Royaume-Uni.

Consultez le site escalent.co pour découvrir comment nous contribuons à façonner les marques qui redessinent la face du monde.

