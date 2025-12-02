Finanstilsynet meddeler tilladelse til fusionen mellem Nordfyns Bank og Middelfart Sparekasse, som gennemføres med sidste handelsdag for aktierne i Nordfyns Bank i dag

Se vedhæftede meddelelse.
Vedhæftet fil
| Source: Nordfyns Bank A/S Nordfyns Bank A/S
Se vedhæftede meddelelse.
Vedhæftet fil
Med henvisning til selskabsmeddelelse nr. 38-2025 oplyser Aktieselskabet Nordfyns Bank (”Nordfyns Bank”) hermed, at repræsentantskabet i Middelfart Sparekasse i dag, den 1. december 2025, har vedtaget...Read More
På den ekstraordinære generalforsamling i Aktieselskabet Nordfyns Bank (”Nordfyns Bank”), der blev afholdt i dag den 1. december 2025, blev følgende forslag vedtaget: Gennemførelse af fusionen mellem...Read More