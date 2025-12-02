Finanstilsynet meddeler tilladelse til fusionen mellem Nordfyns Bank og Middelfart Sparekasse, som gennemføres med sidste handelsdag for aktierne i Nordfyns Bank i dag

 | Source: Nordfyns Bank A/S Nordfyns Bank A/S

Se vedhæftede meddelelse.

Vedhæftet fil


Attachments

Meddelelse_nr40_2025

Recommended Reading