Aktieägarna i Karolinska Development AB (publ) kallas till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Karolinska Development AB (publ), org.nr 556707-5048, (“Karolinska Development” eller “Bolaget”), kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 8 januari 2026 kl. 10.00 hos Cirio Advokatbyrå, Biblioteksgatan 9, i Stockholm.

Styrelsen har beslutat att aktieägare före den extra bolagsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning i enlighet med punkt 13 i bolagsordningen. Aktieägare har därmed möjlighet att utöva sin rösträtt vid stämman genom fysiskt deltagande, poströstning eller ombud.

Deltagande genom fysisk närvaro

Aktieägare som önskar närvara fysiskt vid den extra bolagsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 23 december 2025,

dels anmäla sig hos Bolaget senast fredagen den 2 januari 2026 under adress Karolinska Development, “Extra bolagsstämma”, Nanna Svartz väg 6A, 171 65, Solna, eller via e-post eva.montgomerie@karolinskadevelopment.com. Vid anmälan anges namn, personnummer eller organisationsnummer och telefonnummer samt antal företrädda aktier.

Deltagande genom poströstning

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman genom poströstning ska:

dels vara införd som aktieägare i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 23 december 2025;

dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt instruktionerna nedan, så att poströsten är Karolinska Development tillhanda senast fredagen den 2 januari 2026.

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning i enlighet med punkt 13 i bolagsordningen som hänvisar till det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formulär på svenska respektive engelska kan laddas ned från Bolagets hemsida, www.karolinskadevelopment.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast fredagen den 2 januari 2026. Det ifyllda formuläret ska skickas till Karolinska Development per e-post till eva.montgomerie@karolinskadevelopment.com eller per post till Karolinska Development, “Extra bolagsstämma”, Nanna Svartz väg 6A, 171 65, Solna. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Den som önskar återkalla avgiven poströst och i stället utöva sin rösträtt genom att delta vid den extra bolagsstämman fysiskt eller genom ombud måste meddela detta till stämmans sekretariat innan stämman öppnas.

Deltagande genom ombud

Om aktieägare företräds genom ombud ska skriftlig fullmakt utfärdas och sändas till Bolaget på ovan angiven adress i god tid före den extra bolagsstämman. Fullmakten är giltig under den giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år. Om fullmakt har utfärdats av en juridisk person, ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmaktsformulär på svenska respektive engelska kan laddas ned från Bolagets hemsida, www.karolinskadevelopment.com.

Förvaltarregistrerade aktier

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta vid den extra bolagsstämman. Förutom att anmäla sig måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 23 december 2025. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 30 december 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

Val av ordförande vid stämman Upprättande och godkännande av röstlängd Godkännande av dagordning Val av en eller två personer att justera protokollet Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad Beslut om ändring av bolagsordningen innebärande a) ändring av företagsnamn och verksamhetsföremål och b) gränserna för aktiekapital och antalet aktier Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare Stämmans avslutande

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokaten Annika Andersson vid Cirio Advokatbyrå utses till ordförande vid bolagsstämman.

Punkt 6: Beslut om ändring av bolagsordningen innebärande a) ändring av företagsnamn och verksamhetsföremål och b) gränserna för aktiekapital och antalet aktier

a) ändring av företagsnamn och verksamhetsföremål

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om att ändra § 1 Bolagets bolagsordning enligt nedan varvid Bolagets företagsnamn ändras till KDventures AB. Vidare förslår styrelsen ändring av Bolagets verksamhetsföremål i § 3 Bolagets bolagsordning enligt nedan.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 1. Firma



Bolagets firma är Karolinska Development AB. Bolaget är publikt (publ). 1. Firma



Bolagets firma är KDventures AB. Bolaget är publikt (publ). 3. Verksamhetsföremål



Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att tillhandahålla administrativa tjänster inom områdena ekonomiadministration, juridik, företagsledning och personaladministration; att tillhandahålla rådgivning inom medicinsk utveckling, klinisk prövning, myndighetstillstånd och patentfrågor; att äga och förvalta aktier och andelar inom området för medicin, bioteknik, läkemedel och medicinteknik; samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 3. Verksamhetsföremål



Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att tillhandahålla administrativa tjänster inom områdena ekonomiadministration, juridik, företagsledning och personaladministration, att tillhandahålla rådgivning inom medicinsk utveckling, klinisk prövning, att äga och förvalta aktier och andelar inom området för medicin, bioteknik, läkemedel och medicinteknik samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

b) ändring av gränserna för aktiekapital och antalet aktier

För att möjliggöra nyemission enligt punkt 7 föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman beslutar om att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier enligt följande.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 4. Aktiekapital och aktier



Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 1 750 000 kronor och till högst 7 000 000 kronor. Antalet aktier i bolaget skall uppgå till lägst 175 000 000 och till högst 700 000 000. 4. Aktiekapital och aktier



Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 2 650 000 kronor och till högst 10 600 000 kronor. Antalet aktier i bolaget skall uppgå till lägst 265 000 000 och till högst 1 060 000 000.

Beslutet enligt punkt 6 b) är villkorat av att bolagsstämman även godkänner styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt punkt 7 på dagordningen.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att göra sådana justeringar och anpassningar av stämmans beslut som kan visa sig vara erforderliga i samband med registreringen av det nya företagsnamnet, verksamhetsföremålet och ändringen av gränserna för aktiekapital och antal aktier hos Bolagsverket.

Punkt 7: Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut från den 1 december 2025 om att öka Bolagets aktiekapital med högst 6 751 939,85 kronor genom nyemission av högst 675 193 985 aktier av serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare, (”Företrädesemissionen”), enligt följande villkor.

Rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen ska tillkomma de som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget. Varje aktieägare av aktier av serie A och serie B i Bolaget äger företrädesrätt att teckna nya aktier av serie B. En (1) befintlig aktie (oavsett aktieslag) berättigar till fem (5) teckningsrätter och två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B. Teckningskursen per aktie av serie B är 0,30 SEK. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska i sin helhet tillföras den fria överkursfonden.

För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning utan företrädesrätt ska i första hand ske till sådana tecknare som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat. I tredje och sista hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som genom avtal ingått garantiåtagande i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier ska vara fredagen den 9 januari 2026.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 13 januari 2026 till och med den 27 januari 2026. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Det erinras om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt de förutsättningar som anges i 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.

Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under den tid som anges ovan. Teckning ska i sådana fall ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast två (2) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

Teckning såvitt är fråga om eventuell teckning av garant ska ske på särskild teckningslista senast fem (5) bankdagar efter teckningstidens utgång. Betalning för sålunda tecknade och tilldelade aktier ska erläggas kontant senast två (2) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman även beslutar om ändring av bolagsordningen avseende gränser för aktiekapitalet och antalet aktier i enlighet med punkt 6 b) på dagordningen.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

För giltiga beslut enligt punkten 6 krävs att besluten biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädda aktierna.

Övrigt

Poströstningsformulär, fullmaktsformulär samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget, på Nanna Svartz väg 2, 171 65, Solna, och på Bolagets hemsida www.karolinskadevelopment.com, senast tre veckor före den extra bolagsstämman samt skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Per dagen för denna kallelse uppgår antalet aktier i Bolaget till 270 077 594 och antalet röster till 293 074 943 fördelat på 2 555 261 aktier av serie A (med totalt 25 552 610 röster) och 267 522 333 aktier av serie B (med totalt 267 522 333 röster). Per dagen för kallelsen innehar Bolaget 244 285 egna aktier av serie B.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med den extra bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida:

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Solna i december 2025

Karolinska Development AB (publ)

Styrelsen

