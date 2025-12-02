Quand le climat devient un enjeu de santé : l’ASPQ dévoile la campagne santé:climat

MONTRÉAL, 02 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que les effets des changements climatiques sur la santé des Québécois·es se font de plus en plus ressentir, l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) dévoile aujourd’hui la campagne santé:climat, une initiative qui vise à placer la santé au cœur des politiques climatiques. L’objectif : rappeler que protéger le climat, c’est aussi protéger la santé, le bien-être et la résilience des collectivités.

Des impacts bien réels sur la santé de la population

Les changements climatiques ne sont plus qu’une menace future, mais une réalité quotidienne. Selon un sondage Léger mené en septembre 2025 :

Près de 70 % des Québécois·es déclarent avoir déjà ressenti les effets des fortes chaleurs sur leur santé au cours des cinq dernières années ;

Plus de 74 % des Québécois·es sont préoccupés par la qualité de l’air en raison du smog urbain et de la fumée des feux de forêt.

Ces inquiétudes sont confirmées par les constats du plus récent rapport du Lancet Countdown sur la santé et les changements climatiques, qui avertit que les risques sanitaires s’intensifient avec l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre (GES) et l’insuffisance des mesures d’adaptation.

« Les changements climatiques frappent plus durement celles et ceux qui sont déjà en situation de vulnérabilité. Pourtant, leurs réalités restent souvent invisibles dans les politiques publiques. Notre campagne vise justement à rendre visibles ces angles morts, à comprendre comment climat, santé et inégalités se croisent et comment les politiques peuvent devenir plus inclusives et plus justes », souligne Cyril Frazao, directeur santé et climat à l’ASPQ.

Partout au Québec, des municipalités font déjà le choix d’investir activement dans la santé de leur population : elles augmentent l’ombrage urbain, réduisent les îlots de chaleur, favorisent les transports actifs et collectifs et créent des refuges climatiques.

« En revanche, il est essentiel de rappeler que les mesures d’adaptation ne doivent pas remplacer les efforts de réduction des émissions de GES et autres polluants. Pour léguer un air et un environnement sain à nos enfants, il faut agir sur les deux fronts » ajoute M. Frazao.

Un appel à l’audace

Selon le même sondage Léger, 59 % des Québécois·es estiment que le gouvernement du Québec n’en fait pas assez pour soutenir les municipalités dans leurs efforts d’adaptation et une proportion équivalente juge insuffisantes les mesures pour protéger la qualité de l’air.

La campagne santé:climat appelle le gouvernement québécois et les municipalités à oser :

Soutenir l’accès à la fraîcheur dans l’aménagement, les bâtiments et les espaces publics parce que personne ne devrait craindre la prochaine vague de chaleur ;

Accélérer la réduction des polluants pour que tous puissent respirer un air plus sain, les plus grands comme les tout-petits ;

Bâtir des communautés résilientes qui réduisent les inégalités de santé grâce à des politiques plus justes.



« Agir pour le climat, c’est investir dans la santé publique. C’est une stratégie gagnante pour la qualité de vie, l’économie et la justice sociale », rappelle M. Frazao.

Un site internet pour outiller les décideurs

Le site santeclimat.org, lancé aujourd’hui, vise à :

Sensibiliser les décideurs aux coûts et impacts sanitaires de l’inaction climatique ;

Partager des outils concrets pour prévenir les effets de la chaleur et de la pollution de l’air ;

Inspirer les municipalités et les ministères à oser dès maintenant.



Des rencontres auprès des nouvelles équipes municipales, des cabinets ministériels et des députés de l’opposition seront sollicitées dans le cadre de la campagne.

À propos de la campagne santé:climat

La nouvelle campagne de l’ASPQ appelle à l’audace politique : faire de la santé et de la prévention un pilier stratégique de la lutte climatique. En outillant les décideurs et en valorisant les synergies et les co-bénéfices entre santé et environnement, elle positionne la santé publique au cœur de l’action climatique. Oser : c’est agir pour un Québec plus sain, résilient et équitable face aux changements climatiques.

La campagne est financée dans le cadre de la stratégie santé et climat de l’ASPQ par la Fondation familiale Trottier et la Fondation AMC.

À propos de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)

L’ASPQ regroupe citoyens et partenaires pour faire de la santé durable, par la prévention, une priorité. L’ASPQ soutient le développement social et économique par la promotion d’une conception durable de la santé et du bien-être. La santé durable s’appuie sur une vision à long terme qui, tout en fournissant des soins à tous, s’assure aussi de les garder en santé par la prévention. www.aspq.org.

Contact

Véra Ferret, Responsable des relations publiques

Association pour la santé publique du Québec

Cellulaire : 450-626-8879 — Courriel : vferret@aspq.org