Digitalist Group Oy - Johdon liiketoimet
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Wilhelm Rosenlew
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Digitalist Group Oy
LEI: 743700AL68PUX6JMS644
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 132287/5/4
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-26
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000591698
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1632 Yksikköhinta: 3.07 EUR
(2): Volyymi: 1000 Yksikköhinta: 3.07 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (2):
Volyymi: 2632 Keskihinta: 3.07 EUR
Digitalist Group Oy - Johdon liiketoimet
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Wilhelm Rosenlew
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Digitalist Group Oy
LEI: 743700AL68PUX6JMS644
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 132288/5/4
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-27
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000591698
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1000 Yksikköhinta: 3.06 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 1000 Keskihinta: 3.06 EUR
DIGITALIST GROUP OY - Johdon liiketoimet
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Wilhelm Rosenlew
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: DIGITALIST GROUP OY
LEI: 743700AL68PUX6JMS644
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 132290/5/4
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-28
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000591698
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1100 Yksikköhinta: 2.89 EUR
(2): Volyymi: 1100 Yksikköhinta: 2.81 EUR
(3): Volyymi: 830 Yksikköhinta: 3.03 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (3):
Volyymi: 3030 Keskihinta: 2.89931 EUR