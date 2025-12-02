Digitalist Group Oy - Johdon liiketoimet

Digitalist Group Oy - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Wilhelm Rosenlew

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

 Liikkeeseenlaskija: Digitalist Group Oy

LEI: 743700AL68PUX6JMS644

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 132287/5/4


 

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-26

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000591698

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS 

 

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot 

(1): Volyymi: 1632 Yksikköhinta: 3.07 EUR 

(2): Volyymi: 1000 Yksikköhinta: 3.07 EUR 


 

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (2): 

Volyymi: 2632 Keskihinta: 3.07 EUR


 


 

Digitalist Group Oy - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Wilhelm Rosenlew

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Digitalist Group Oy

LEI: 743700AL68PUX6JMS644

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 132288/5/4


 

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-27

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000591698

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS 



 

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot 

(1): Volyymi: 1000 Yksikköhinta: 3.06 EUR 


 

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1): 

Volyymi: 1000 Keskihinta: 3.06 EUR

 

DIGITALIST GROUP OY - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Wilhelm Rosenlew

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

 Liikkeeseenlaskija: DIGITALIST GROUP OY

LEI: 743700AL68PUX6JMS644

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 132290/5/4


 

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-28

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000591698

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS 

 

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot 

(1): Volyymi: 1100 Yksikköhinta: 2.89 EUR 

(2): Volyymi: 1100 Yksikköhinta: 2.81 EUR 

(3): Volyymi: 830 Yksikköhinta: 3.03 EUR 


 

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (3): 

Volyymi: 3030 Keskihinta: 2.89931 EUR


