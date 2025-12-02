Herlev 2. december 2025

Selskabsmeddelelse 45/2025

Finanskalender 2026:

Vedhæftet er oversigt over selskabets finanskalender for 2026.

Tirsdag den 26. marts 2026 Årsrapport 2025 Onsdag den 15. april 2026 Ordinær generalforsamling, kl. 15.00 Onsdag den 13. maj 2026 Periodemeddelelse for første kvartal Torsdag den 20. august 2026 Delårsrapport for første halvår Torsdag den 19. november 2026 Periodemeddelelse for tredje kvartal

Kontakt:

Evt. spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til CEO Michael Hove på 28126609 eller mail mh@sca-inv-group.dk

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Vedhæftet fil