Herlev 2. december 2025
Selskabsmeddelelse 45/2025
Finanskalender 2026:
Vedhæftet er oversigt over selskabets finanskalender for 2026.
|Tirsdag den 26. marts 2026
|Årsrapport 2025
|Onsdag den 15. april 2026
|Ordinær generalforsamling, kl. 15.00
|Onsdag den 13. maj 2026
|Periodemeddelelse for første kvartal
|Torsdag den 20. august 2026
|Delårsrapport for første halvår
|Torsdag den 19. november 2026
|Periodemeddelelse for tredje kvartal
Kontakt:
Evt. spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til CEO Michael Hove på 28126609 eller mail mh@sca-inv-group.dk
Venlig hilsen
Bestyrelsen
Vedhæftet fil