Herlev 2. december 2025
Selskabsmeddelelse 45/2025                                                               

Finanskalender 2026:
Vedhæftet er oversigt over selskabets finanskalender for 2026.

Tirsdag den 26. marts 2026Årsrapport 2025
Onsdag den 15. april 2026Ordinær generalforsamling, kl. 15.00
Onsdag den 13. maj 2026Periodemeddelelse for første kvartal
Torsdag den 20. august 2026Delårsrapport for første halvår
Torsdag den 19. november 2026Periodemeddelelse for tredje kvartal

Kontakt:
Evt. spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til CEO Michael Hove på 28126609 eller mail mh@sca-inv-group.dk

Venlig hilsen
Bestyrelsen

