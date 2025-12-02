Fastsættelse af kuponrenter - Nykredit Realkredit A/S

Til Nasdaq Copenhagen



2. december 2025

FASTSÆTTELSE AF KUPONRENTER

Fastsættelse af kuponrenter gældende fra den 4. december 2025

Med virkning fra den 4. december 2025 ændres kuponrenten på variabelt forrentede obligationer udstedt af Nykredit Realkredit A/S.

Obligationer med kvartårlig rentefastsættelse

De nye kuponrenter er gældende fra den 4. december 2025 til den 4. marts 2026:

Obligationer uden renteloft

DK0030554423, (SNP), udløb 2028, ny rente pr. 4. december 2025: 2,6300% p.a.

Spørgsmål kan rettes til Investor Relations på investor_relations@nykredit.dk eller pressekonsulent Peter Klaaborg, telefon 44 55 14 94.

