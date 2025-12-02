CSLM Digital Asset Acquisition Corp III, Ltd.(나스닥: KOYN)과 First Digital Group Ltd., 글로벌 스테이블코인 및 디지털 결제 선도 기업 창출을 위한 기업결합 의향서 체결 발표

뉴욕주 뉴욕 & 홍콩, Dec. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- First Digital Group (“퍼스트디지털 (First Digital)” 또는 “회사”)과 상장된 기업인수목적회사 (SPAC)인CSLM Digital Asset Acquisition Corp III, Ltd.(“KOYN”)는 기업 결합 추진을 위해 비구속적 LOI(의향서)를 체결했다고 공동으로 발표했다. 거래가 완료되면 통합 법인은 미국의 국내 증권거래소에 상장될 것으로 예상된다.

First Digital Group: 글로벌 디지털 자산 인프라 선도 기업

First Digital은 전통적인 신탁 및 수탁 서비스 분야에서 출발해, 기관급 디지털 자산 인프라를 제공하는 글로벌 기업으로 성장하며 디지털 금융 분야에서 가장 혁신적이고 빠르게 성장하는 기업 중 하나로 자리 잡았다. 2019년에 설립된 후 2022년 지브롤터 기반의 First Digital Group Ltd. 체계로 재편된 회사는 현재 여러 관할권에서 컴플라이언스를 최우선으로 하는 운영 모델을 기반으로, 안전하고 신뢰할 수 있으며 확장 가능한 금융 기술 솔루션을 꾸준히 제공해 왔다.

First Digital의 서비스 중심에는 FDUSD가 있다. FDUSD는 홍콩에 등록된 파산-격리형( bankruptcy-remote ) 트러스트 구조 안에서 보유된 현금 및 현금성 자산으로 100% 담보된 달러 기반 스테이블코인이다. FDUSD는 중앙화 거래소에서 가장 활발히 거래되는 스테이블코인 중 하나로 빠르게 자리 잡아 출시 후 4개월 만에 시가총액 10억 달러를 넘었고, 채택이 가속화하면서 발행량이 한때 44억 달러를 넘어섰다. 1티어급 거래소 연동과 글로벌 유동성 파트너의 지원 속에서 FDUSD는 출시 이후 누적 2조 달러 이상의 거래량을 처리하며 깊은 유동성과 전 세계 시장에서 지속적인 수요를 입증했다. FDUSD는 라이선스를 보유한 계열 수탁기관에 분리 보관된 준비금으로 완전히 담보되며, 독립적인 월간 검증(attestation)과 강력한 AML/KYC 체계로 뒷받침된다. 이러한 구조를 기반으로 FDUSD는 거래소, 기관 투자자, 온체인 결제 애플리케이션이 신뢰할 수 있는 확장 가능한 디지털 달러로 자리매김했다.

First Digital은 주요 금융 허브에서 라이선스와 등록을 갖춘 규제 기반의 ‘컴플라이언스 우선’ 체제를 운영하고 있다. 회사의 빠르게 확장되는 제품 생태계에는 기업 대상 스테이블코인-애즈-어-서비스(saas) 솔루션, 실시간 결제 정산 기능을 갖춘 글로벌 스테이블코인 결제 레일, 온체인·오프체인 커머스 API, 스왑 서비스, 커스터디, 발행/상환, 머천트 도구, 그리고 국경 간 결제·송금·디파이(DeFi) 연동을 가능하게 하는 인프라 등이 포함된다. 회사는 2025년 미감사 기준 약 8천만~9천만 달러의 매출을 보고할 것으로 예상하며, 이는 현대 디지털 자산 경제로의 전환을 선도하는 기업으로서의 입지를 더욱 강화한다.

First Digital은 기관 신뢰를 기반으로 구축된 탈중앙화 금융(DeFi) 생태계인 Finance District 출시를 준비하고 있으며, 이는 회사의 주요 이정표가 될 전망이다. Finance District의 핵심에는 Prism이 있다. Prism은 FDUSD를 활용해 자율형 AI 에이전트와 디지털 어시스턴트가 기계적 속도로 거래, 정산, 가치 분배를 수행할 수 있도록 하는 에이전틱(Agentic) 결제·정산 레이어다. 이를 통해 기업은 수익 흐름을 자동화하고, 운영 비용을 최적화하며, 컴플라이언스와 신뢰성을 훼손하지 않으면서 급속히 성장하는 온체인 경제에 참여할 수 있다. Finance District를 통해 First Digital은 프로그래머블 결제, 커뮤니티 거버넌스, 실사용 가치가 결합하는 차세대 DeFi 물결의 최전선에서 자율형 경제의 금융 인프라를 구축하는 데 목표를 두고 있다.

First Digital에 대한 추가 정보는 다음에서 확인할 수 있다: https://1stdigital.com/ir-and-disclosures

또한 First Digital은 2025년 4월 3일 홍콩특별행정구 고등법원 1심 법원(High Court of the Hong Kong Special Administrative Region, Court of First Instance)에 선 소환장(writ of summons)을 제출해, 쑨위천(Sun Yuchen, 일명 저스틴 선)을 상대로 그의 공개적 주장에 대응하는 명예훼손 소송을 제기했다. 이와 관련한 추가 정보와 공개 제출 문서는 다음에서 확인할 수 있다: https://1stdigital.com/ir-and-disclosures

제안된 기업결합의 전략적 근거

KOYN의 경영진은 SPAC 거래, 디지털 자산, 구조화 자본시장 분야에서 깊은 경험을 보유하고 있으며, First Digital이 다음과 같은 환경 속에서 글로벌 리더로 자리매김할 독보적인 위치에 있다고 보고 있다. 즉 스테이블코인에 대한 글로벌 규제 명확성 심화를 비롯해 국경 간 결제·송금·온체인 정산의 폭발적 성장, 완전 담보·규제 준수·투명성을 갖춘 스테이블코인에 대한 기관 수요 증가, 그리고 웹3 결제 인프라 및 프로그래머블 머니로의 전환 등이다. 통합 법인은 First Digital의 글로벌 확장을 가속하고 제품 포트폴리오를 확대하며, 규제 및 컴플라이언스 체계를 한층 더 제도화하는 것을 목표로 하고 있다.

경영진 코멘트

First Digital의 창업자 겸 CEO인 Vincent Chok은 “아시아·태평양(APAC)에서 탄생해 신흥시장에 중점을 둔 세계 최초의 USD 스테이블코인 발행사가 상장하는 것은 First Digital뿐 아니라 전 세계 디지털 금융의 진화에 있어 중요한 이정표에 해당한다. 우리는 수년 동안 신뢰의 인프라를 구축해 왔다. 투명한 준비금, 규제 기반 구조, 기관급 결제 레일—오늘은 그 다음 장의 시작을 의미한다. 올해 말 Finance District와 우리 에이전틱 결제 레이어인 Prism을 출시함으로써, 우리는 실시간 AI 기반 정산과 새로운 세대의 프로그래머블 커머스를 향한 문을 열고 있다. KOYN과의 이번 기업 결합은 우리가 글로벌 확장을 가속하고 신뢰할 수 있는 디지털 달러의 미래를 계속 만들어갈 수 있는 위치를 마련해 줄 것으로 본다.”고 밝혔다.

CSLM Digital Asset Acquisition Corp III, Ltd 회장인 Vik Mittal은 “Vincent CEO와 같은 비전을 지닌 기업가와 파트너십을 맺게 되어 영광이다. 커스터디, 무결성, 신뢰. 프로그래머블 머니는 전 세계 결제 네트워크를 하나의 글로벌 달러 네트워크로 통합하고 있다. 우리는 마침내 세계 금융 레일을 처음부터 다시 쓰고 있는 것이다. 정말 오래 기다려온 순간”이라고 소감을 전했다.

확정 문서

양측은 최종 계약(definitive agreement)이 체결되는 시점에 제안된 기업결합에 대한 추가 세부 사항을 발표할 예정이다. 어떠한 최종 계약의 체결이나 그 시기, 또는 관련 거래의 성사 여부에 대해서도 보장할 수 없다. 모든 거래는 만족할 만한 실사(due diligence) 완료, 제안된 기업결합을 위한 최종 계약 및 관련 부속 합의서의 협상, 그 안에 규정된 조건의 충족, 이사회 및 주주 승인, 규제 승인 및 기타 통상적 조건의 충족을 전제로 한다.

자문 기관

Cohen & Company Capital Markets는 First Digital의 독점 자본시장 및 M&A 자문사로 활동하고 있다. Loeb & Loeb LLP는 KOYN의 법률 자문을 맡고 있으며, DLA Piper LLP(US)와 DLA Piper UK LLP는 First Digital의 법률 자문을 맡고 있다.

추가 정보 및 관련 정보 확인처

제안된 기업결합과 관련해 최종 계약(definitive agreement)이 체결될 경우, 회사 또는 새로 설립된 지주회사는 SEC에 위임장 설명서/투자설명서(proxy statement/prospectus)를 준비해 제출할 예정이다. KOYN은 투자자와 증권 보유자들에게 해당 문서가 공개되는 즉시 이를 반드시 읽어볼 것을 권고한다. 이 문서들은 제안된 기업결합과 관련된 중요한 정보를 담고 있기 때문이다. 위임장 설명서는 KOYN 주주들의 제안된 기업결합 및 그 안에 설명될 기타 안건에 대한 의결권 행사를 위해 KOYN의 클래스 A 보통주 보유자들에게 배포될 예정이다. 모든 SEC 제출 문서는 www.sec.gov에서 무료로 확인할 수 있다.

위임 요청의 참여자

KOYN, First Digital, 그리고 각사의 이사, 임원, 직원들은 SEC 규정에 따라 제안된 기업결합과 관련된 위임장 권유(proxy solicitation)의 참여자로 간주될 수 있다. KOYN의 이사 및 임원에 대한 정보는 KOYN의 SEC 제출 문서에서 확인할 수 있다.

제안된 기업결합에 참여하는 관련자들의 이해관계에 관한 추가 정보는 위임장 설명서/투자설명서에 포함될 예정이며, 해당 문서가 공개되는 시점에 확인할 수 있다.

미래예측진술

이 보도자료에 포함된 First Digital 관련 모든 정보는 First Digital이 단독으로 제공한 것이며, KOYN은 이를 독립적으로 검증하지 않았다. KOYN은 해당 정보의 정확성 또는 완전성에 대해 어떠한 진술이나 보증도 하지 않으며, 법률상 요구되는 경우를 제외하고 본 보도자료의 정보를 업데이트할 의무도 부담하지 않는다. 본 보도자료에는 KOYN과 First Digital과 관련된 “미래예측진술(forward-looking statements)”이 포함되어 있다. First Digital과 KOYN의 사업에 대한 기대, 추정, 전망은 실제 결과와 다를 수 있으며, 따라서 이러한 미래예측진술을 향후 사건에 대한 예측으로 신뢰해서는 안 된다. “기대한다(expect),” “추정한다(estimate),” “전망한다(project),” “예산(budget),” “예측한다(forecast),” “예상한다(anticipate),” “의도한다(intend),” “계획한다(plan),” “~할 수 있다(may),” “~할 것이다(will),” “~할 수 있다(could),” “~해야 한다(should),” “믿는다(believes),” “예측한다(predicts),” “잠재적이다(potential),” “계속한다(continue)” 등과 같은 단어 또는 이와 유사한 표현들이 이러한 미래예측진술을 식별하기 위한 것이다. 이 미래예측진술에는 제한 없이 다음 사항에 대한 기대가 포함된다, 즉 제안된 기업결합의 향후 성과 및 예상 재무 영향을 비롯하여 제안된 기업결합의 마감 조건 충족 여부, 그리고 제안된 기업결합 완료 시점 등이다. 이러한 미래예측진술은 실제 결과가 기대치와 실질적으로 다르게 나타날 수 있는 중대한 위험과 불확실성을 포함하고 있다. 이러한 요인 대부분은 KOYN과 First Digital의 통제 범위를 벗어나 있으며 예측하기도 어렵다. 이러한 차이를 발생시킬 수 있는 요인에는 다음에 이어 제시되는 사항들이 있으며, 반드시 이에 국한되지는 않는다. 즉 (1) 제안된 기업결합과 관련된 협상 및 이후 체결될 수 있는 최종 계약(definitive agreements)의 종료를 초래할 수 있는 어떠한 사건, 변화 또는 기타 상황의 발생, 그리고 제안된 기업결합과 관련된 최종 계약에 규정될 조건이 의향서(LOI)에 명시된 조건과 실질적으로 다를 가능성을 비롯하여 (2) 제안된 기업결합 및 그와 관련된 최종 계약 발표 이후 당사자들을 상대로 제기될 수 있는 법적 절차의 결과, (3) KOYN과 First Digital 주주의 승인 또는 기타 마감 조건을 충족하지 못하는 등, 제안된 기업결합을 완료하지 못할 가능성, (4) 제안된 기업결합 이후 통합 법인의 증권이 나스닥(Nasdaq Stock Market LLC), 뉴욕증권거래소(New York Stock Exchange) 또는 기타 미국 국가 증권거래소에 상장되거나 유지되지 못할 가능성, (5) 제안된 기업결합의 발표 및 성사로 인해 기존 계획과 운영이 차질을 빚을 위험, (6) 제안된 기업결합을 통해 기대되는 이익을 실현할 수 있는 능력(이는 경쟁 상황, 통합 법인의 수익성 있는 성장 및 성장 관리 능력, 핵심 인력 유지 여부 등 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있음), (7) 제안된 기업결합과 관련된 비용, (8) 적용 가능한 법률 또는 규정의 변경, (9) KOYN, First Digital 또는 통합 법인이 SEC에 제출했거나 제출할 예정인 문서에 포함된 기타 위험 및 불확실성 등이 이에 해당한다. 제시된 관련 요인들의 목록이 모든 가능성을 망라한 것은 아니다. 독자 입장에선 미래예측진술에 과도하게 의존해서는 안 되며, 이러한 진술은 작성된 시점의 정보만을 반영한다. KOYN과 First Digital은 법률상 요구되는 경우를 제외하고, 미래예측진술에 대한 기대의 변화나 해당 진술의 근거가 된 사건·상황·환경의 변화 등을 반영하기 위해 이러한 진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 어떠한 의무도 부담하지 않는다. KOYN과 First Digital의 과거 실적은 미래 성과를 보장하지 않는다. 따라서 KOYN과 First Digital의 과거 실적 기록을 향후 투자 성과 또는 KOYN과 First Digital이 앞으로 창출할 가능성이 있는 수익을 예시하는 지표로 과도하게 신뢰해서는 안 된다.

제안이나 권유 금지

본 보도자료는 어떠한 증권과 관련된 위임장, 동의, 승인 요청을 구성하지 않으며, 제안된 기업결합과 관련된 위임장, 동의, 승인 요청 역시 구성하지 않는다. 또한 본 보도자료는 어떠한 증권을 판매할 제안이나, 증권을 매수하고자 하는 제안의 청약을 구성하지 않으며, 그러한 제안·청약·판매가 해당 관할권의 증권법에 따라 불법이 되는 어떤 지역에서도 증권 판매는 이루어지지 않는다.

First Digital Group Ltd. 소개

First Digital은 디지털 자산 및 스테이블코인 인프라 분야의 선도 기업으로, 완전 담보된 USD 기반 스테이블코인, 신탁 및 커스터디 서비스, 글로벌 결제 솔루션, 기업용 화이트라벨 스테이블코인 발행 서비스를 제공하고 있다. 자사의 대표 제품인 FDUSD는 세계에서 가장 활발히 거래되는 스테이블코인 중 하나로, 컴플라이언스 우선의 거버넌스 모델, 분리된 신탁 구조, 독립적인 월간 검증(attestation)을 기반으로 한다. First Digital은 여러 관할권에서 운영되며 주요 금융 허브에서 다양한 라이선스와 등록을 보유하고 있다.

CSLM Digital Asset Acquisition Corp III, Ltd. 소개

KOYN은 디지털 자산, 규제 기반 금융 인프라, 차세대 핀테크 등 고성장 프런티어 기술 분야에 중점을 둔 상장된 SPAC(기업인수목적회사)이다. KOYN은 복잡한 공모시장 거래를 발굴·집행·관리한 경험을 갖춘 전문 SPAC 팀이 이끌고 있다.

