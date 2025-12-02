CSLM Digital Asset Acquisition Corp III, Ltd. (Nasdaq: KOYN) dan First Digital Group Ltd. Mengumumkan Surat Hasrat bagi Cadangan Penggabungan Perniagaan untuk Membentuk Peneraju Global Stablecoin dan Pembayaran Digital

NEW YORK, NY dan HONG KONG, Dec. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- First Digital Group Ltd. (“First Digital” atau “syarikat”) dan CSLM Digital Asset Acquisition Corp III, Ltd. (“KOYN”), sebuah syarikat pemerolehan tujuan khas yang tersenarai awam, bersama-sama mengumumkan bahawa mereka telah menandatangani surat hasrat tidak mengikat (“LOI”) bagi cadangan penggabungan perniagaan. Apabila selesai, syarikat gabungan itu dijangka disenaraikan secara awam di bursa sekuriti nasional di Amerika Syarikat.

First Digital Group: Peneraju Global dalam Infrastruktur Aset Digital

First Digital telah mengukuhkan kedudukannya sebagai salah satu inovator paling progresif serta pesat berkembang dalam kewangan digital, berkembang daripada akar umbinya dalam perkhidmatan amanah dan jagaan tradisional kepada penyedia global infrastruktur aset digital yang mesra institusi. Ditubuhkan pada tahun 2019 dan disusun semula di bawah First Digital Group Ltd. yang berpangkalan di Gibraltar pada tahun 2022, syarikat ini kini beroperasi merentasi pelbagai bidang kuasa dengan model operasi berasaskan pematuhan serta rekod prestasi terbukti dalam penyampaian penyelesaian teknologi kewangan yang selamat, boleh dipercayai dan berskala.

Di pusat penawaran First Digital ialah FDUSD, stablecoin berdenominasi USD yang disokong sepenuhnya oleh tunai dan setara tunai yang disimpan dalam struktur amanah berdaftar di Hong Kong yang terlindung daripada risiko muflis. FDUSD telah pantas muncul sebagai salah satu stablecoin paling aktif didagangkan di bursa berpusat, mencapai permodalan pasaran melebihi AS$1 bilion dalam tempoh empat bulan pertama, sebelum mencatat edaran puncak melebihi AS$4.4 bilion apabila kadar penerimaan bertambah pesat. Disokong oleh integrasi bursa tier‑1 dan rakan kecairan bertaraf dunia, FDUSD telah memproses lebih daripada AS$2 trilion dalam jumlah dagangan terkumpul, sekali gus membuktikan kecairan mendalam serta permintaan berterusan di seluruh pasaran global. Disokong sepenuhnya oleh rizab berasingan yang dipegang bersama sekutu penjaga berlesen serta diperkuat dengan pengesahan bebas bulanan dan kawalan AML/KYC yang kukuh, FDUSD telah menjadi dolar digital yang dipercayai dan berskala untuk bursa, pengguna institusi dan aplikasi pembayaran on‑chain.

First Digital beroperasi sebagai sebuah yayasan yang dikawal selia dengan pendekatan berasaskan pematuhan, serta memiliki lesen dan pendaftaran di pusat kewangan utama. Ekosistem produk syarikat yang berkembang pesat merangkumi penyelesaian stablecoin-as-a-service untuk korporat, rangkaian pembayaran stablecoin global dengan keupayaan penyelesaian masa nyata, API on-chain dan off-chain untuk perdagangan, perkhidmatan pertukaran (swap services), jagaan (custody), pencetakan/penebusan (minting/redemption) serta alat pedagang. Selain itu, ia turut menyediakan infrastruktur yang membolehkan penyelesaian rentas sempadan, kiriman wang dan integrasi DeFi. Syarikat kini menjangkakan untuk melaporkan kira-kira AS$80–90 juta dalam hasil tidak diaudit bagi tahun 2025, sekali gus mengukuhkan kedudukannya sebagai kuasa utama dalam peralihan ke arah ekonomi aset digital moden.

First Digital bersedia untuk melancarkan Finance District - sebuah ekosistem kewangan terdesentralisasi yang dibina di atas asas kepercayaan institusi, yang akan menandakan pencapaian penting bagi syarikat. Terasnya ialah Prism, lapisan pembayaran dan penyelesaian berasaskan agen yang membolehkan agen AI autonomi dan pembantu digital melaksanakan transaksi, melakukan penyelesaian serta mengagihkan nilai pada kelajuan mesin menggunakan FDUSD. Inovasi ini membuka kategori baharu sepenuhnya dalam kewangan berkuasa AI—membolehkan perniagaan mengautomasikan aliran hasil, memperkemas kos operasi dan menyertai ekonomi on-chain yang berkembang pesat tanpa menjejaskan pematuhan atau kebolehpercayaan. Dengan Finance District, First Digital memposisikan dirinya di barisan hadapan gelombang baharu DeFi, di mana pembayaran boleh diprogram, tadbir urus komuniti dan utiliti dunia sebenar bergabung untuk membentuk infrastruktur kewangan bagi ekonomi autonomi.

Untuk maklumat lanjut mengenai First Digital, sila layari: https://1stdigital.com/ir-and-disclosures

Secara berasingan, pada 3 April 2025, First Digital telah memfailkan writ saman di High Court of the Hong Kong Special Administrative Region, Court of First Instance, untuk memulakan tindakan fitnah terhadap Sun Yuchen (juga dikenali sebagai Justin Sun) sebagai tindak balas kepada tuduhan awamnya. Maklumat tambahan dan pemfailan awam berkaitan perkara ini boleh didapati di: https://1stdigital.com/ir-and-disclosures

Rasional Strategik bagi Cadangan Penggabungan Perniagaan

Pasukan pengurusan KOYN mempunyai pengalaman mendalam merentasi transaksi SPAC, aset digital dan pasaran modal berstruktur. Mereka percaya bahawa First Digital berada pada kedudukan unik untuk muncul sebagai peneraju global dalam sektor yang sedang mendapat manfaat daripada kejelasan peraturan global yang semakin meningkat bagi stablecoin. Sektor ini turut digerakkan oleh pertumbuhan pesat dalam pembayaran rentas sempadan, kiriman wang dan penyelesaian on‑chain; peningkatan permintaan institusi terhadap stablecoin yang disokong sepenuhnya, patuh dan telus; serta peralihan ke arah infrastruktur pembayaran Web3 dan wang boleh diprogram. Syarikat gabungan ini bertujuan mempercepatkan pengembangan antarabangsa First Digital, meluaskan rangkaian produknya serta memperkukuh jejak pematuhan dan pengawalseliaan institusinya.

Ulasan Pengurusan

Pengasas & Ketua Pegawai Eksekutif First Digital, Vincent Chok: “Membawa penerbit stablecoin USD pertama di dunia yang berasaskan APAC dan berfokus kepada pasaran sedang pesat membangun untuk disenaraikan secara awam merupakan satu pencapaian penting bukan sahaja bagi First Digital, tetapi juga bagi evolusi kewangan digital di peringkat global. “Kami telah meluangkan bertahun-tahun membina infrastruktur kepercayaan. Rizab yang telus, struktur yang dikawal selia dan landasan institusi yang sedia digunakan menandakan permulaan bab seterusnya. Dengan pelancaran Finance District dan lapisan pembayaran agen kami, Prism, pada akhir tahun ini, kami membuka laluan kepada penyelesaian masa nyata berkuasa AI serta generasi baharu perdagangan boleh diprogram. Cadangan penggabungan dengan KOYN ini meletakkan kami pada kedudukan untuk berskala secara global dan terus membentuk masa depan dolar digital.”

Pengerusi CSLM Digital Asset Acquisition Corp III, Ltd, Vik Mittal, berkata: "Kami berbesar hati untuk bekerjasama dengan seorang pemimpin berwawasan seperti Vincent. Jagaan aset, integriti dan kepercayaan. Wang boleh diprogram menyatukan rangkaian pembayaran dunia menjadi satu rangkaian dolar global. Akhirnya kami sedang menulis semula infrastruktur kewangan dunia dari asasnya. Ini adalah kemajuan yang sudah lama dinantikan."

Dokumentasi Muktamad

Pihak berkenaan akan mengumumkan butiran tambahan mengenai cadangan penggabungan perniagaan apabila perjanjian muktamad dimeterai. Tiada jaminan boleh diberikan berhubung pemeterian atau pemasaan bagi sebarang perjanjian muktamad, mahupun penyempurnaan mana-mana transaksi. Sebarang transaksi akan tertakluk kepada penyempurnaan usaha wajar yang memuaskan, rundingan perjanjian muktamad dan perjanjian sokongan berkaitan yang menyediakan penggabungan perniagaan yang dicadangkan, pemenuhan syarat-syarat yang dirundingkan, kelulusan lembaga pengarah dan pemegang saham, kelulusan pengawalseliaan serta syarat lazim lain.

Penasihat

Cohen & Company Capital Markets bertindak sebagai penasihat eksklusif pasaran modal dan M&A kepada First Digital. Loeb & Loeb LLP bertindak sebagai penasihat undang-undang kepada KOYN. DLA Piper LLP (US) dan DLA Piper UK LLP bertindak sebagai penasihat undang-undang kepada First Digital.

Maklumat Tambahan dan Tempat Mendapatkannya

Sekiranya perjanjian muktamad dimeterai berhubung dengan cadangan penggabungan perniagaan, syarikat atau syarikat pemegangan baharu akan menyediakan dan memfailkan kenyataan proksi/prospektus dengan SEC. KOYN menggesa para pelabur dan pemegang sekuriti untuk membaca kenyataan proksi/prospektus serta dokumen lain yang difailkan dengan SEC apabila ia tersedia, kerana dokumen tersebut akan mengandungi maklumat penting mengenai cadangan penggabungan perniagaan ini. Kenyataan proxy akan diedarkan kepada pemegang Saham Biasa Kelas A KOYN berhubung dengan permintaan KOYN bagi mendapatkan undi daripada para pemegang saham mengenai cadangan penggabungan perniagaan dan perkara lain yang akan dihuraikan di dalamnya. Semua pemfailan SEC boleh didapati secara percuma di www.sec.gov.

Peserta dalam permintaan Proksi

KOYN, First Digital serta pengarah, pegawai dan kakitangan masing‑masing boleh dianggap sebagai peserta di bawah peraturan SEC dalam permintaan proksi berhubung dengan cadangan penggabungan perniagaan. Maklumat mengenai pengarah dan pegawai KOYN disediakan dalam pemfailan KOYN dengan SEC.

Butiran tambahan mengenai kepentingan pihak‑pihak yang terlibat dalam cadangan penggabungan perniagaan akan dimasukkan dalam kenyataan proksi/prospektus apabila ia tersedia.

Kenyataan Pandang ke Hadapan

Segala maklumat dalam siaran akhbar ini yang berkaitan dengan First Digital telah disediakan sepenuhnya oleh First Digital dan belum disahkan secara bebas oleh KOYN. KOYN tidak membuat sebarang representasi atau jaminan mengenai dengan ketepatan atau kesempurnaan maklumat tersebut serta tidak menanggung sebarang obligasi untuk mengemas kini maklumat dalam siaran akhbar ini, kecuali sebagaimana yang dikehendaki oleh undang‑undang. Siaran akhbar ini merangkumi “kenyataan pandang ke hadapan” berhubung dengan KOYN dan First Digital. Jangkaan, anggaran dan unjuran perniagaan First Digital dan KOYN mungkin berbeza daripada keputusan sebenar mereka dan oleh itu, anda tidak seharusnya bergantung kepada kenyataan pandang ke hadapan ini sebagai ramalan peristiwa masa hadapan. Perkataan seperti “menjangka,” “menganggar,” “mengunjurkan,” “merangka bajet,” “unjuran,” “mengantisipasi,” “berhasrat,” “merancang,” “mungkin,” “akan,” “boleh,” “sepatutnya,” “mempercayai,” “meramalkan,” “berpotensi,” “meneruskan” serta ungkapan lain yang seumpamanya adalah bertujuan untuk mengenal pasti kenyataan pandang ke hadapan tersebut. Kenyataan pandang ke hadapan ini merangkumi, tanpa had, jangkaan berhubung prestasi masa hadapan dan impak kewangan yang dijangka daripada cadangan penggabungan perniagaan, pemenuhan syarat penutupan bagi penggabungan perniagaan tersebut serta pemasaan penyempurnaan cadangan penggabungan perniagaan berkenaan. Kenyataan pandang ke hadapan ini melibatkan risiko dan ketidakpastian yang ketara yang boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza secara material daripada keputusan yang dijangka. Sebahagian besar faktor ini berada di luar kawalan KOYN dan First Digital serta sukar untuk diramalkan. Faktor-faktor yang boleh menyebabkan perbezaan tersebut termasuk, tetapi tidak terhad kepada: (1) berlakunya sebarang peristiwa, perubahan atau keadaan lain yang boleh membawa kepada penamatan rundingan dan mana-mana perjanjian muktamad berhubung cadangan penggabungan perniagaan, serta kemungkinan bahawa terma dan syarat yang terma dan syarat dalam mana-mana perjanjian muktamad berhubung cadangan penggabungan perniagaan mungkin berbeza secara material daripada terma dan syarat yang ditetapkan dalam surat hasrat; (2) keputusan mana-mana prosiding undang-undang yang mungkin dimulakan terhadap pihak-pihak selepas pengumuman cadangan penggabungan perniagaan dan mana-mana perjanjian muktamad berhubung dengannya; (3) ketidakupayaan untuk menyempurnakan cadangan penggabungan perniagaan, termasuk akibat kegagalan mendapatkan kelulusan pemegang saham KOYN dan First Digital atau syarat-syarat lain bagi penutupan; (4) ketidakupayaan untuk mendapatkan atau mengekalkan penyenaraian sekuriti syarikat gabungan di Nasdaq Stock Market LLC, New York Stock Exchange atau bursa sekuriti nasional lain selepas cadangan penggabungan perniagaan; (5) risiko bahawa cadangan penggabungan perniagaan mengganggu rancangan dan operasi semasa akibat pengumuman dan penyempurnaan cadangan penggabungan perniagaan; (6) keupayaan untuk mengenal pasti manfaat yang dijangka daripada cadangan penggabungan perniagaan, yang mungkin dipengaruhi oleh, antara lain, persaingan, keupayaan syarikat gabungan untuk berkembang dan mengurus pertumbuhan secara menguntungkan serta mengekalkan pekerja utamanya; (7) kos yang berkaitan dengan cadangan penggabungan perniagaan; (8) perubahan dalam undang-undang atau peraturan yang terpakai; dan (9) risiko dan ketidakpastian lain yang termasuk dalam dokumen yang difailkan atau akan difailkan dengan SEC oleh KOYN, First Digital dan syarikat gabungan. Senarai faktor yang dinyatakan di atas bukan eksklusif. Anda tidak seharusnya meletakkan kebergantungan yang berlebihan terhadap sebarang kenyataan pandang ke hadapan, yang hanya merujuk kepada tarikh ia dibuat. KOYN dan First Digital tidak mengambil atau menerima sebarang kewajipan atau komitmen untuk mengeluarkan secara umum sebarang kemas kini atau pindaan kepada kenyataan pandang ke hadapan bagi mencerminkan sebarang perubahan dalam jangkaan mereka atau sebarang perubahan dalam peristiwa, keadaan, atau situasi yang menjadi asas kepada kenyataan tersebut, kecuali sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang. Prestasi lalu KOYN dan First Digital bukan jaminan kepada prestasi masa hadapan. Oleh itu, anda tidak seharusnya meletakkan kebergantungan yang berlebihan terhadap rekod sejarah prestasi KOYN dan First Digital sebagai penunjuk kepada prestasi masa hadapan sesuatu pelaburan atau pulangan yang KOYN dan First Digital akan, atau berkemungkinan, hasilkan pada masa hadapan.

Tiada Tawaran atau Permintaan Proksi

Siaran akhbar ini tidak akan membentuk permintaan proksi, persetujuan atau kebenaran berhubung dengan mana-mana sekuriti atau berhubung dengan cadangan penggabungan perniagaan. Siaran akhbar ini tidak merupakan suatu tawaran untuk menjual atau permintaan tawaran untuk membeli mana-mana sekuriti dan tiada sebarang penjualan sekuriti akan dijalankan dalam mana-mana bidang kuasa di mana tawaran, permintaan atau penjualan tersebut adalah menyalahi undang-undang di bawah undang-undang sekuriti yang terpakai di bidang kuasa berkenaan.

Perihal First Digital Group Ltd.

First Digital ialah penyedia utama infrastruktur aset digital dan stablecoin, menawarkan stablecoin berdenominasi USD yang disokong sepenuhnya, perkhidmatan amanah dan jagaan, penyelesaian pembayaran global serta penerbitan stablecoin label putih untuk perusahaan. Produk utama syarikat, FDUSD, ialah salah satu stablecoin yang paling aktif didagangkan di dunia, dengan sokongan model tadbir urus berasaskan pematuhan, struktur amanah berasingan serta pengesahan bebas yang dijalankan setiap bulan. First Digital beroperasi merentasi pelbagai bidang kuasa dan mengekalkan lesen serta pendaftaran aktif di pusat kewangan utama.

Perihal CSLM Digital Asset Acquisition Corp III, Ltd.

KOYN ialah sebuah syarikat pemerolehan tujuan khas (SPAC) yang tersenarai awam, dengan fokus kepada sektor teknologi hadapan berpotensi tinggi termasuk aset digital, infrastruktur kewangan berperaturan dan fintech generasi baharu. KOYN diterajui oleh pasukan SPAC berpengalaman yang mempunyai rekod pencapaian dalam mengenal pasti, melaksanakan dan mengurus transaksi pasaran awam yang kompleks.

Maklumat Hubungan Pelabur dan Media

Samantha Yap | YAP Global

samantha@yapglobal.com