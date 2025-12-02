CSLM Digital Asset Acquisition Corp III, Ltd. (Nasdaq: KOYN) 与 First Digital Group Ltd. 宣布就拟议业务合并签署意向书，以此打造全球稳定币与数字支付领军企业

纽约州纽约市与中国香港, Dec. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- First Digital Group Ltd. (后文中简称为 “First Digital” 或“公司”) 与一家公开上市的特殊目的收购公司 CSLM Digital Asset Acquisition Corp III, Ltd. (后文中简称为 “KOYN”) 联合宣布，双方已就拟议的业务合并签署了一份不具约束力的意向书 (“LOI”)。 合并完成后，合并后的新公司预计将在美国某家国家级证券交易所公开上市。

First Digital Group：数字资产基础设施领域的全球领军企业

First Digital 已在数字金融领域确立其最具前瞻性且发展最迅猛的创新者地位，公司创立之初主要运营传统信托和托管服务等业务，随着多年的发展，如今已成为面向全球各大机构的数字资产基础设施提供商。 公司成立于 2019 年，在 2022 年由总部位于直布罗陀的 First Digital Group Ltd. 完成重组。目前，公司业务遍及多个司法管辖区。公司秉持合规优先的运营模式，并在提供安全、可靠、可扩展的金融科技解决方案方面拥有卓越的业绩记录。

First Digital 的核心产品是 FDUSD，这是一种以美元计价的稳定币，其价值完全由存放在注册于中国香港、破产隔离的信托结构中的现金及现金等价物保证。 FDUSD 已迅速成为中心化交易所中交易最多的稳定币之一，上市仅四个月，其市值就已突破 10 亿美元。而随着采用率加速提升，其流通量峰值更是曾创下 44 亿美元的记录。 依托顶级交易所集成与世界级流动性合作伙伴的支持，自上线以来，FDUSD 的累计交易量已突破 2 万亿美元，反映出 FDUSD 在全球市场中深厚的流动性基础与持续的市场需求。 FDUSD 由存放在其持牌托管附属机构的隔离储备金提供全额支持，并辅以独立的月度鉴证和有力的 AML/KYC（反洗钱/了解你的客户）管控措施，现已成为交易所、机构用户以及链上支付应用可信赖且可扩展的数字美元解决方案。

秉持着合规优先的原则，First Digital 在主要金融中心均构建了受监管的运营基础，且均具备注册资质并持有相关牌照。 公司迅速扩张的产品生态涵盖：面向企业的稳定币即服务解决方案、具备实时结算能力的全球稳定币支付通道、商业领域的链上链下 API 接口、兑换服务、托管、铸造和赎回及商户工具，以及支持跨境结算、汇款并整合去中心化金融的基础设施。 目前，公司预计将在 2025 年实现约 8,000 万至 9,000 万的未审计收入，这进一步巩固了其作为现代数字资产经济转型领军者的地位。

First Digital 即将推出 Finance District——这是一个建立在机构信任基础上的去中心化金融生态系统，它也将成为 Finance District 发展历程中的一个重要里程碑。 其核心为 Prism，这是一个智能支付与结算层，它使自主 AI 代理和数字助手能够使用 FDUSD 以机器速度进行交易、结算和价值分配。 这将开启一个全新的 AI 赋能金融领域，在此领域中，企业将在不损害其合规性或可靠性的前提下，实现收入流自动化、精简运营成本，并投身于快速扩张的链上经济之中。 借助 Finance District，First Digital 正将自身定位为下一波去中心化金融浪潮的前沿阵地。在这一新趋势中，可编程支付、社区治理和现实世界效用三者交汇融合，共同构筑起自主经济的金融基础设施。

如需了解有关 First Digital 的更多信息，敬请访问：https://1stdigital.com/ir-and-disclosures

另外， First Digital 已于 2025 年 4 月 3 日在香港特别行政区高等法院诉讼法庭提交传票，就 Sun Yuchen (孙宇晨，又名 Justin Sun) 的公开指控对其提起诽谤诉讼。 有关此事件的更多信息以及与此有关的公开文件可在此网址查阅：https://1stdigital.com/ir-and-disclosures

拟议业务合并的战略依据

KOYN 的管理团队在特殊目的收购公司 (SPAC) 交易、数字资产和结构化资本市场领域拥有丰富经验，并认为 First Digital 凭借其独特优势，有望成为该领域的全球领导者。而该领域正受益于以下趋势：全球稳定币监管框架日益明晰；跨境支付、汇款及链上结算呈现爆发式增长；机构对全额抵押、合规透明的稳定币的需求持续攀升；以及向 Web3 支付基础设施及可编程货币的转型浪潮。 合并后，新公司计划加快 First Digital 的国际扩张速度，拓展其产品组合，并进一步完善其监管与合规体系。

管理层评论

First Digital 创始人兼首席执行官 Vincent Chok：“全球首家立足于亚太地区的美元稳定币发行机构的成功上市，不仅是 First Digital 发展历程上的里程碑事件，更是全球数字金融发展历程上的一个重要里程碑。 多年来，我们始终致力于构建信任基础设施。 诸如透明的储备金、受监管的架构以及机构级通道，而今天标志着一个新篇章的开启。 随着 Finance District 以及我们的智能支付层 Prism 的推出，在今年年末，我们将为 AI 赋能的实时结算开辟道路，并迎来可编程商业的新世代。 此次与 KOYN 的拟议合并将助力我们在全球范围实现扩张，并助力我们继续引领可信赖的数字美元的未来。”

CSLM Digital Asset Acquisition Corp III, Ltd 董事长 Vik Mittal：“我们很荣幸能与 Vincent 这样具有远见卓识的领导者合作。 托管、诚信与信任是重中之重。 可编程货币将全球的支付网络整合为统一的全球美元网络。 我们终于能从零开始重构全球金融体系的基石。 我们翘首以盼的这一天终于到来了。”

最终文件

双方将在签署最终协议时公布有关拟议业务合并的更多细节。 对于是否签署、以及何时签署任何最终协议，或是否完成任何交易，均无法做出任何保证。 任何交易均需满足以下条件：完成令人满意的尽职调查；就拟议业务合并达成最终协议及相关的附属协议；满足协议中商定的条件；获得董事会和股东的批准；取得监管机构的批准；以及满足其他惯例条件。

顾问

Cohen & Company Capital Markets 担任 First Digital 的独家资本市场及并购顾问。 Loeb & Loeb LLP 担任 KOYN 的法律顾问。 DLA Piper LLP (US) 与 DLA Piper UK LLP 担任 First Digital 的法律顾问。

额外信息及获取渠道

若就拟议业务合并达成最终协议，公司或新成立的控股公司将编制投票代理权委托书/招股说明书并提交至美国证券交易委员会 (SEC)。 KOYN 敦促投资者和证券持有人在投票代理权委托书/招股说明书及其他文件提交给 SEC 后及时查阅，这些文件将包含有关拟议业务合并的重要信息。 投票代理权委托书将分发给 KOYN 的 A 类普通股股东，用于征集股东对拟议业务合并及其他相关事项的代理权投票，具体相关事项将在委托书中详述。 所有向 SEC 提交的备案文件均可在 www.sec.gov 免费获取。

征集的参与者

KOYN、First Digital 及其各自的董事、高管和员工可能会依据 SEC 规则被视为参与拟议业务合并相关的征集代理权参与者。 KOYN 的董事及高管人员信息可在 KOYN 提交给 SEC 的备案文件中查阅。

有关参与拟议业务合并的各方利益的更多详细信息，将在投票代理权委托书/招股说明书公布时予以披露。

前瞻性陈述

本新闻稿中，有关 First Digital 的所有信息均由 First Digital 一方提供，KOYN 未独立核实此类信息的真实性。因此，KOYN 不对此类信息的准确性或完整性作出任何陈述或保证，且除法律所要求的情况外，KOYN 不承担更新本新闻稿中相关信息的义务。 本新闻稿中涉及有关 KOYN 和 First Digital 的“前瞻性陈述”。 First Digital 及 KOYN 业务的预期、估计及预测可能与实际结果存在差异，因此，您不应将这些前瞻性陈述的内容作为对未来事件的预测依据。 您可通过诸如“预期”、“估计”、“预计”、“预算”、“预测”、“预期”、“打算”、“或许”、“将”、“可能”、“应该”、“相信”、“预料”、“潜在”、“继续”等表述识别此类前瞻性陈述。 此类前瞻性陈述包括且不限于：对未来业绩的预期、拟议业务合并的预期财务影响、满足拟议业务合并交割条件的预期，以及完成拟议业务合并的时间安排。 此类前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性，可能导致实际结果和预期结果存在重大差异。 其中多数影响因素超出 KOYN 和 First Digital 的掌控范围，且难以对这些影响因素进行预测。 可能导致此类差异的因素包括且不限于：(1) 任何可能导致与拟议业务合并相关的谈判及任何后续最终协议终止的事件、变化或其他情况的发生；以及任何就拟议业务合并达成的最终协议中规定的条款和条件可能与意向书中规定的条款和条件存在重大差异的可能性；(2) 在拟议业务合并及任何相关最终协议公布后，可能对各方提起的任何法律诉讼的结果；(3) 无法完成拟议业务合并，包括因未能获得 KOYN 和 First Digital 股东的批准或未能满足其他交割条件；(4) 在拟议业务合并后，合并后的公司的证券无法在 Nasdaq Stock Market LLC、New York Stock Exchange 或任何其他美国全国性证券交易所上市或维持上市的可能性；(5) 由于拟议业务合并的宣布和完成，拟议业务合并扰乱现有计划和运营的风险；(6) 实现拟议业务合并预期收益的能力，该能力可能受到（除其他因素外）竞争、合并后公司能否实现盈利性增长并管理增长以及能否留住关键员工等因素的影响；(7) 与拟议业务合并相关的成本；(8) 适用法律法规的变化；以及 (9) KOYN、First Digital 和合并后公司已向或将向 SEC 提交的文件中阐述的其他风险和不确定性。 上述列举的影响因素清单并未涵盖所有因素。 您不应过度依赖任何前瞻性陈述的内容，此类陈述往往仅反映作出陈述之日的情况。 除非法律另有要求，KOYN 与 First Digital 不承担也不接受任何义务，就其预期或前瞻性陈述所依据的事件、条件或情况的任何变动，公开更新或修改任何前瞻性陈述。 KOYN 和 First Digital 的过往业绩并非对其未来业绩的保证。 因此，您不应过度依赖 KOYN 或 First Digital 的历史业绩记录，并将其作为未来投资表现或 KOYN 和 First Digital 未来可能产生的回报的依据。

无要约或招揽

本新闻稿不构成就任何证券或拟议业务合并征集投票代理权委托书、同意书或授权书的行为。 本新闻稿不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请，且在任何司法管辖区，如果根据该司法管辖区的证券法，此类要约、要约邀请或销售属于违法行为，则不得在该司法管辖区出售任何证券。

关于 First Digital Group Ltd.

First Digital 是领先的数字资产与稳定币基础设施提供商，该公司为各大企业提供全额抵押的美元计价稳定币、信托托管服务、全球支付解决方案以及白标稳定币发行服务。 公司旗舰产品 FDUSD 是全球交易量最大的稳定币之一，该产品通过合规优先的治理模式、独立托管结构以及每月独立审计机制受到保障。 First Digital 的业务遍及多个司法管辖区，并在各大主要金融中心均持有有效牌照且具备注册资质。

关于 CSLM Digital Asset Acquisition Corp III, Ltd.

KOYN 是一家公开上市的特殊目的收购公司，专注于高增长的前沿技术领域，包括数字资产、受监管的金融基础设施以及新一代金融科技。 KOYN 的领导层是一支经验丰富的特殊目的收购公司团队，该团队在发掘、执行并管理复杂公开市场交易方面拥有卓越的业绩记录。

