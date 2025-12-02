CSLM Digital Asset Acquisition Corp III, Ltd. (Nasdaq: KOYN) 與 First Digital Group Ltd. 宣佈簽署意向書，擬定合併業務以打造全球穩定幣與數碼支付領軍企業

紐約州紐約市及香港, Dec. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- First Digital Group Ltd. (「First Digital」或「該公司」) 與上市特殊目的收購公司 CSLM Digital Asset Acquisition Corp III, Ltd. (「KOYN」) 聯合宣佈，雙方已就一項擬定業務合併簽訂無約束力的意向書 (「LOI」)。 交易完成後，合併後的公司預期將在美國一間全國證券交易所公開上市。

First Digital Group：數碼資產基礎設施的全球領軍企業

First Digital 已躋身數碼金融界最為進取、增長最快的創新企業行列，從傳統信託及託管服務起步，發展成為一間為機構提供就緒數碼資產基礎設施的全球服務商。 公司於 2019 年創立，並於 2022 年重組為總部位於直布羅陀的 First Digital Group Ltd.，現時業務遍佈多個司法管轄區，採用合規為先的營運模式，在提供安全可靠、方便擴展的金融科技解決方案方面擁有實績。

FDUSD 是 First Digital 產品體系的核心，這是一種以美元計價的穩定幣，由存放於香港註冊的破產隔離信托結構內的現金及現金等價物支持。 FDUSD 已快速崛起成為中心化交易所上其中一種交易最活躍的穩定幣，在首四個月內市值突破 10 億美元；隨著採用不斷加快，其最高流通量更超過 44 億美元。 在一級交易所整合及世界級流動性合作夥伴的支持下，FDUSD 自推出以來已累計處理超過 2 兆美元的交易量，充分顯示其深度流動性及全球市場的穩定需求。 FDUSD 由其持牌託管關聯公司持有的獨立儲備金完全備付，同時配以獨立的月度證明及嚴格的反洗黑錢 (AML) /認識你的客戶 (KYC) 管控，已成為交易所、機構用戶及鏈上支付應用值得信賴且方便擴展的數碼美元。

First Digital 在主要金融中心持牌和註冊，建構合規為首的受監管營運根基。 公司急速擴張的產品生態系統包括面向企業的穩定幣即服務解決方案、具實時結算能力的全球穩定幣支付通道、用於商業的鏈上及鏈下 API、兌換服務、託管、鑄造/贖回及商戶工具，以及支持跨境結算、匯款及去中心化金融 (DeFi) 整合的基礎設施。 該公司目前預計 2025 年未經審核收入約為 8,000 萬至 9,000 萬美元，這強化其在現代數碼資產經濟轉型中的領先地位。

First Digital 即將推出 Finance District，即建構於機構信任根基上的去中心化金融生態系統，將標誌著 First Digital 的重大里程碑。 生態系統核心在於 Prism，這是一個代理支付及結算層，讓自主人工智能 (AI) 代理及數碼助手能以機器速度使用 FDUSD 進行交易、結算和分配價值。 此舉開創全新的 AI 驅動金融類別，讓企業能實現收入流自動化、簡化營運成本，並在確保合規可靠的前提下參與高速增長的鏈上經濟。 憑藉 Finance District，First Digital 正立足於下一代 DeFi 浪潮的領先位置，可編程支付、社區管治與現實世界應用在此互相結合，共同塑造自主經濟的金融基礎設施。

有關 First Digital 的其他資訊，請瀏覽：https://1stdigital.com/ir-and-disclosures

另外，First Digital 已於 2025 年 4 月 3 日向香港特別行政區高等法院原訟法庭提交傳訊令狀，就 Sun Yuchen (又名 Justin Sun) 的公開發言提起誹謗訴訟。 有關更多此事的資訊及公開文件載於：https://1stdigital.com/ir-and-disclosures

擬定業務合併的策略理據

KOYN 的管理團隊在 SPAC 交易、數碼資產及結構性資本市場方面經驗深厚，並相信 First Digital 在以下趨勢中佔據獨特優勢，有望成為全球領導者：全球穩定幣監管日趨清晰；跨境支付、匯款及鏈上結算的爆發式增長；機構對完全備付、合規、透明的穩定幣需求日益增加；以及向 Web3 支付基礎設施及可編程貨幣的轉型。 合併後的公司旨在加快推動 First Digital 的國際擴張，開拓其產品組合，並進一步鞏固其在監管與合規方面的制度化基礎。

管理層評論

First Digital 創辦人兼行政總裁 Vincent Chok：「把全球首個立足亞太並聚焦新興市場的美元穩定幣發行商上市，不僅是 First Digital 的里程碑，亦是全球數碼金融發展的重要一步。 多年以來，我們一直致力建構可信的基礎設施。 透明儲備、受監管架構及為機構準備就緒的通道全都俱備，而今天正正標誌著新篇章的開始。 隨著 Finance District 及我們的代理支付層 Prism 於今年稍後推出，我們將為實時 AI 驅動結算及新一代可編程商業開創契機。 是次與 KOYN 的擬定合併，使我們得以佈局全球擴張，並持續塑造可信任的數碼美元未來。」

CSLM Digital Asset Acquisition Corp III, Ltd 主席 Vik Mittal：「我們很榮幸能與 Vincent 這樣具高瞻遠矚的領導者合作。 託管、正直與信任。 可編程貨幣將全球支付網絡整合為全球美元網絡。 我們終於從頭改寫全球的金融通道。 長久以來的努力，終於迎來此刻。」

最終協議文件

雙方簽立最終協議後，將公佈有關擬定業務合併的更多細節。 無法保證任何最終協議的簽訂或時間，亦無法保證任何交易能夠完成。 任何交易均須完成令人滿意的盡職審查、就擬定業務合併簽訂最終協議及相關附屬協議、履行其中所協商的條件，並獲得董事會及股東批准、監管機構批准，以及其他慣常條件。

顧問

Cohen & Company Capital Markets 是 First Digital 的獨家資本市場及併購 (M&A) 顧問。 Loeb & Loeb LLP 擔任 KOYN 的法律顧問。 DLA Piper LLP (US) 及 DLA Piper UK LLP 擔任 First Digital 的法律顧問。

其他資訊及獲取途徑

如就擬定業務合併簽訂最終協議，該公司或一間新成立的控股公司將編制並向美國證券交易委員會 (SEC) 提交委託聲明書/招股說明書。 KOYN 敦促投資者和證券持有人在相關文件可供查閱時，細閱提交予 SEC 的委託聲明書/招股說明書及其他文件，以了解關於擬定業務合併的重要資訊。 委託聲明書將分發予 KOYN 的 A 類普通股持有人，以便 KOYN 就擬定業務合併及當中所述其他事項徵求股東投票代理權。 所有提交予 SEC 的文件均可在 www.sec.gov 免費查閱。

徵集參與者

根據 SEC 規則，KOYN、First Digital 及其各自的董事、高級人員及員工可能被視為就擬定業務合併徵集代理權的參與者。 有關 KOYN 董事及高級人員的資訊，可於 KOYN 提交予 SEC 的文件中找到。

參與擬定業務合併人士的權益的其他詳情，將於委託聲明書/招股說明書備妥時涵蓋其中。

前瞻性陳述

本新聞稿中有關 First Digital 的所有資訊均由 First Digital 獨家提供，且未經 KOYN 獨立核實。KOYN 對該等資訊的準確性或完整性不作任何陳述或保證，亦無義務更新本新聞稿中的資訊，除非法律有所要求則作別論。 本新聞稿中包括有關 KOYN 及 First Digital 的「前瞻性陳述」。 First Digital 及 KOYN 業務的預期、估計及預測可能有別於實際結果，因此您不應將此等前瞻性陳述視為對未來事件的預測。 「預期」、「估計」、「預測」、「預算」、「預測」、「預料」、「擬」、「計劃」、「可能」、「將」、「可以」、「應該」、「相信」、「預測」、「潛在」、「繼續」及類似的表述旨在識別前瞻性陳述。 此等前瞻性陳述包括但不限於：對未來表現的預期、擬定業務合併的預期財務影響、擬定業務合併完成條件的滿足，以及擬定業務合併的完成時間。 此等前瞻性陳述涉及重大風險及不確定因素，可能導致實際結果與預期結果存在重大差異。 當中大多不受 KOYN 及 First Digital 控制，且難以預測。 可能導致此類差異的因素包括但不限於：(1) 發生任何可能導致終止擬定業務合併談判及任何後續最終協議的事件、變化或其他情況，以及擬定業務合併相關最終協議中規定的條款與意向書中規定的條款可能存在重大差異的可能性；(2) 在宣佈擬定業務合併及相關最終協議後，可能針對各方提起的任何法律程序的結果；(3) 無法完成擬定業務合併，包括未能獲得 KOYN 及 First Digital 股東批准或其他完成條件；(4) 擬定業務合併後，無法取得或維持合併公司證券在 Nasdaq Stock Market LLC、紐約證券交易所或其他全國證券交易所的上市地位；(5) 因宣佈及完成擬定業務合併而擾亂當前計劃與營運的風險；(6) 實現擬定業務合併預期效益的能力，此可能受競爭、合併公司盈利增長及管理增長並留住關鍵員工的能力等因素影響；(7) 與擬定業務合併相關的成本；(8) 適用法律或規例的變更；及 (9) KOYN、First Digital 及合併公司已提交或將提交予 SEC 的文件中所載的其他風險與不確定因素。 上述因素列表並非詳盡無遺。 切勿過度依賴任何前瞻性陳述，其只反映截至發佈當日的狀況。 KOYN 及 First Digital 不承擔或接受任何公開發佈前瞻性陳述的更新或修訂的義務或承諾，以反映其預期的任何變化或任何此類聲明陳述所基於的事件、條件或情況的變化，除非法律有所規定則另作別論。 KOYN 及 First Digital 的過往表現並不保證未來表現。 因此，您不應過度依賴 KOYN 及 First Digital 的過往表現記錄，將其視為投資未來表現或 KOYN 及 First Digital 將或可能於未來產生回報的指標。

無要約或招攬

本新聞稿不構成就任何證券或擬定業務合併的委託書、同意或授權的徵求。 本新聞稿不構成出售要約或購買任何證券的徵求，亦不得在有關要約、徵求或出售根據該司法管轄區證券法屬非法的情況下，於該司法管轄區內出售證券。

關於 First Digital Group Ltd.

First Digital 是領先的數碼資產及穩定幣基礎設施供應商，提供完全備付的美元穩定幣、信託與託管服務、全球支付解決方案，以及為企業而設的白標穩定幣發行服務。 該公司的旗艦產品 FDUSD 是全球交易量最大的穩定幣之一，背後依賴合規為先的管治模式、獨立信託架構及每月獨立證明報告。 First Digital 於多個司法管轄區營運，並在主要金融中心具備有效的牌照及註冊資格。

關於 CSLM Digital Asset Acquisition Corp III, Ltd.

KOYN 是公開上市的特殊目的收購公司，專注發展高增長的前沿科技領域，包括數碼資產、受監管的金融基礎設施及新一代金融科技。 KOYN 由資深的 SPAC 團隊領導，該團隊在發掘、執行及管理複雜的公開市場交易方面擁有驕人實績。

投資者和媒體聯絡人

Samantha Yap | YAP Global

samantha@yapglobal.com