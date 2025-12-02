Moisson Montréal termine la fabrication des 42 000 paniers des Fêtes

MONTRÉAL, 02 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Moisson Montréal a complété vendredi la fabrication des 42 000 paniers des Fêtes, l’aboutissement d’un travail entamé il y a plusieurs mois pour réunir la vingtaine de produits nécessaires à chaque boîte auprès de nombreux partenaires. Depuis le début octobre, jusqu’à 100 bénévoles par jour se sont relayés pour assembler les paniers. La Moisson de Noël, tenue vendredi, a permis de produire les 5 000 derniers, marquant le dernier effort avant la Grande distribution du 12 décembre.

« Derrière chaque panier des Fêtes, il y a un geste d’entraide et un message d’espoir. Cette opération est le fruit d’un immense travail collectif. Nous sommes maintenant prêts pour la Grande distribution du 12 décembre. »

— Chantal Vézina, directrice générale

Une invitation média détaillée sera transmise dans les prochains jours, afin d’offrir aux journalistes l’occasion de couvrir la Grande distribution du 12 décembre, qui constituera le moment médiatique phare de la période des Fêtes.

« Ces boîtes vont maintenant se rendre là où elles comptent le plus : sur la table de familles qui ont besoin de soutien pendant les Fêtes. »

— Chantal Vézina

À propos de Moisson Montréal

Moisson Montréal est la plus grande banque alimentaire au pays. Chaque année, l’organisme redistribue près de 24 millions de kilos de denrées à 292 organismes accrédités, permettant de répondre à près d’un million de demandes d’aide alimentaire chaque mois.

Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec :

Éliane Larouche

Conseillère principale communications et affaires publiques

Moisson Montréal

514 701-4206

elarouche@moissonmontreal.org

