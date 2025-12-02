מוצרי החקלאות הירוקים של גויג'ואו בסין נכנסים למפרץ הפרסי

גואיאנג, סין, Dec. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

תערוכת האורגני והטבעי של המזרח התיכון לשנת 2025 נפתחה ב-17 בנובמבר בדובאי, איחוד האמירויות הערביות, שם משרד המסחר של מחוז גוויז'ואו (Guizhou ) ומשרד החקלאות והעניינים הכפריים של גוויז'ואו ארגנו במשותף 16 מגדלים חקלאיים להצגת תערוכה קבוצתית הכוללת יותר מ-100 סוגים של מוצרים חקלאיים ייחודיים.

גוויג'ואו היא האזור החקלאי היחיד בסין שמשלב באופן ייחודי קווי רוחב נמוכים, גובה רב, כיסוי עננים תכוף, גשמים וחום מסונכרנים. עם חורפים מתונים, קייצים קרירים ומשקעים רבים, היא מציעה תנאים טבעיים ייחודיים לגידול גידולים איכותיים.

בשנים האחרונות, גוויז'ואו פיתחה במרץ את תעשיות ההתמחות שלה, כאשר תה, ורדי רוקסבורג ופלפלים חריפים מדורגים כיום בין מוצרי החקלאות הגדולים בסין מבחינת היקף הגידול. תעשיות אלו תרמו ישירות להגדלת ההכנסות של יותר מ-6 מיליון חקלאים.

החברות המשתתפות מגוויג'ואו הקימו מערכת מעקב איכות מלאה – משדה לשולחן – הנתמכת על ידי אישורים כגון מזון ירוק, מוצר אורגני, שיטות חקלאיות טובות (GAP), ניתוח סיכונים ונקודות בקרה קריטיות (HACCP) וברית יערות הגשם.

בתערוכה, מוצרי החקלאות הירוקים של גוויז'ואו, כגון תה דויון מאוג'יאן ותה Guiding Yunwu Gongcha של Guizhou Yixin Yuan Modern Agriculture Co., Ltd, סדרת מוצרי הצ'ילי "Plateau Red" של חברת Guizhou Guisanhong Food Co., Ltd, ומיץ ורדים אורגני של רוקסבורג של חברת Guizhou Yangtai Biotechnology Co., Ltd, השאירו רושם עמוק על המשתתפים בזכות איכותם הגבוהה והציגו את הסטנדרטים הגבוהים של מוצרי החקלאות הסיניים.

כנקודת מפתח במסדרון הסחר היבשה-ימי הבינלאומי החדש של סין, גוויז'ואו שיפרה את פונקציות הנמלים שלה וחידשה מודלים של שחרור מכס, והקימה מערכת תנועה מודרנית המתוארת כ"בסיס גוויז'ואו - מרכז דובאי - שולחן גלובלי".

ערוצי תחבורה בין-מודליים, כולל רכבת האקספרס סין-אירופה, רכבת סין-לאוס ונתיבי שיט דרום אסיה, שילבו את מוצרי החקלאות הירוקים של המחוז בשוק העולמי.

