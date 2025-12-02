SUTNTIB AB “Tewox” skelbia 2025 m. lapkričio mėn. GAV

Vilnius, Lietuva, Dec. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --
SUTNTIB AB “Tewox” 2025 m. lapkričio mėn. pabaigos grynųjų aktyvų vertė (GAV) padidėjo iki 46 043 930 Eur, lyginant su anksčiau nustatyta 2025 m. spalio mėn. pabaigos GAV, kuri buvo lygi 44 897 707 Eur.
Akcijos kaina pakilo iki 1,0999 Eur, lyginant su anksčiau nustatyta 2025 m. spalio mėn. pabaigos akcijos kaina, kuri buvo 1,0725 Eur. Pro-forma vidinė grąžos norma (IRR) padidėjo iki 3,72%, lyginant su anksčiau nustatyta 2025 m. spalio mėn. pabaigos IRR, kuri buvo 3,09%.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Paulius Nevinskas
Investicinės Bendrovės valdytojas
https://lordslb.lt/tewox_bonds/