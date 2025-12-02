Des agences de presse de premier plan lancent le service d'information mondial Democracy News Alliance

TORONTO, 02 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le contexte des nombreux développements politiques à travers le monde, des agences de presse internationales et indépendantes de premier plan lancent la Democracy News Alliance, un service d'information innovant destiné à suivre de manière systématique les processus démocratiques.

Ce service est adapté aux besoins d'information des organisations internationales, des ONG, des groupes de réflexion, des fondations, des agences gouvernementales et des entreprises. Il permet aux décideurs de reconnaître et d'analyser les progrès des démocraties émergentes, ainsi que les évolutions vers des pratiques antidémocratiques.

La Democracy News Alliance (DNA) est un projet commun de l'Agence France-Presse (AFP), de l'Agenzia Nazionale Stampa Associata (ANSA) italienne, de La Presse Canadienne (PC), de la Deutsche Presse-Agentur (dpa) allemande et de PA Media au Royaume-Uni et en Irlande. L’Associated Press (AP), aux États-Unis, fournit un soutien éditorial au projet.

L'offre initiale consiste en un service d'information en anglais proposant des reportages et des analyses, accessible aux clients de la DNA sur le site web democracy-news.org et via une infolettre.

Ce service sélectionne les contenus des agences de presse sur la base d'une série d'indicateurs développés avec l'aide du projet de recherche Varieties of Democracy (V-Dem). Il existe 106 indicateurs individuels d'une démocratie fonctionnelle qui peuvent être suivis de façon systématique et continue par l'entremise du service DNA.

« La Democracy News Alliance comble un vide important avec son offre, déclare Peter Kropsch, PDG de l'agence principale dpa. Ce vide se situe entre les médias d'information quotidienne et le long cycle de publication des recherches sur la politique, la société et la démocratie. La DNA rendra compte des développements dans des domaines importants tels que la liberté d'expression et de la presse, l'équité des processus électoraux, l'égalité des sexes et la corruption politique, même lorsqu'un pays n'est pas sous les projecteurs de l'actualité. »

« De nombreux clients ont besoin d’un flux continu et fiable d’informations sur des pays spécifiques ou sur des régions du monde, ajoute Peter Kropsch. La DNA contribuera à assurer cette continuité et permettra aux clients de prendre des décisions éclairées, notamment dans le cadre de relations diplomatiques ou d’investissements. »

Le service d'information DNA s'accompagne du programme de formation DNA Academy. Des formateurs expérimentés des agences participantes partageront leurs connaissances sur la désinformation, la recherche et la vérification des faits, ainsi que sur le travail journalistique dans des conditions difficiles.

Le projet DNA est coordonné par Thorsten Matthies, vice-président non exécutif chez dpa, et Christian Röwekamp, qui, mettant à profit son expérience à la tête d’équipes multinationales en tant que directeur éditorial de la European Newsroom à Bruxelles, occupera le poste de directeur éditorial de la DNA.

Le partenaire technique de la DNA (système de gestion de contenu et site web) est Sourcefabric, établi à Prague. Outre les experts des agences participantes, des universitaires — notamment issus de V-Dem — participent à l’élaboration et à la mise en œuvre du concept DNA. Tony Gillies, ancien rédacteur en chef de l’agence australienne AAP, a également contribué au projet comme consultant externe.

À propos de La Presse Canadienne

La Presse Canadienne est le chef de file de l’information au Canada depuis plus de 100 ans et elle est le distributeur exclusif, au Canada, des nouvelles internationales de l’Associated Press. Plus de 150 journalistes produisent, préparent et livrent en temps réel des articles de nouvelles bilingues, des photos, des graphiques, des vidéos et des extraits audios destinés aux plateformes numériques, à la radio et à la télévision ainsi qu’à l’imprimé. Les clients comptent sur une couverture exacte, impartiale et rapide, rédigée et révisée selon les normes établies pour l’industrie dans le Guide de rédaction de La Presse Canadienne. Par l’intermédiaire de sa division commerciale, La Presse Canadienne offre également aux professionnels des médias, des relations publiques et du marketing des services de photographie, de vidéographie, de veille médiatique, de diffusion de communiqués de presse ainsi que de formation au style PC.

http://www.lapressecanadienne.com

Contacts médias

La Presse Canadienne

Frédéric Vanasse

514-912-0301

frederic.vanasse@lapressecanadienne.com

dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH

Jens Petersen

+49 40 4113 32843

pressestelle@dpa.com