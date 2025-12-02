Cartier fore 16,2 g/t Au sur 3,5 m inclus dans 5,9 g/t Au sur 11,0 m à Contact (Cadillac); Extension de multiples zones à haute teneur en or près de la surface

VAL-D’OR, Québec, 02 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cartier Inc. (″ Cartier ″ ou la ″ Société ″) (TSXV: ECR; FSE: 6CA) est heureuse d’annoncer la cinquième série de résultats issus du programme de forage de 100 000 m entièrement financé (2 foreuses), pour le Secteur Contact, et plus précisément la Zone North Contact (″ ZNC ″), sur son projet Cadillac, détenu à 100 %, à Val-d’Or (Abitibi, Québec). La ZNC se compose de trois zones parallèles à haute teneur en or : ZNC1, ZNC2 et ZNC3, espacées approximativement de 50 m.

Faits saillants stratégiques du secteur Contact

Résultats de forage de la ZNC (Figures 1 & 2)

CA25-551 a intersecté 16,2 g/t Au sur 3,5 m inclus dans 5,9 g/t Au sur 11,0 m (ZNC3).

a intersecté inclus dans (ZNC3). CA25-546 a recoupé 57,8 g/t Au sur 0,5 m inclus dans 16,1 g/t Au sur 2,0 m (ZNC3).

a recoupé inclus dans (ZNC3). CA25-544 a rapporté 1,0 g/t Au sur 16,0 m (ZNC3).

a rapporté (ZNC3). CA25-546 a intersecté 29,7 g/t Au sur 0,7 m (ZNC1).

a intersecté (ZNC1). CA25-551 a intersecté 11,6 g/t Au sur 1,0 m (ZNC2).



Signification pour les investisseurs

Les récents résultats de forage continuent de démontrer clairement la présence d'un système minéralisé étendu et peu profond (400 m de longueur par 300 m de profondeur), contenant plusieurs zones parallèles à haute teneur en or , avec des teneurs et épaisseurs significatives .

et (400 m de longueur par 300 m de profondeur), contenant , avec et . La Zone de failles Héva, nouvellement identifiée, confirme que le système aurifère demeure robuste et ouvert dans toutes les directions , ce qui suggère un potentiel d'expansion important .

confirme que et , ce qui suggère . La combinaison d'une exposition rocheuse, d'une couverture minimale de mort-terrain (5 m) et de la proximité d'un accès routier praticable toute l'année (250 m) fait de ZNC un actif hautement stratégique pour d'éventuels scénarios d’opération de surface.



Prochaines étapes

Des forages d’exploration sont prévus pour tester de nouvelles cibles régionales prioritaires au Secteur Contact. Ces forages s'appuient sur une modélisation litho-structurale détaillée et un ciblage assisté par l’intelligence artificielle (IA) de VRIFY , renforçant ainsi le potentiel de nouvelles découvertes aurifères .

sont prévus pour tester de au Secteur Contact. Ces forages s'appuient sur une , renforçant ainsi le . Des travaux de forage sont anticipés dans le nouveau Secteur Nordeau, où des indices minéralisés ont déjà été identifiés, mais restent encore peu explorés et définis. Des forages supplémentaires devraient permettre d'affiner considérablement le modèle géologique et de déterminer les vecteurs d’enrichissement en or.

" Avec la publication de sa quatrième série de résultats sur ZNC, nous avons une fois de plus dépassé les attentes, confirmant la solidité et la continuité de ce système aurifère à haute teneur et réaffirmant l'importance stratégique de concentrer les efforts d'exploration sur ce secteur. Le Secteur Contact justifie clairement un programme de forage élargi afin d'obtenir une évaluation plus complète de son potentiel aurifère." – Philippe Cloutier, Président et chef de la direction de Cartier.

" La Zone de failles Héva, récemment identifiée, représente une opportunité de croissance très prometteuse. Les premiers forages, réalisés à plus de 500 m à l'est de ZNC, ont déjà recoupé de l'or visible, confirmant la continuité et l'étendue du couloir. Les résultats de forage à l’échelle régionale sont très encourageants et, avec plus de 5 km de terrain encore inexploré à l'est, ce secteur offre un potentiel important de nouvelles découvertes d'or. " – Ronan Deroff, Vice-Président Exploration de Cartier.

Figure 1 : Vue en plan, sections transversales et longitudinales du Secteur Contact





Figure 2 : Photos des carottes minéralisées du forage CA25-551





Tableau 1 : Meilleurs résultats des forages du Secteur Contact

Numéro de

forage De (m) À (m) Longueur de

carotte** (m) Au (g/t) non

coupé Profondeur

verticale (m) Zone CA25-535 327,0 328,0 1,0 17,0 ≈315 ZNC3 CA25-540 28,0 32,0 4,0 2,5 ≈25



ZNC2



Incluant 29,0 30,0 1,0 5,2 CA25-541 91,0 93,0 2,0 3,6 ≈65



ZNC3



Incluant 92,0 93,0 1,0 6,1 CA25-544 101,0 117,0 16,0 1,0 ≈105 ZNC3 CA25-546 38,0 38,7 0,7 29,7 ≈40 ZNC1 Et 106,5 108,5 2,0 16,1* ≈105



ZNC3



Incluant 107,3 107,8 0,5 57,8* CA25-548 116,9 121,0 4,1 2,2 ≈95 ZNC1 CA25-549 136,0 138,0 2,0 2,7 ≈120 ZNC1 Et 201,0 211,0 10,0 1,1 ≈180 ZNC3 CA25-550 187,9 189,0 1,1 6,5 ≈180 ZNC2 CA25-551 188,0 189,0 1,0 5,5* ≈180 ZNC1 Et 210,0 211,0 1,0 11,6 ≈205 ZNC2 Et 250,0 261,0 11,0 5,9 ≈250



ZNC3



Incluant 250,0 253,5 3,5 16,2

* Des occurrences d'or visible (VG) ont été observées dans les carottes de forage à divers intervalles. ** D'après les angles d'intersection observés dans les carottes de forage, les épaisseurs réelles sont estimées à environ 60 à 85 % des intervalles de longueur de carotte rapportés.

Secteur Contact

Le Secteur Contact représente un intérêt très prometteur, avec notamment la Zone North Contact (" ZNC ") et plusieurs cibles de forage prioritaires récemment définies.

La ZNC s'étend le long d'un corridor fortement cisaillé d'orientation est-ouest (Zone de failles Héva), situé à environ 900 m au nord de la Zone de failles Cadillac. Elle se situe au contact entre les roches volcaniques mafiques à intermédiaires (basalte à andésite) du Groupe de Louvicourt et les roches sédimentaires turbiditiques (wacke-mudrock) du Groupe de Cadillac. Ce contact lithologique constitue un horizon favorable à l'écoulement de fluides hydrothermaux, probablement relié à des dépôts aurifères synvolcaniques.

La ZNC, définie par au moins trois zones aurifères parallèles, est généralement et principalement associée à une minéralisation d'arsénopyrite-pyrrhotite fine et disséminée, avec une altération omniprésente en biotite-chlorite-carbonate, le tout recoupé par des veines et veinules tardives de quartz fumé contenant de l'or visible. Localement, des minéraux accessoires tels que la sphalérite, la galène et la tourmaline sont observés.

Étapes clés des travaux d’exploration de 2025-2027

Programme de forage de 100,000 m (T3 2025 à T2 2027)

Cet ambitieux programme de 600 forages permettra d'étendre les zones aurifères et de tester de nouvelles cibles à fort potentiel en surface. L'objectif est d’explorer le potentiel aurifère à haute teneur, à l'échelle de camp, le long des 15 km de la Zone de failles Cadillac, qui appartient pour la première fois à une seule société.

Études environnementales de base et du potentiel économique des résidus de la mine Chimo (T3 2025 à T3 2026)

Les études de base seront divisées en deux parties distinctes : 1) une revue de la littérature et 2) une caractérisation géochimique environnementale préliminaire. Les études de base permettront une compréhension globale des conditions environnementales actuelles et la conception et la mise en œuvre d’opérations qui minimisent l’impact environnemental tout en optimisant le potentiel économique du projet. Ces études seront complétées par une évaluation du potentiel économique des résidus de l’ancienne mine Chimo, afin de déterminer si une certaine quantité d'or peut être extraite de manière rentable.

Programme d’essais métallurgiques (T4 2025 à T1 2026)

Le programme d’essais métallurgiques a pour objectif de définir les taux de récupération d’or attendus et améliorer les résultats historiques du gisement Chimo, d’établir des données de récupération métallurgique inédites pour les gisements satellites East Chimo et West Nordeau, pour lesquels aucune donnée n'existe auparavant. Ce programme complet permettra de caractériser le matériel minéralisé, le potentiel de récupération d'or et de valider la granulométrie optimale afin de définir le schéma de traitement le plus efficace et le plus rentable. Les données générées contribueront directement à l'optimisation du développement du projet et pourraient réduire considérablement les coûts d'investissement et d'exploitation, tout en améliorant l’empreinte environnementale.

Mise à jour de l’estimation des ressources minérales (T4 2025 à T1 2026)

La prochaine mise à jour des ressources aurifères consolidera, pour la première fois, toutes les zones minéralisées de l’ensemble du projet, offrant ainsi une vision plus complète de son potentiel de croissance. Cette mise à jour intégrera les ressources actuelles aux données de plus de 52 000 mètres de forage réalisés par Cartier entre 2022 et 2024, ainsi qu’à toutes les données de la propriété historique East Cadillac.

Tableau 2 : Coordonnées des collets de forage du Secteur Contact

Numéro de

forage UTM Est (m) UTM Nord (m) Élévation (m) Azimuth (°) Plongée (°) Longueur de

forage (m) CA25-540 335448 5320085 366 205 -47 132 CA25-541 335448 5320085 366 153 -45 114 CA25-542 335448 5320085 366 166 -71 147 CA25-543 335527 5320083 365 180 -45 120 CA25-544 335527 5320083 365 203 -69 177 CA25-546 335647 5320071 361 221 -65 171 CA25-548 335534 5320170 367 197 -52 240 CA25-549 335534 5320170 367 203 -62 270 CA25-550 335534 5320170 367 203 -71 312 CA25-551 335534 5320170 367 173 -78 375



Tableau 3 : Résultats détaillés des forages du Secteur Contact

Numéro de

forage De (m) À (m) Longueur de

carotte** (m) Au (g/t) non coupé Profondeur

verticale (m) Zone CA25-540 28,0 32,0 4,0 2,5 ≈25











ZNC2











Incluant 28,0 29,0 1,0 2,6 Incluant 29,0 30,0 1,0 5,2 Incluant 31,0 32,0 1,0 1,5 Et 85,0 86,0 1,0 4,6 ≈60 ZNC3 CA25-541 29,0 33,0 4,0 1,8 ≈25











ZNC2











Incluant 29,0 30,0 1,0 1,9 Incluant 30,0 31,0 1,0 1,8 Incluant 32,0 33,0 1,0 2,8 Et 91,0 93,0 2,0 3,6 ≈65







ZNC3







Incluant 91,0 92,0 1,0 1,1 Incluant 92,0 93,0 1,0 6,1 CA25-542 28,0 30,0 2,0 1,9 ≈30







ZNC1







Incluant 28,0 29,0 1,0 2,2 Incluant 29,0 30,0 1,0 1,5 Et 51,0 52,0 1,0 1,0 ≈50



ZNC2



Et 53,0 54,0 1,0 1,7 CA25-543 31,0 32,0 1,0 1,2 ≈25 ZNC1 Et 51,0 52,0 1,0 1,1 ≈40 ZNC2 Et 73,0 74,0 1,0 2,2 ≈55 ZNC3



Et 86,0 87,0 1,0 1,2 ≈65 CA25-544 26,0 27,0 1,0 1,2 ≈25 - Et 42,0 43,0 1,0 1,8 ≈45 ZNC1 Et 55,0 56,0 1,0 1,5 ≈55 ZNC2 Et 101,0 117,0 16,0 1,0 ≈105























ZNC3























Incluant 101,0 102,0 1,0 2,8 Incluant 102,0 103,0 1,0 2,0 Incluant 111,0 112,0 1,0 1,2 Incluant 112,0 113,0 1,0 1,7 Incluant 113,0 114,0 1,0 2,4 Incluant 116,0 117,0 1,0 3,9 CA25-546 38,0 38,7 0,7 29,7 ≈40 ZNC1 Et 106,5 108,5 2,0 16,1* ≈105











ZNC3























Incluant 106,5 107,3 0,8 1,0 Incluant 107,3 107,8 0,5 57,8* Incluant 107,8 108,5 0,7 3,7 Et 119,0 120,0 1,0 1,1 ≈120







Et 121,0 122,0 1,0 1,0 Et 124,0 124,7 0,7 1,9 CA25-548 116,9 121,0 4,1 2,2 ≈95











ZNC1











Incluant 116,9 118,0 1,1 2,7 Incluant 119,0 120,0 1,0 4,3 Incluant 120,0 121,0 1,0 1,2 Et 173,0 174,0 1,0 1,4 ≈135



ZNC3



Et 174,0 175,0 1,0 1,8 CA25-549 136,0 137,0 1,0 4,5 ≈120



ZNC1



Et 137,0 138,0 1,0 1,0 Et 153,6 154,5 0,9 1,1 ≈135 ZNC2 Et 191,0 192,0 1,0 3,6 ≈165 ZNC3



















Et 201,0 211,0 10,0 1,1 ≈180















Incluant 201,0 202,0 1,0 1,3 Incluant 203,0 204,0 1,0 2,9 Incluant 204,0 204,5 0,5 1,4 Incluant 208,0 209,0 1,0 4,7 CA25-550 163,0 164,2 1,2 2,3 ≈155 ZNC1 Et 187,9 189,0 1,1 6,5 ≈180 ZNC2 Et 263,9 264,7 0,8 2,3 ≈245 ZNC3 CA25-551 183,0 189,0 6,0 1,3* ≈180











ZNC1











Incluant 183,0 184,0 1,0 1,5 Incluant 188,0 188,5 0,5 5,8* Incluant 188,5 189,0 0,5 5,3 Et 201,0 202,0 1,0 1,1 ≈195 - Et 210,0 211,0 1,0 11,6 ≈205 ZNC2 Et 250,0 261,0 11,0 5,9 ≈250







































ZNC3















































Incluant 250,0 251,0 1,0 34,0 Incluant 251,0 251,7 0,7 3,5 Incluant 251,7 252,5 0,8 3,7 Incluant 252,5 253,5 1,0 17,3 Incluant 253,5 254,0 0,5 1,5 Incluant 255,0 256,0 1,0 1,0 Incluant 256,0 257,0 1,0 1,5 Incluant 257,0 258,0 1,0 1,0 Incluant 259,0 260,0 1,0 1,4 Incluant 260,0 261,0 1,0 2,0 Et 268,0 269,0 1,0 1,3 ≈265



Et 274,0 275,0 1,0 1,2

* Des occurrences d'or visible (VG) ont été observées dans les carottes de forage à divers intervalles. ** D'après les angles d'intersection observés dans les carottes de forage, les épaisseurs réelles sont estimées à environ 60 à 85 % des intervalles de longueur de carotte rapportés.

Programme d’assurance-qualité et de contrôle-qualité (QA/QC)

Les carottes de forage du projet Cadillac sont de calibre NQ et, dès leur réception de la foreuse, elles sont décrites et échantillonnées par les géologues de Cartier. La carotte est sciée en deux : une moitié est étiquetée, ensachée et soumise à l'analyse, tandis que l'autre moitié est conservée et entreposée dans les installations de Cartier, situées à Val-d'Or, au Québec, pour consultation et vérification ultérieures. Dans le cadre de ce programme, Cartier insère régulièrement des échantillons de stérile et des matériaux de référence certifiés (standards) dans le flux d'échantillons avant l'expédition, afin de surveiller la performance du laboratoire et la précision des analyses.

Les échantillons de carottes de forage sont envoyés au laboratoire d'analyses de MSALABS, situé à Val-d'Or, au Québec, pour préparation et analyse de l'or. L'échantillon complet est séché et broyé (70 % passant au tamis de 2 mm). L'analyse de l'or est réalisée sur une aliquote d'environ 500 g à l'aide de la technologie Chrysos Photon Assay™, qui utilise une excitation par rayons X à haute énergie avec détection gamma pour mesurer rapidement et de manière non destructive la teneur en or.

Les échantillons sont également soumis à Activation Laboratories Ltd. ("Actlabs"), situés à Val-d'Or ou à Sainte-Germaine-Boulé, au Québec, pour préparation et analyse de l'or. L'échantillon est entièrement séché, broyé (90 % passant un tamis de 2 mm) et 250 g sont pulvérisés (90 % passant un tamis de 0,07 mm). L'analyse de l'or est réalisée sur une fusion par pyroanalyse de 50 g avec finition par spectroscopie d'absorption atomique (SAA), avec une limite de détection allant jusqu'à 10 000 ppb. Les échantillons dépassant ce seuil sont réanalysés par pyroanalyse avec finition gravimétrique afin de déterminer avec précision les valeurs à haute teneur.

MSALABS et Actlabs sont accrédités ISO/CEI 17025 pour les analyses de l'or et appliquent des protocoles d'assurance-qualité et de contrôle-qualité conformes aux normes du secteur. Leurs programmes internes de contrôle-qualité incluent l'utilisation de stériles, de duplicatas et de matériaux de référence certifiés à intervalles réguliers, avec des critères d'acceptation établis pour garantir l'intégrité des données et la précision analytique.

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été préparé, révisé et approuvé par M. Ronan Déroff, géo., M.Sc., Vice-Président Exploration, qui est une ″personne qualifiée″ tel que défini par le Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (″NI 43-101″).

À propos du projet Cadillac

Le projet Cadillac, qui couvre 14 000 hectares le long de 15 kilomètres de la faille Cadillac, constitue l’un des plus importants ensembles de terrains consolidés du camp minier de Val-d’Or. Cet actif phare de Cartier intègre les projets historiques Mine Chimo et East Cadillac, créant ainsi une position dominante dans un camp minier aurifère de classe mondiale. Avec un excellent accès routier, des infrastructures disponibles toute l'année et des capacités d’usinage à proximité, le projet est idéalement positionné pour une progression rapide et une création de valeur.

En utilisant un prix de l'or de 1 750 $ US/oz, une Étude Économique Préliminaire a démontré la viabilité économique d'un segment de 2 km, comparé aux 15 km qui feront l'objet du programme de forage de 100 000 mètres, avec une production d'or annuelle moyenne de 116 900 oz sur une durée de vie de mine de 9,7 ans. Les ressources indiquées sont estimées à 720 000 onces (7,1 millions de tonnes à 3,1 g/t Au) et les ressources présumées à 1 633 000 onces (18,5 millions de tonnes à 2,8 g/t Au). Se rapporter au rapport NI 43-101 ″Technical Report and Preliminary Economic Assessment for Chimo Mine and West Nordeau Gold Deposits, Chimo Mine and East Cadillac Properties, Quebec, Canada, Marc R. Beauvais, P.Eng., of InnovExplo Inc., Mr. Florent Baril of Bumigeme and Mr. Eric Sellars, P.Eng. of Responsible Mining Solutions″, effectif le 29 mai 2023.

À propos de Ressources Cartier Inc.

Ressources Cartier Inc., fondée en 2006 et dont le siège social est situé à Val-d’Or (Québec), est une société d’exploration aurifère axée sur la création de valeur pour ses actionnaires par la découverte et le développement dans l’un des camps miniers les plus prolifiques du Canada. La Société allie une solide expertise technique, un historique d’exploration reconnu et un programme entièrement financé pour faire progresser son projet phare Cadillac. La stratégie de Cartier est claire : démontrer pleinement le potentiel de l’un des plus grands terrains aurifères non développés au Québec.

Pour plus d’information, contacter :

Philippe Cloutier, P.Geo.

Président et Chef de la direction

Téléphone: 819-856-0512

philippe.cloutier@ressourcescartier.com

www.ressourcescartier.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

