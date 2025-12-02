Cartier fore 16,2 g/t Au sur 3,5 m inclus dans 5,9 g/t Au sur 11,0 m à Contact (Cadillac); Extension de multiples zones à haute teneur en or près de la surface

VAL-D’OR, Québec, 02 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cartier Inc. (″ Cartier ″ ou la ″ Société ″) (TSXV: ECR; FSE: 6CA) est heureuse d’annoncer la cinquième série de résultats issus du programme de forage de 100 000 m entièrement financé (2 foreuses), pour le Secteur Contact, et plus précisément la Zone North Contact (″ ZNC ″), sur son projet Cadillac, détenu à 100 %, à Val-d’Or (Abitibi, Québec). La ZNC se compose de trois zones parallèles à haute teneur en or : ZNC1, ZNC2 et ZNC3, espacées approximativement de 50 m.
Faits saillants stratégiques du secteur Contact
Résultats de forage de la ZNC (Figures 1 & 2)
- CA25-551 a intersecté 16,2 g/t Au sur 3,5 m inclus dans 5,9 g/t Au sur 11,0 m (ZNC3).
- CA25-546 a recoupé 57,8 g/t Au sur 0,5 m inclus dans 16,1 g/t Au sur 2,0 m (ZNC3).
- CA25-544 a rapporté 1,0 g/t Au sur 16,0 m (ZNC3).
- CA25-546 a intersecté 29,7 g/t Au sur 0,7 m (ZNC1).
- CA25-551 a intersecté 11,6 g/t Au sur 1,0 m (ZNC2).
Signification pour les investisseurs
- Les récents résultats de forage continuent de démontrer clairement la présence d'un système minéralisé étendu et peu profond (400 m de longueur par 300 m de profondeur), contenant plusieurs zones parallèles à haute teneur en or, avec des teneurs et épaisseurs significatives.
- La Zone de failles Héva, nouvellement identifiée, confirme que le système aurifère demeure robuste et ouvert dans toutes les directions, ce qui suggère un potentiel d'expansion important.
- La combinaison d'une exposition rocheuse, d'une couverture minimale de mort-terrain (5 m) et de la proximité d'un accès routier praticable toute l'année (250 m) fait de ZNC un actif hautement stratégique pour d'éventuels scénarios d’opération de surface.
Prochaines étapes
- Des forages d’exploration sont prévus pour tester de nouvelles cibles régionales prioritaires au Secteur Contact. Ces forages s'appuient sur une modélisation litho-structurale détaillée et un ciblage assisté par l’intelligence artificielle (IA) de VRIFY, renforçant ainsi le potentiel de nouvelles découvertes aurifères.
- Des travaux de forage sont anticipés dans le nouveau Secteur Nordeau, où des indices minéralisés ont déjà été identifiés, mais restent encore peu explorés et définis. Des forages supplémentaires devraient permettre d'affiner considérablement le modèle géologique et de déterminer les vecteurs d’enrichissement en or.
" Avec la publication de sa quatrième série de résultats sur ZNC, nous avons une fois de plus dépassé les attentes, confirmant la solidité et la continuité de ce système aurifère à haute teneur et réaffirmant l'importance stratégique de concentrer les efforts d'exploration sur ce secteur. Le Secteur Contact justifie clairement un programme de forage élargi afin d'obtenir une évaluation plus complète de son potentiel aurifère." – Philippe Cloutier, Président et chef de la direction de Cartier.
" La Zone de failles Héva, récemment identifiée, représente une opportunité de croissance très prometteuse. Les premiers forages, réalisés à plus de 500 m à l'est de ZNC, ont déjà recoupé de l'or visible, confirmant la continuité et l'étendue du couloir. Les résultats de forage à l’échelle régionale sont très encourageants et, avec plus de 5 km de terrain encore inexploré à l'est, ce secteur offre un potentiel important de nouvelles découvertes d'or. " – Ronan Deroff, Vice-Président Exploration de Cartier.
Figure 1 : Vue en plan, sections transversales et longitudinales du Secteur Contact
Figure 2 : Photos des carottes minéralisées du forage CA25-551
Tableau 1 : Meilleurs résultats des forages du Secteur Contact
|Numéro de
forage
|De (m)
|À (m)
|Longueur de
carotte** (m)
|Au (g/t) non
coupé
|Profondeur
verticale (m)
|Zone
|CA25-535
|327,0
|328,0
|1,0
|17,0
|≈315
|ZNC3
|CA25-540
|28,0
|32,0
|4,0
|2,5
|≈25
|ZNC2
|Incluant
|29,0
|30,0
|1,0
|5,2
|CA25-541
|91,0
|93,0
|2,0
|3,6
|≈65
|ZNC3
|Incluant
|92,0
|93,0
|1,0
|6,1
|CA25-544
|101,0
|117,0
|16,0
|1,0
|≈105
|ZNC3
|CA25-546
|38,0
|38,7
|0,7
|29,7
|≈40
|ZNC1
|Et
|106,5
|108,5
|2,0
|16,1*
|≈105
|ZNC3
|Incluant
|107,3
|107,8
|0,5
|57,8*
|CA25-548
|116,9
|121,0
|4,1
|2,2
|≈95
|ZNC1
|CA25-549
|136,0
|138,0
|2,0
|2,7
|≈120
|ZNC1
|Et
|201,0
|211,0
|10,0
|1,1
|≈180
|ZNC3
|CA25-550
|187,9
|189,0
|1,1
|6,5
|≈180
|ZNC2
|CA25-551
|188,0
|189,0
|1,0
|5,5*
|≈180
|ZNC1
|Et
|210,0
|211,0
|1,0
|11,6
|≈205
|ZNC2
|Et
|250,0
|261,0
|11,0
|5,9
|≈250
|ZNC3
|Incluant
|250,0
|253,5
|3,5
|16,2
* Des occurrences d'or visible (VG) ont été observées dans les carottes de forage à divers intervalles. ** D'après les angles d'intersection observés dans les carottes de forage, les épaisseurs réelles sont estimées à environ 60 à 85 % des intervalles de longueur de carotte rapportés.
Secteur Contact
Le Secteur Contact représente un intérêt très prometteur, avec notamment la Zone North Contact (" ZNC ") et plusieurs cibles de forage prioritaires récemment définies.
La ZNC s'étend le long d'un corridor fortement cisaillé d'orientation est-ouest (Zone de failles Héva), situé à environ 900 m au nord de la Zone de failles Cadillac. Elle se situe au contact entre les roches volcaniques mafiques à intermédiaires (basalte à andésite) du Groupe de Louvicourt et les roches sédimentaires turbiditiques (wacke-mudrock) du Groupe de Cadillac. Ce contact lithologique constitue un horizon favorable à l'écoulement de fluides hydrothermaux, probablement relié à des dépôts aurifères synvolcaniques.
La ZNC, définie par au moins trois zones aurifères parallèles, est généralement et principalement associée à une minéralisation d'arsénopyrite-pyrrhotite fine et disséminée, avec une altération omniprésente en biotite-chlorite-carbonate, le tout recoupé par des veines et veinules tardives de quartz fumé contenant de l'or visible. Localement, des minéraux accessoires tels que la sphalérite, la galène et la tourmaline sont observés.
Étapes clés des travaux d’exploration de 2025-2027
Programme de forage de 100,000 m (T3 2025 à T2 2027)
Cet ambitieux programme de 600 forages permettra d'étendre les zones aurifères et de tester de nouvelles cibles à fort potentiel en surface. L'objectif est d’explorer le potentiel aurifère à haute teneur, à l'échelle de camp, le long des 15 km de la Zone de failles Cadillac, qui appartient pour la première fois à une seule société.
Études environnementales de base et du potentiel économique des résidus de la mine Chimo (T3 2025 à T3 2026)
Les études de base seront divisées en deux parties distinctes : 1) une revue de la littérature et 2) une caractérisation géochimique environnementale préliminaire. Les études de base permettront une compréhension globale des conditions environnementales actuelles et la conception et la mise en œuvre d’opérations qui minimisent l’impact environnemental tout en optimisant le potentiel économique du projet. Ces études seront complétées par une évaluation du potentiel économique des résidus de l’ancienne mine Chimo, afin de déterminer si une certaine quantité d'or peut être extraite de manière rentable.
Programme d’essais métallurgiques (T4 2025 à T1 2026)
Le programme d’essais métallurgiques a pour objectif de définir les taux de récupération d’or attendus et améliorer les résultats historiques du gisement Chimo, d’établir des données de récupération métallurgique inédites pour les gisements satellites East Chimo et West Nordeau, pour lesquels aucune donnée n'existe auparavant. Ce programme complet permettra de caractériser le matériel minéralisé, le potentiel de récupération d'or et de valider la granulométrie optimale afin de définir le schéma de traitement le plus efficace et le plus rentable. Les données générées contribueront directement à l'optimisation du développement du projet et pourraient réduire considérablement les coûts d'investissement et d'exploitation, tout en améliorant l’empreinte environnementale.
Mise à jour de l’estimation des ressources minérales (T4 2025 à T1 2026)
La prochaine mise à jour des ressources aurifères consolidera, pour la première fois, toutes les zones minéralisées de l’ensemble du projet, offrant ainsi une vision plus complète de son potentiel de croissance. Cette mise à jour intégrera les ressources actuelles aux données de plus de 52 000 mètres de forage réalisés par Cartier entre 2022 et 2024, ainsi qu’à toutes les données de la propriété historique East Cadillac.
Tableau 2 : Coordonnées des collets de forage du Secteur Contact
|Numéro de
forage
|UTM Est (m)
|UTM Nord (m)
|Élévation (m)
|Azimuth (°)
|Plongée (°)
|Longueur de
forage (m)
|CA25-540
|335448
|5320085
|366
|205
|-47
|132
|CA25-541
|335448
|5320085
|366
|153
|-45
|114
|CA25-542
|335448
|5320085
|366
|166
|-71
|147
|CA25-543
|335527
|5320083
|365
|180
|-45
|120
|CA25-544
|335527
|5320083
|365
|203
|-69
|177
|CA25-546
|335647
|5320071
|361
|221
|-65
|171
|CA25-548
|335534
|5320170
|367
|197
|-52
|240
|CA25-549
|335534
|5320170
|367
|203
|-62
|270
|CA25-550
|335534
|5320170
|367
|203
|-71
|312
|CA25-551
|335534
|5320170
|367
|173
|-78
|375
Tableau 3 : Résultats détaillés des forages du Secteur Contact
|Numéro de
forage
|De (m)
|À (m)
|Longueur de
carotte** (m)
|Au (g/t) non coupé
|Profondeur
verticale (m)
|Zone
|CA25-540
|28,0
|32,0
|4,0
|2,5
|≈25
|ZNC2
|Incluant
|28,0
|29,0
|1,0
|2,6
|Incluant
|29,0
|30,0
|1,0
|5,2
|Incluant
|31,0
|32,0
|1,0
|1,5
|Et
|85,0
|86,0
|1,0
|4,6
|≈60
|ZNC3
|CA25-541
|29,0
|33,0
|4,0
|1,8
|≈25
|ZNC2
|Incluant
|29,0
|30,0
|1,0
|1,9
|Incluant
|30,0
|31,0
|1,0
|1,8
|Incluant
|32,0
|33,0
|1,0
|2,8
|Et
|91,0
|93,0
|2,0
|3,6
|≈65
|ZNC3
|Incluant
|91,0
|92,0
|1,0
|1,1
|Incluant
|92,0
|93,0
|1,0
|6,1
|CA25-542
|28,0
|30,0
|2,0
|1,9
|≈30
|ZNC1
|Incluant
|28,0
|29,0
|1,0
|2,2
|Incluant
|29,0
|30,0
|1,0
|1,5
|Et
|51,0
|52,0
|1,0
|1,0
|≈50
|ZNC2
|Et
|53,0
|54,0
|1,0
|1,7
|CA25-543
|31,0
|32,0
|1,0
|1,2
|≈25
|ZNC1
|Et
|51,0
|52,0
|1,0
|1,1
|≈40
|ZNC2
|Et
|73,0
|74,0
|1,0
|2,2
|≈55
|ZNC3
|Et
|86,0
|87,0
|1,0
|1,2
|≈65
|CA25-544
|26,0
|27,0
|1,0
|1,2
|≈25
|-
|Et
|42,0
|43,0
|1,0
|1,8
|≈45
|ZNC1
|Et
|55,0
|56,0
|1,0
|1,5
|≈55
|ZNC2
|Et
|101,0
|117,0
|16,0
|1,0
|≈105
|ZNC3
|Incluant
|101,0
|102,0
|1,0
|2,8
|Incluant
|102,0
|103,0
|1,0
|2,0
|Incluant
|111,0
|112,0
|1,0
|1,2
|Incluant
|112,0
|113,0
|1,0
|1,7
|Incluant
|113,0
|114,0
|1,0
|2,4
|Incluant
|116,0
|117,0
|1,0
|3,9
|CA25-546
|38,0
|38,7
|0,7
|29,7
|≈40
|ZNC1
|Et
|106,5
|108,5
|2,0
|16,1*
|≈105
|ZNC3
|Incluant
|106,5
|107,3
|0,8
|1,0
|Incluant
|107,3
|107,8
|0,5
|57,8*
|Incluant
|107,8
|108,5
|0,7
|3,7
|Et
|119,0
|120,0
|1,0
|1,1
|≈120
|Et
|121,0
|122,0
|1,0
|1,0
|Et
|124,0
|124,7
|0,7
|1,9
|CA25-548
|116,9
|121,0
|4,1
|2,2
|≈95
|ZNC1
|Incluant
|116,9
|118,0
|1,1
|2,7
|Incluant
|119,0
|120,0
|1,0
|4,3
|Incluant
|120,0
|121,0
|1,0
|1,2
|Et
|173,0
|174,0
|1,0
|1,4
|≈135
|ZNC3
|Et
|174,0
|175,0
|1,0
|1,8
|CA25-549
|136,0
|137,0
|1,0
|4,5
|≈120
|ZNC1
|Et
|137,0
|138,0
|1,0
|1,0
|Et
|153,6
|154,5
|0,9
|1,1
|≈135
|ZNC2
|Et
|191,0
|192,0
|1,0
|3,6
|≈165
|ZNC3
|Et
|201,0
|211,0
|10,0
|1,1
|≈180
|Incluant
|201,0
|202,0
|1,0
|1,3
|Incluant
|203,0
|204,0
|1,0
|2,9
|Incluant
|204,0
|204,5
|0,5
|1,4
|Incluant
|208,0
|209,0
|1,0
|4,7
|CA25-550
|163,0
|164,2
|1,2
|2,3
|≈155
|ZNC1
|Et
|187,9
|189,0
|1,1
|6,5
|≈180
|ZNC2
|Et
|263,9
|264,7
|0,8
|2,3
|≈245
|ZNC3
|CA25-551
|183,0
|189,0
|6,0
|1,3*
|≈180
|ZNC1
|Incluant
|183,0
|184,0
|1,0
|1,5
|Incluant
|188,0
|188,5
|0,5
|5,8*
|Incluant
|188,5
|189,0
|0,5
|5,3
|Et
|201,0
|202,0
|1,0
|1,1
|≈195
|-
|Et
|210,0
|211,0
|1,0
|11,6
|≈205
|ZNC2
|Et
|250,0
|261,0
|11,0
|5,9
|≈250
|ZNC3
|Incluant
|250,0
|251,0
|1,0
|34,0
|Incluant
|251,0
|251,7
|0,7
|3,5
|Incluant
|251,7
|252,5
|0,8
|3,7
|Incluant
|252,5
|253,5
|1,0
|17,3
|Incluant
|253,5
|254,0
|0,5
|1,5
|Incluant
|255,0
|256,0
|1,0
|1,0
|Incluant
|256,0
|257,0
|1,0
|1,5
|Incluant
|257,0
|258,0
|1,0
|1,0
|Incluant
|259,0
|260,0
|1,0
|1,4
|Incluant
|260,0
|261,0
|1,0
|2,0
|Et
|268,0
|269,0
|1,0
|1,3
|≈265
|Et
|274,0
|275,0
|1,0
|1,2
* Des occurrences d'or visible (VG) ont été observées dans les carottes de forage à divers intervalles. ** D'après les angles d'intersection observés dans les carottes de forage, les épaisseurs réelles sont estimées à environ 60 à 85 % des intervalles de longueur de carotte rapportés.
Programme d’assurance-qualité et de contrôle-qualité (QA/QC)
Les carottes de forage du projet Cadillac sont de calibre NQ et, dès leur réception de la foreuse, elles sont décrites et échantillonnées par les géologues de Cartier. La carotte est sciée en deux : une moitié est étiquetée, ensachée et soumise à l'analyse, tandis que l'autre moitié est conservée et entreposée dans les installations de Cartier, situées à Val-d'Or, au Québec, pour consultation et vérification ultérieures. Dans le cadre de ce programme, Cartier insère régulièrement des échantillons de stérile et des matériaux de référence certifiés (standards) dans le flux d'échantillons avant l'expédition, afin de surveiller la performance du laboratoire et la précision des analyses.
Les échantillons de carottes de forage sont envoyés au laboratoire d'analyses de MSALABS, situé à Val-d'Or, au Québec, pour préparation et analyse de l'or. L'échantillon complet est séché et broyé (70 % passant au tamis de 2 mm). L'analyse de l'or est réalisée sur une aliquote d'environ 500 g à l'aide de la technologie Chrysos Photon Assay™, qui utilise une excitation par rayons X à haute énergie avec détection gamma pour mesurer rapidement et de manière non destructive la teneur en or.
Les échantillons sont également soumis à Activation Laboratories Ltd. ("Actlabs"), situés à Val-d'Or ou à Sainte-Germaine-Boulé, au Québec, pour préparation et analyse de l'or. L'échantillon est entièrement séché, broyé (90 % passant un tamis de 2 mm) et 250 g sont pulvérisés (90 % passant un tamis de 0,07 mm). L'analyse de l'or est réalisée sur une fusion par pyroanalyse de 50 g avec finition par spectroscopie d'absorption atomique (SAA), avec une limite de détection allant jusqu'à 10 000 ppb. Les échantillons dépassant ce seuil sont réanalysés par pyroanalyse avec finition gravimétrique afin de déterminer avec précision les valeurs à haute teneur.
MSALABS et Actlabs sont accrédités ISO/CEI 17025 pour les analyses de l'or et appliquent des protocoles d'assurance-qualité et de contrôle-qualité conformes aux normes du secteur. Leurs programmes internes de contrôle-qualité incluent l'utilisation de stériles, de duplicatas et de matériaux de référence certifiés à intervalles réguliers, avec des critères d'acceptation établis pour garantir l'intégrité des données et la précision analytique.
Personne qualifiée
Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été préparé, révisé et approuvé par M. Ronan Déroff, géo., M.Sc., Vice-Président Exploration, qui est une ″personne qualifiée″ tel que défini par le Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (″NI 43-101″).
À propos du projet Cadillac
Le projet Cadillac, qui couvre 14 000 hectares le long de 15 kilomètres de la faille Cadillac, constitue l’un des plus importants ensembles de terrains consolidés du camp minier de Val-d’Or. Cet actif phare de Cartier intègre les projets historiques Mine Chimo et East Cadillac, créant ainsi une position dominante dans un camp minier aurifère de classe mondiale. Avec un excellent accès routier, des infrastructures disponibles toute l'année et des capacités d’usinage à proximité, le projet est idéalement positionné pour une progression rapide et une création de valeur.
En utilisant un prix de l'or de 1 750 $ US/oz, une Étude Économique Préliminaire a démontré la viabilité économique d'un segment de 2 km, comparé aux 15 km qui feront l'objet du programme de forage de 100 000 mètres, avec une production d'or annuelle moyenne de 116 900 oz sur une durée de vie de mine de 9,7 ans. Les ressources indiquées sont estimées à 720 000 onces (7,1 millions de tonnes à 3,1 g/t Au) et les ressources présumées à 1 633 000 onces (18,5 millions de tonnes à 2,8 g/t Au). Se rapporter au rapport NI 43-101 ″Technical Report and Preliminary Economic Assessment for Chimo Mine and West Nordeau Gold Deposits, Chimo Mine and East Cadillac Properties, Quebec, Canada, Marc R. Beauvais, P.Eng., of InnovExplo Inc., Mr. Florent Baril of Bumigeme and Mr. Eric Sellars, P.Eng. of Responsible Mining Solutions″, effectif le 29 mai 2023.
À propos de Ressources Cartier Inc.
Ressources Cartier Inc., fondée en 2006 et dont le siège social est situé à Val-d’Or (Québec), est une société d’exploration aurifère axée sur la création de valeur pour ses actionnaires par la découverte et le développement dans l’un des camps miniers les plus prolifiques du Canada. La Société allie une solide expertise technique, un historique d’exploration reconnu et un programme entièrement financé pour faire progresser son projet phare Cadillac. La stratégie de Cartier est claire : démontrer pleinement le potentiel de l’un des plus grands terrains aurifères non développés au Québec.
