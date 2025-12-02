Teledyne kündigt die Xtium3 PCIe Gen4-Framegrabber-Serie für ultraschnelle Bildaufnahme an

MONTREAL, Dec. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne DALSA, ein Unternehmen von Teledyne Technologies [NYSE: TDY], stellt die Xtium™3 PCIe Gen4-Familie vor. Diese Framegrabber der nächsten Generation wurden für maximalen Dauer-Durchsatz und sofort einsatzbereite Bilddaten in anspruchsvollen industriellen Anwendungen entwickelt.

Auf Basis der bewährten Xtium2-Plattform unterstützt das erste neue Modell Xtium3-CLHS PX8 den Camera Link HS® (CLHS)-Standard über die PCI Express™ Gen 4.0-Schnittstelle. Diese Single-Slot-Lösung mit einem einzigen Kabel ermöglicht bis zu sieben CLHS-Lanes mit einer Geschwindigkeit von jeweils 10,3125 Gbit/s (insgesamt 72,2 Gbit/s) und ermöglicht so eine Erfassungsbandbreite von 8,6 GB/s und Host-Übertragungsraten von bis zu 13,2 GB/s über einen PCIe Gen4 x8-Steckplatz.

Wichtigste Merkmale und Vorteile:

Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung - Verwendet das CLHS X-Protokoll mit einer Paketeffizienz von über 97 % und einer 64/66-Bit-Codierung. Unterstützt lange Kabel mit einer Länge von über 30 Metern bei Verwendung von 7-Lane-AOC-Kabeln.

Echtzeit-Datenweiterleitung - Verteilt eingehende Daten über Standard-AOC-Kabel für verteilte Bildverarbeitung an bis zu 12 Computer.

Optimierte Leistung - Die PCIe Gen4-Architektur liefert einen kontinuierlichen Durchsatz von 13,2 GB/s direkt an den Host-Speicher, wodurch die CPU-Auslastung reduziert und die Bildverarbeitung beschleunigt wird.

Umfangreiche Kompatibilität - Unterstützt Flächen- und Zeilenkamerasysteme, Monochrom- und Farbkameras und bietet außergewöhnliche Leistung für die Schnittstelle Camera Link HS (ein kommendes Modell wird CoaXPress® unterstützen).

Fortschrittliche Bildverarbeitung – Ermöglicht Multi-Plane-HDR-Verarbeitung für die Kamera Linea™ HS2 16K von Teledyne.

Software-Support – Vollständig kompatibel mit den Sapera™ LT Software-SDKs von Teledyne und Software von Drittanbietern für eine nahtlose Integration.

Die Xtium3-Serie wurde entwickelt, um den Anforderungen moderner Bildverarbeitungssysteme gerecht zu werden. Sie bietet robuste Leistung, Skalierbarkeit und Flexibilität für eine Vielzahl industrieller Anwendungen.

Die Xtium3-Serie wird vollständig von den Sapera LT Software-SDKs von Teledyne unterstützt und ermöglicht Entwicklern und Integratoren den Aufbau robuster Hochgeschwindigkeits-Bildgebungssysteme mit minimalem Aufwand und maximaler Flexibilität.

Weitere Details finden Sie auf der Produktseite. Für vertriebliche Anfragen besuchen Sie bitte unsere Kontaktseite.

Teledyne Vision Solutions bietet das weltweit umfassendste, vertikal integrierte Portfolio an industrieller und wissenschaftlicher Bildverarbeitungstechnologie. Teledyne DALSA, e2v CMOS image sensors, FLIR IIS, Lumenera, Photometrics, Princeton Instruments, Judson Technologies, Acton Optics und Adimec sind unter einem Dach vereint und bilden ein konkurrenzloses Kollektiv an Expertise mit jahrzehntelanger Erfahrung und erstklassigen Lösungen über das gesamte Spektrum hinweg. Gemeinsam kombinieren und nutzen sie die Stärken der anderen, um das weltweit umfangreichste und breiteste Portfolio an Sensorik und verwandten Technologien anzubieten. Teledyne bietet einen weltweiten Kundensupport und das technische Know-how, um auch die schwierigsten Aufgaben zu bewältigen. Die Werkzeuge, Technologien und Bildverarbeitungslösungen des Unternehmens sind so konzipiert, dass sie ihren Kunden einen einzigartigen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Pressekontakt:

Jessica Broom

Jessica.broom@teledyne.com

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a834e18a-07c3-4500-a00e-14010390bd4f/de