Teledyne 推出用于超快速图像采集的 Xtium3 PCIe Gen4 图像采集卡系列

加拿大蒙特利尔, Dec. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne Technologies [纽约证券交易所代码：TDY] 旗下公司 Teledyne DALSA 宣布推出新一代图像采集卡 Xtium™3 PCIe Gen4 系列，旨在为高性能工业应用提供高持续吞吐量和即用型图像数据。

Xtium3-CLHS PX8 新一代图像采集卡建立在经过验证的 Xtium2 平台上，通过 PCI Express™ Gen 4.0 接口支持Camera Link HS®（CLHS）标准。这种单插槽、单线缆解决方案数据通量可达到最多7个 CLHS lane 通道，每个通道的运行速率为 10.3125 Gbps（7 lane 总计 72.2 Gbps），通过 PCIe Gen4 x8插槽实现高达 8.6 Gb/s 的采集带宽和高达 13.2 Gb/s 的主机传输速率。

主要特性和优点：

高速数据传输 ̶ 采用 CLHS X 协议，具有超过 97% 的数据包效率和 64/66 位编码。使用 7 通道AOC 线缆，支持长度超过 30 米的长线缆

实时数据转发 ̶ 通过标准 AOC 线缆将传入数据重新分配到多达 12 台计算机进行分布式图像处理

优化性能 ̶ PCIe Gen4 架构可直接向主机内存提供 13.2 Gb/s 的持续吞吐量，降低 CPU 负载并加速图像处理

广泛兼容性 ̶ 支持连接面阵和线扫、黑白及彩色相机，以Camera Link HS为平台为应用提供卓越性能（未来型号将支持 CoaXPress®）。

高级图像处理 ̶ 支持 Teledyne 的 Linea™ HS2 16K 相机的多平面 ( Multi-Plane) HDR 处理

Multi-Plane) HDR 处理 软件支持 ̶ 与 Teledyne 的 Sapera™ LT 软件SDK 以及第三方软件完全兼容，实现无缝集成。

Xtium3 系列旨在满足现代机器视觉系统的需求，为各种工业应用提供稳健的性能、可扩展性和灵活性。

Xtium3 系列由 Teledyne 的 Sapera LT 软件开发工具包全面支持，使开发人员和集成商能够以极低开销和超高灵活性构建强大的高速成像系统。

请访问产品页面了解更多信息；如需咨询销售事宜，请访问我们的联系页面。

Teledyne 视觉解决方案提供垂直整合的工业和科学成像技术产品组合。Teledyne DALSA、e2v CMOS 图像传感器、FLIR IIS、Lumenera、Photometrics、Princeton Instruments、Judson Technologies、Acton Optics 和 Adimec 互相协作，形成各领域的专长集合，拥有丰富的经验和解决方案。它们组合并利用彼此的优势，提供深厚而广泛的传感和相关技术组合。Teledyne 提供全球客户支持和技术专长以处理艰巨的任务。其工具、技术和视觉解决方案旨在为客户提供竞争优势。

