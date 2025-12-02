Teledyne 發表 Xtium3 PCIe Gen4 影像擷取卡系列,用於超高速圖像獲取

加拿大蒙特利爾, Dec. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne Technologies [紐約證券交易所代碼：TDY]旗下公司 Teledyne DALSA 宣佈推出 Xtium™3 PCIe Gen4 系列, 這是一款新一代影像擷取卡，旨在為高性能工業應用提供最高持續傳輸量和即用型影像資料

基於成熟的 Xtium2 平台，首款的 Xtium3-CLHS PX8 支援 PCI Express™ Gen 4.0 介面 Camera Link HS®（CLHS）傳輸標準。這款單插槽單線纜解決方案最多可支援七條 CLHS 通道，每條通道的傳輸速率為 10.3125 Gbps（總計 72.2 Gbps），透過 PCIe Gen4 x8 插槽實現高達 8.6 Gb/s 的擷取頻寬和高達 13.2 Gb/s 的主機傳輸速率。

主要特性和優點：

高速資料傳輸 ̶ 採用 CLHS X 協議，具有超過97%的資料包效率和支援 64/66 位元編碼。使用7通道 AOC 線纜，支援超過 30 公尺的長距離傳輸

即時資料轉送 透過標準 AOC 線纜將傳入資料重新分配到多達 12 台電腦進行分佈式圖像處理

優化性能 ̶ PCIe Gen4 架構可直接向主機記憶體提供 13.2 Gb/s 的持續傳輸量，降低 CPU負載並加速圖像處理

廣泛相容性 ̶ 支援面陣和線掃描、黑白和彩色相機，為 Camera Link HS 提供卓越效能（未來型號將支援 CoaXPress®）。進階圖像處理 ̶ 支援 Teledyne Linea™ HS2 16K 相機的多平面HDR處理

軟體支援 ̶ 與 Teledyne Sapera™ LT 軟體 SDK以及第三方軟體 完全相容，實現無縫整合。



Xtium3 系列旨在滿足現代機器視覺系統的需求，為各種工業應用提供穩健的性能、可擴展性和靈活性。

Xtium3 系列產品完全由 Teledyne 的 Sapera LT 軟體 SDK 提供支持，使開發人員和整合商能夠以最小的開銷和最大的靈活性構建強大的高速成像系統。

請訪問產品頁面了解更多資訊，如需諮詢銷售事宜，請訪問我們的聯絡頁面。

Teledyne 視覺解決方案提供全球最全面、垂直整合的工業和科學成像技術產品組合。Teledyne DALSA、e2v CMOS 圖像感測器、FLIR IIS、Lumenera、Photometrics、Princeton Instruments、Judson Technologies、Acton Optics 和 Adimec 等公司匯聚於同一集團旗下，形成了一個涵蓋整個成像領域、擁有數十年經驗和一流解決方案的無與倫比的專家團隊。他們相互融合、優勢互補，共同打造了全球最深入、最廣泛的感測及相關技術產品組合。Teledyne 提供全球客戶支援和專業技術以處理艱巨的任務。其工具、技術和視覺解決方案旨在為客戶打造獨特的競爭優勢。

媒體聯絡人：

Jessica Broom

Jessica.broom@teledyne.com

此公告隨附的照片可在以下網址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a834e18a-07c3-4500-a00e-14010390bd4f/zh-Hant