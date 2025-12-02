La Société de Gestion AGF Limitée a été reconnue comme étant l’un des meilleurs employeurs du Grand Toronto pour 2026

TORONTO, 02 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société de Gestion AGF Limitée (« AGF ») a le plaisir d’annoncer qu’elle a été reconnue pour la deuxième fois depuis 2024 comme étant l’un des meilleurs employeurs du Grand Toronto pour 2026, par Mediacorp Canada Inc., l’organisme responsable du projet annuel Canada’s Top 100 Employer.

Cette distinction souligne la culture organisationnelle bien ancrée et l’engagement continu d’AGF à créer un milieu où les employés peuvent prospérer.

« À AGF, notre personnel constitue notre principal atout et en tant que société centrée sur ses employés, nous veillons à offrir du soutien, des ressources et des occasions permettant à nos collègues de réussir, tout en accordant la priorité à la santé et au bien-être, a déclaré Judy Goldring, chef de la direction, AGF. Nous sommes fiers de recevoir cet honneur, confirmant le travail que nous accomplissons chaque jour dans le but d’investir dans notre culture et de soutenir nos équipes. »

AGF investit dans son personnel par l’entremise d’un large éventail d’occasions de développement et de formation, d’avantages sociaux concurrentiels, et d’un lieu de travail conçu pour favoriser la communication et la collaboration. Cette reconnaissance souligne l’engagement continu de la société à procurer à ses employés une expérience améliorée.

« Chaque personne à AGF contribue à façonner notre culture. Ce prix témoigne du dévouement, de la collaboration et de l’engagement de toutes nos équipes, et non seulement pour ce qui est de favoriser la réussite sur le plan des affaires, mais pour créer un milieu de travail dans lequel les gens se sentent appuyés, valorisés et capables de s’épanouir, » a ajouté Mme Goldring.

Le Top Employers du Grand Toronto, qui en est maintenant à sa 20e année, est un projet d’édition qui permet de reconnaître les employeurs offrant des programmes de ressources humaines exceptionnels, de même que des politiques novatrices relativement au milieu de travail. À Mediacorp, les éditeurs examinent les candidatures d’employeurs, en fonction de huit critères : (1) milieu de travail; (2) ambiance de travail et climat social; (3) avantages sociaux liés à la santé, aux finances et à la famille; (4) vacances et congés; (5) communications avec les employés; (6) gestion du rendement; (7) formation et développement des compétences; et (8) participation communautaire.

Les éditeurs publient des énoncés clairs des raisons ayant motivé la sélection, afin d’assurer la transparence du processus. La compétition est ouverte aux organismes qui ont leur siège social ou qui exercent leurs activités principalement dans la région du Grand Toronto.

Au sujet de Mediacorp Canada Inc.

La société Mediacorp Canada Inc., fondée en 1992, est le plus important éditeur de périodiques sur l’emploi au Canada. Depuis 1999, cet éditeur établi à Toronto, gère le projet Canada's Top 100 Employers qui comprend 19 compétitions éditoriales régionales et spécialisées, rejoignant chaque année des millions de Canadiens, par l’entremise d’une variété de partenaires éditeurs de revues et de journaux, y compris le journal The Globe and Mail. Mediacorp offre également Eluta.ca, un vaste moteur de recherche d’emploi qui prélève des annonces directement des site Web d’employeurs. L’année dernière, 2,2 millions de Canadiens ont eu recours aux sites Web de Mediacorp pour découvrir de nouvelles occasions d’emploi et se renseigner auprès des meilleurs employeurs.

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. Nos sociétés offrent l’excellence en investissant sur les marchés publics et privés, dans le cadre de trois secteurs d’activités : Placements AGF, Partenaires Capital AGF et Patrimoine Privé AGF.

AGF apporte de la discipline selon une approche visant à incorporer des pratiques d’entreprise saines, responsables et durables. Le savoir-faire collectif d’AGF en matière de placement, qui repose sur ses compétences axées sur des activités fondamentales et quantitatives, de même que sur l’investissement privé, se transmet à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers et leurs clients, jusqu’aux particuliers bien nantis et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF, dont le siège social est situé à Toronto (Canada), a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord et en Europe. Avec un actif géré, ainsi que des actifs donnant droit à des commissions, totalisant plus de 59 milliards $, AGF offre ses produits et services à plus de 815 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

