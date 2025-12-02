Sisäpiiritieto: Siili Solutions Oyj alentaa vuoden 2025 oikaistua EBITAa koskevaa ohjeistustaan
Siili Solutions Oyj Sisäpiiritieto 2.12.2025 kello 15.55
Siili Solutions Oyj alentaa vuoden 2025 oikaistua EBITAa koskevaa tulosohjeistustaan. Yhtiö arvioi koko vuoden oikaistun EBITAn olevan 3,9-4,5 miljoonaa euroa (aiempi ohjeistus 4,7-7,7 miljoonaa euroa). Siilin vuoden 2025 liikevaihtoa koskeva ohjeistus säilyy ennallaan (108-130 miljoonaa euroa).
Syksyn kuluessa Siilin myynti on kehittynyt positiivisesti, mutta osa Siilin asiakkaista on siirtänyt investointipäätöksiään ensi vuoden puolelle. Vuoden 2025 tulosta tulee lisäksi merkittävästi rasittamaan teknisen kirjanpidollisen virheen oikaiseminen.
Uusi ohjeistus vuodelle 2025:
Vuoden 2025 liikevaihdon arvioidaan olevan 108-130 miljoonaa euroa ja oikaistun EBITAn 3,9-4,5 miljoonaa euroa
Aiempi ohjeistus vuodelle 2025:
Vuoden 2025 liikevaihdon arvioidaan olevan 108-130 miljoonaa euroa ja oikaistun EBITAn 4,7-7,7 miljoonaa euroa.
Yhtiö julkistaa vuoden 2025 tilinpäätöstiedotteen 11.2.2026.
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Tomi Pienimäki
Puhelin: 040 834 1399, sähköposti: tomi.pienimaki(at)siili.com
Talousjohtaja Tuomas Toropainen
Puhelin: 050 911 9598, sähköposti: tuomas.toropainen(at)siili.com
Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.siili.com/fi
Siili Solutions Oyj lyhyesti:
Siili Solutions Oyj on tekoälyavusteisen ohjelmistokehityksen edelläkävijä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Päämarkkinamme ovat Suomi, Alankomaat Iso-Britannia ja Saksa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi