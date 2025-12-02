ABB dévoile un analyseur de pointe pour la mesure de quatre contaminants gazeux

La nouvelle génération de Sensi+ NG mesure l'oxygène (O₂) dans le gaz naturel et le biogaz, ainsi que le sulfure d'hydrogène (H₂S), la vapeur d'eau (H₂O) et le dioxyde de carbone (CO₂).

La mesure de quatre contaminants gazeux critiques dans un seul analyseur permet d'éviter l'utilisation de plusieurs appareils.

Sensi+ NG permet aux producteurs de gaz naturel et de biogaz ainsi qu'aux exploitants de gazoducs de contrôler la qualité du gaz en temps réel.

QUÉBEC, 02 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ABB a lancé Sensi+ NG, la dernière évolution de son analyseur de contaminants multi-gaz pour les industries du biogaz et du gaz naturel. Fort du succès de sa première solution, ABB continue d'innover en ajoutant la mesure de l'oxygène (O₂) aux capacités existantes de Sensi+ NG pour la mesure à l'état de traces du sulfure d'hydrogène (H₂S), de la vapeur d'eau (H₂O) et du dioxyde de carbone (CO₂). Cet ajout permet de surveiller en continu et en temps réel les quatre composants gazeux les plus critiques dans un seul appareil. L'analyseur 4 en 1 est conçu pour assurer la sécurité des opérations, améliorer la productivité et réduire la maintenance, contribuant ainsi à une performance plus efficace et plus fiable dans les environnements industriels.

Les contaminants présents dans le gaz naturel constituent un défi important pour les exploitants, car ils représentent un risque pour la sécurité et l'intégrité des gazoducs en raison de la corrosion. Sensi+ NG garantit qu'avant que le biogaz ou le biométhane ne soit injecté dans le réseau gazier, la qualité du gaz répond à des normes strictes pour les gazoducs, ce qui permet un transport sûr et fiable.

ABB a développé et déployé l'analyseur original de contaminants multi-gaz dans le cadre d'un projet de collaboration avec un leader nord-américain des pipelines de gaz naturel.

"La solution d'origine était déjà une révolution sur le marché grâce à sa capacité d'analyse multi-gaz, à sa facilité d'installation, d'exploitation et de maintenance, ainsi qu'à son format compact et son faible coût d'exploitation", a déclaré Stefan Parmentier, Responsable produit mondial, ICOS Industriel, au sein de la division Mesure & Analyse d’ABB."Le Sensi+ NG amélioré est un appareil robuste et intelligent qui s'appuie sur cet héritage en surveillant en continu les quatre contaminants gazeux les plus critiques, en garantissant le transport du gaz naturel et en protégeant la sécurité des installations, de l'environnement et des personnes."

Alimenté par la technologie laser innovante OA-ICOS™ d'ABB, Sensi+ NG offre une vision et une surveillance quasi instantanées des flux de gaz naturel et de biogaz. Il s'appuie également sur la capacité de la technologie à permettre l'installation d'un seul analyseur pour de multiples applications.

Des relevés de gaz fiables et un temps de réponse rapide

En consolidant plusieurs mesures dans un seul appareil intelligent, Sensi+ NG maximise l'efficacité et la performance tout en améliorant la continuité opérationnelle.

L'ajout de la mesure de l'O₂ au Sensi+ NG améliore encore l'optimisation du processus en aidant les exploitants à détecter rapidement les problèmes sans aucun événement manqué de « perturbation », sans aucune fausse alarmes ou arrêt tout en maintenant la conformité réglementaire.

Le Sensi+ NG simplifie les opérations en tant qu'analyseur 4-en-1 en éliminant le besoin de consommables, d'étalonnage fréquent ou de maintenance complexe, tout en réduisant le nombre d'appareils requis. Ensemble, ces améliorations permettent de minimiser les pertes de gaz et de maximiser le temps de fonctionnement afin d'assurer la sécurité et la productivité des installations.

Le risque d'interférence croisée est pratiquement nul et la dérive à long terme est minimale, ce qui signifie que le Sensi+ NG garantit la confiance dans les opérations et les applications. Sa conception nécessitant peu d'entretien est particulièrement avantageuse pour les installations de biogaz situées dans des zones rurales ou éloignées, où la simplicité d'utilisation et la durabilité sont essentielles.

ABB est un leader technologique mondial dans les domaines de l’électrification et de l’automatisation, pour un avenir plus durable et plus économe en ressources. En rapprochant son expertise en ingénierie et en numérisation, ABB aide les industries à fonctionner à haute performance, tout en devenant plus efficaces, productives et durables afin de surpasser leurs performances. Chez ABB, nous appelons cela « Engineered to Outrun ». L’entreprise a plus de 140 ans d’expérience et emploie environ 110 000 personnes dans le monde. Les actions d’ABB sont cotées à la SIX Swiss Exchange (ABBN) et au Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

L’activité Process Automation d’ABB automatise, électrifie et numérise les opérations industrielles qui répondent à un large éventail de besoins essentiels, allant de l’approvisionnement en énergie, en eau et en matériaux à la production de biens et à leur transport vers le marché. Avec ses près de 20 000 employés, sa technologie de pointe et son expertise en matière de services, ABB Process Automation aide les industries de transformation, hybrides et maritimes à se surpasser, de manière plus propre et plus rationnelle. go.abb/processautomation

