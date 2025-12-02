Sýn hf.: Breytingar á Fjárhagsdagatali 2025

 | Source: Sýn hf. Sýn hf.

Sýn hf. tilkynnir hér með um breytingu á Fjárhagsdagatali sem birt var þann 10.07.2025. Breytingin lýtur að afkomubirtingu vegna árshlutareiknings 4F og ársuppgjör 2025 og vegna Aðalfundar.                        

  • Afkoma 4F og ársuppgjör 2024                                        20. febrúar 2025
  • Aðalfundur                                                                        14. mars 2025
  • Afkoma 1F 2025                                                                 7. maí 2025
  • Afkoma 2F 2025                                                               25. ágúst 2025
  • Afkoma 3F 2025                                                                 5. nóvember 2025
  • Afkoma 4F og ársuppgjör 2025                                     26. febrúar 2026
  • Aðalfundur                                                                      26. mars 2026 

Vinsamlegast athugið að dagsetningarnar eru birtar með fyrirvara um breytingar.


Recommended Reading