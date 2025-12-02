Sýn hf.: Breytingar á Fjárhagsdagatali 2025

Sýn hf. tilkynnir hér með um breytingu á Fjárhagsdagatali sem birt var þann 10.07.2025. Breytingin lýtur að afkomubirtingu vegna árshlutareiknings 4F og ársuppgjör 2025 og vegna Aðalfundar.
- Afkoma 4F og ársuppgjör 2024 20. febrúar 2025
- Aðalfundur 14. mars 2025
- Afkoma 1F 2025 7. maí 2025
- Afkoma 2F 2025 25. ágúst 2025
- Afkoma 3F 2025 5. nóvember 2025
- Afkoma 4F og ársuppgjör 2025 26. febrúar 2026
- Aðalfundur 26. mars 2026
Vinsamlegast athugið að dagsetningarnar eru birtar með fyrirvara um breytingar.