Selskabsmeddelelse nr. 59/2025
|Peberlyk 4
DK-6200 Aabenraa
Telefon +45 74 37 37 37
Sydbank A/S
CVR-nr. DK 12626509, Aabenraa
sydbank.dk
|2. december 2025
Ledende medarbejdere og nærtståendes transaktioner med aktier i Sydbank
Sydbank offentliggør i henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19
transaktioner med aktier i banken udført af ledende medarbejdere og disses nærtstående.
Der henvises til vedhæftede skemaer, hvor detaljerede informationer om
transaktionerne fremgår.
Venlig hilsen
Sydbank A/S
Vedhæftede filer