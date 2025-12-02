Lactalis Canada est fière d’être reconnue comme l’un des meilleurs employeurs du Grand Toronto pour la deuxième année consécutive

TORONTO, 02 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lactalis Canada, le chef de file canadien du secteur laitier à l’origine de marques emblématiques telles que Cracker Barrel, Black Diamond, Balderson, Astro et Lactantia, et une filiale du Groupe Lactalis établi en France, a le plaisir d’annoncer sa nomination comme l’un des meilleurs employeurs du Grand Toronto par Mediacorp Canada Inc. pour la deuxième année consécutive.

Chaque année, les prix des meilleurs employeurs du Grand Toronto mettent en lumière des organisations qui servent de référence en matière d’excellence sur le lieu de travail. Les lauréats de cette prestigieuse distinction, qui souligne les employeurs de la région du Grand Toronto qui disposent de programmes de ressources humaines exceptionnels et de politiques avant-gardistes sur le lieu de travail, sont sélectionnés sur la base d’un large éventail de critères, dont les suivants : 1) le lieu de travail; 2) l’ambiance de travail et le climat social; 3) les avantages sociaux liés à la santé, aux finances et à la famille; 4) les vacances et les congés; 5) la communication avec les employés; 6) la gestion du rendement; 7) la formation et le perfectionnement des compétences; et 8) l’engagement au sein de la communauté.

« Chez Lactalis Canada, notre objectif est d’enrichir et de soutenir la vie des Canadiens, et cela commence par notre personnel, qui est au cœur de notre entreprise », a déclaré Matt Price, chef des ressources humaines de Lactalis Canada. « Nous sommes honorés de recevoir cette reconnaissance qui témoigne de l’importance que nous accordons à la création d’un lieu de travail et d’une culture ancrés dans l’apprentissage, le bien-être et les occasions, avec des parcours significatifs qui permettent à nos employés de se développer, d’innover, de contribuer et d’être des meneurs passionnés. »

Pour consulter la liste complète des meilleurs employeurs du Grand Toronto (2026) cliquez ICI et pour l’éditorial spécial sur Lactalis Canada cliquez ICI.

À propos de Lactalis Canada inc. Forte d’une histoire s’étalant sur 140 ans, Lactalis Canada est le chef de file canadien du secteur laitier à l’origine des marques emblématiques Cracker Barrel, Black Diamond, P’tit Québec, Balderson, Cheestrings Ficello, aMOOza!, Astro, Khaas, siggi's, IÖGO, IÖGO nanö, Olympic, Lactantia, Beatrice, Bfit, Enjoy!, Marie Morin Canada, Galbani, et Président. Avec plus de 30 sites d’exploitation, dont 20 installations de fabrication à travers le Canada, l’entreprise et ses plus de 4000 employés s’engagent à enrichir et à soutenir la vie des Canadiens grâce à une croissance durable et responsable, à des produits de haute qualité, à une contribution aux collectivités et à un partenariat avec les agriculteurs, les clients, les partenaires et les fournisseurs. Lactalis Canada figure sur la liste 2025 des meilleurs employeurs du Canada établie par Forbes et est l’un des meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto en 2025. L’entreprise fait partie du Groupe Lactalis, le chef de file mondial des produits laitiers, dont le siège social se trouve à Laval, en France. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.lactalis.ca/fr.

Rapport avec les médias :

Relations avec les médias de Lactalis Canada

media@ca.lactalis.com