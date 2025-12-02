MT Højgaard Holding A/S: MT Højgaard Danmark tildeles kontrakt på nye kaserner til Forsvaret

MT Højgaard Holdings forretningsenhed MT Højgaard Danmark sammen med PensionDanmark blevet tildelt en OPP-kontrakt vedrørende finansiering, projektering, etablering og bygningsdrift af indkvarteringsbygninger til Forsvaret.

Kontrakten er tildelt af Etablissement- og Terrænkommandoen, der har indført en frivillig standstill-periode med udløb den 12. december 2025, hvorefter kontrakten forventes underskrevet og endeligt indgået tidligst den 16. december 2025.

Kontraktsummen for projektering og etablering af indkvarteringsbygningerne samt efterfølgende bygningsdrift udgør i niveauet 2,6 mia. kr. Indkvarteringsbygningerne projekteres og etableres fra 2026 til 2028, hvorefter driften af bygningerne i de kommende 20 år varetages af Raunstrup, der er et datterselskab under MT Højgaard Holdings forretningsenhed Enemærke & Petersen.

“Vi er stolte over at blive tildelt en så vigtig og samfundskritisk opgave for Forsvaret i samarbejde med PensionDanmark, og vores projektorganisation står klar til skabe bedre indkvarteringsvilkår for de værnepligtige. Forsvaret er et vigtigt område for os, og tildelingen bekræfter, at vi står stærkt til de mange krævende opgaver i dette betydningsfulde segment,” siger Carsten Nielsen, der er direktør for byggeri og anlæg i MT Højgaard Danmark.

Ordren påvirker ikke MT Højgaard Holdings forventninger til 2025, som uændret er en omsætning på 10-10,5 mia. kr. og et driftsresultat (EBIT) på 400-450 mio. kr. Ordren bekræfter det stærke momentum i MT Højgaard Danmark og ventes at bidrage positivt til forretningsenhedens og koncernens udvikling.

Yderligere oplysninger:

Henvendelse til CEO Rasmus Untidt og CFO Dennis Nørgaard på telefon +45 31 21 68 72.

Vedhæftet fil