GUERBET : Ajustement des objectifs financiers 2025.

Ajustement des objectifs financiers 2025

Villepinte, le 02 décembre 2025, 17h45 : Guerbet (FR0000032526 GBT), spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, annonce une révision à la baisse de ses objectifs financiers pour l’exercice 2025.

Faisant suite à une inspection de la Food and Drug Administration (FDA) au premier semestre, le Groupe Guerbet a défini et mis en place un plan de remise en conformité de son site situé à Raleigh, aux Etats-Unis. Ce plan a été renforcé ces dernières semaines en réponse aux observations reçues1 de la FDA.

Plaçant le patient au centre de ses engagements, Guerbet affirme sa détermination à garantir une production conforme aux normes réglementaires et aux standards de qualité les plus exigeants.

Guerbet mobilise des ressources humaines, financières et techniques internes et a fait appel à des experts externes afin de réaliser une évaluation exhaustive et de prendre des mesures complémentaires dans le cadre du plan de remise en conformité, conformément aux recommandations de la FDA. La mise en œuvre de ce plan entraîne un décalage de libération des lots produits sur le site et devrait générer une perte de chiffre d’affaires pour le Groupe sur l’exercice 2025. De surcroît, la mise en œuvre de ce plan se traduira par des coûts exceptionnels.

Dans ces conditions, Guerbet ne sera pas en mesure de tenir ses objectifs pour 2025 et anticipe désormais :

Une baisse du chiffre d’affaires entre -4% et -5% à taux de change et périmètre constant, contre une légère décroissance de -1% annoncée précédemment ;

Un taux de marge d’EBITDA retraité entre 10,5 et 12% du chiffre d’affaires, contre entre 12% et 13% annoncé précédemment ;

Un free cash-flow entre -5 M€ et -15 M€, contre légèrement négatif annoncé précédemment.





Les conséquences opérationnelles et l’impact financier sur l’exercice 2026 sont en cours d’analyse. La société informera le marché dès qu’elle disposera d’éléments complémentaires.

À propos de Guerbet

Chez Guerbet, nous tissons des liens durables pour permettre de vivre mieux. C’est notre Raison d’être. Nous sommes un leader mondial de l’imagerie médicale, proposant une gamme complète de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de solutions digitales et IA pour l’imagerie diagnostique et interventionnelle. Pionniers depuis 99 ans dans le domaine des produits de contraste, avec 2 905 collaborateurs dans le monde, nous ne cessons d’innover et consacrons 9 % de notre chiffre d’affaires à la Recherche & Développement dans quatre centres en France et aux États-Unis. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d’Euronext Paris et a réalisé un chiffre d’affaires de 841 millions d’euros en 2024. Pour plus d’informations, merci de consulter www.guerbet.com.

Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse ne sont pas des données historiques mais constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des estimations, des prévisions et des hypothèses y compris, notamment, des hypothèses concernant la stratégie actuelle et future du Groupe et l’environnement économique dans lequel le Groupe exerce ses activités. Elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence une différence significative entre la performance et les résultats réels du Groupe et ceux présentés explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives.

Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse et le Groupe décline expressément toute obligation ou engagement de publier une mise à jour ou une révision des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse afin de refléter des changements dans les hypothèses, évènements, conditions ou circonstances sur lesquels sont fondées ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont établies uniquement à des fins illustratives. Les déclarations et informations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont soumises à des risques et incertitudes difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle du Groupe.

Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures données cliniques et analyses, y compris postérieures à la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles que la Food and Drug Administration ou l’European Medicines Agency, d’approbation ou non, et à quelle date, de la demande de dépôt d’un médicament, d’un procédé ou d’un produit biologique pour l’un de ces produits candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l’étiquetage et d’autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces produits candidats. Une description détaillée des risques et incertitudes liés aux activités du Groupe figure au chapitre 4.8 « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement Universel du Groupe enregistré par l’AMF sous le numéro n° D.25-0220 le 3 avril 2025, disponible sur le site du Groupe (www.guerbet.com)

1 Lettre d’avertissement en date du 17 octobre 2025

Contacts :

Guerbet

Christine Allard, Directrice des Affaires Publiques et Communication : +33.6.30.11.57.82 / christine.allard@guerbet.com

Seitosei.Actifin

Marianne Py, Communication financière + 33.6.85.52.76.93 / marianne.py@seitosei-actifin.com

Jennifer Jullia, Presse +33.6.02.08.45.49 / jennifer.jullia@seitosei-actifin.com

