Kering : Acompte sur dividende au titre de l'exercice 2025

Kering - Communiqué de presse - Acompte sur dividende 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 2 décembre 2025

ACOMPTE SUR DIVIDENDE AU TITRE DE L’EXERCICE 2025



Lors de sa réunion du 2 décembre 2025, le Conseil d’administration de Kering a approuvé le versement d’un acompte sur dividende de 1,25 euro par action au titre de l’exercice 2025.

Cet acompte sera mis en paiement le jeudi 15 janvier 2026 sur les positions arrêtées le mercredi 14 janvier 2026 au soir. Le détachement de l’acompte interviendra le mardi 13 janvier 2026 au matin.

Le solde du dividende au titre de l’exercice 2025 sera proposé par le Conseil d’administration du 9 février 2026, puis soumis à l’approbation de l’Assemblée générale du 28 mai 2026.

Le montant du dividende s’inscrira dans le cadre d’un taux de distribution cohérent dans le temps, Kering adoptant une approche disciplinée de l’allocation du capital au service de sa stratégie de création de valeur à long terme pour ses parties prenantes. Celle-ci sera présentée lors du Capital Markets Day qui se tiendra au printemps 2026.

A propos de Kering

Groupe de luxe mondial né d’une histoire familiale et entrepreneuriale, Kering réunit un ensemble de Maisons reconnues pour leur créativité en matière de couture et de prêt-à-porter, de maroquinerie, de joaillerie, de lunetterie et de beauté : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté. Inspirées par leur histoire et par leur patrimoine, les Maisons du Groupe conçoivent et façonnent des produits et des expériences d'exception qui reflètent l’engagement de Kering pour l’excellence, le développement durable et la culture. Cette vision s’incarne dans la signature du Groupe : Creativity is our Legacy. Comptant 47 000 collaborateurs, Kering a réalisé un chiffre d’affaires de 17,2 milliards d’euros en 2024.

Contacts

Presse Emilie Gargatte +33 (0)1 45 64 61 20 emilie.gargatte@kering.com Caroline Bruel +33 (0)1 45 64 62 53 caroline.bruel-ext@kering.com Analystes/investisseurs Philippine de Schonen +33 (0)6 13 45 68 39 philippine.deschonen@kering.com Aurélie Husson-Dumoutier +33 (0)1 45 64 60 45 aurelie.husson-dumoutier@kering.com





