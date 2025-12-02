IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 48 - 2025

Présentation agrégée par jour et par marché

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 24 Novembre au 28 Novembre 2025
       
Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur (code LEI)Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisitionCode identifiant marché
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1124/11/2025FR0010259150300128,00000AQEU
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1124/11/2025FR00102591501000127,96010CEUX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1124/11/2025FR0010259150300128,00000TQEX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1124/11/2025FR00102591502600127,79612XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1125/11/2025FR0010259150300128,80000AQEU
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1125/11/2025FR00102591501300128,38462CEUX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1125/11/2025FR0010259150300128,80000TQEX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1125/11/2025FR00102591502400127,92954XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1126/11/2025FR0010259150600125,90000AQEU
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1126/11/2025FR00102591501000126,02000CEUX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1126/11/2025FR0010259150300126,00000TQEX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1126/11/2025FR00102591502879126,22720XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1127/11/2025FR0010259150500125,16000AQEU
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1127/11/2025FR00102591501000125,35000CEUX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1127/11/2025FR0010259150300125,50000TQEX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1127/11/2025FR00102591502312125,52042XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1128/11/2025FR0010259150300125,40000AQEU
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1128/11/2025FR00102591501000125,00000CEUX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1128/11/2025FR0010259150300125,00000TQEX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1128/11/2025FR00102591502357124,98990XPAR
    21 348126,54644 

