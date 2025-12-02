IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 48 - 2025

|Présentation agrégée par jour et par marché
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 24 Novembre au 28 Novembre 2025
|Nom de l'émetteur
|Code identifiant de l'émetteur (code LEI)
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre de titres)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
|Code identifiant marché
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|24/11/2025
|FR0010259150
|300
|128,00000
|AQEU
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|24/11/2025
|FR0010259150
|1000
|127,96010
|CEUX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|24/11/2025
|FR0010259150
|300
|128,00000
|TQEX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|24/11/2025
|FR0010259150
|2600
|127,79612
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|25/11/2025
|FR0010259150
|300
|128,80000
|AQEU
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|25/11/2025
|FR0010259150
|1300
|128,38462
|CEUX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|25/11/2025
|FR0010259150
|300
|128,80000
|TQEX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|25/11/2025
|FR0010259150
|2400
|127,92954
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|26/11/2025
|FR0010259150
|600
|125,90000
|AQEU
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|26/11/2025
|FR0010259150
|1000
|126,02000
|CEUX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|26/11/2025
|FR0010259150
|300
|126,00000
|TQEX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|26/11/2025
|FR0010259150
|2879
|126,22720
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|27/11/2025
|FR0010259150
|500
|125,16000
|AQEU
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|27/11/2025
|FR0010259150
|1000
|125,35000
|CEUX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|27/11/2025
|FR0010259150
|300
|125,50000
|TQEX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|27/11/2025
|FR0010259150
|2312
|125,52042
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|28/11/2025
|FR0010259150
|300
|125,40000
|AQEU
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|28/11/2025
|FR0010259150
|1000
|125,00000
|CEUX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|28/11/2025
|FR0010259150
|300
|125,00000
|TQEX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|28/11/2025
|FR0010259150
|2357
|124,98990
|XPAR
|21 348
|126,54644
Pièce jointe