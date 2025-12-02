Orbus Software nomme Steve Fulton au poste de PDG

LONDRES, 02 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Orbus Software, un fournisseur mondial de premier plan de logiciels de transformation d’entreprise, a annoncé aujourd’hui la nomination de Steve Fulton au poste de PDG. Il succède à l’ancien PDG Gareth Burton qui a dirigé l’entreprise pendant une phase importante de croissance soutenue par le capital-investissement et de transformation SaaS, aboutissant finalement à un investissement majeur en capital de croissance de FTV Capital annoncé au quatrième trimestre 2024 aux côtés du partenaire de contrôle conjoint SilverTree Equity.

Steve Fulton est désormais chargé de piloter la vision, la stratégie et la mise en œuvre d’Orbus à une époque de forte expansion mondiale. Fort de plus de 25 ans d’expérience à des postes de direction au sein de diverses entreprises de logiciels et de services, il apporte une expertise considérable.

« Je suis ravi de pouvoir entamer ce travail important qui consiste à rencontrer l’équipe d’Orbus, à dialoguer avec les clients et les partenaires, et à faire évoluer la vision stratégique de l’entreprise », a déclaré Steve. « Je suis convaincu que mon expérience et mon approche complètent celles de l’équipe et constituent une base solide pour la prochaine phase de croissance accélérée de l’entreprise. »

Jusqu’à récemment, Steve était président de Secureworks, où il a dirigé la transformation de l’entreprise vers une plateforme XDR basée sur le SaaS, faisant passer le chiffre d’affaires annuel récurrent de 0 à 300 millions de dollars et menant à la vente de l’entreprise à Sophos. Avant d’occuper le poste de président, Steve était directeur des produits, où il dirigeait l’ingénierie logicielle, la gestion des produits, la tarification et l’expérience client chez Secureworks. Steve a également occupé des postes clés de direction chez EMC, Dell, Scaleio (racheté par EMC), ServiceMesh et Wanova (racheté par VMWare).

« Nous sommes ravis d’accueillir Steve chez nous pour cette nouvelle étape du parcours d’Orbus », a souligné Quentin Gallivan, président du conseil d’administration d’Orbus. « Avec Orbus, nous disposons d’une superbe équipe diversifiée, composée de personnes enthousiastes et dévouées au client, ainsi que d’une plateforme leader sur le marché qui continuera à offrir aux clients une visibilité totale et des décisions éclairées, conduisant à des transformations plus intelligentes. Nous tenons à remercier Gareth pour tous ses efforts qui ont permis à Orbus d’atteindre son niveau actuel et de réunir à ses côtés une équipe qui partage notre passion pour la valeur client. »

Gareth a officiellement passé le relais à Steve le 18 novembre 2025 et a déclaré ceci lors de la réunion générale de l’entreprise juste avant la transition :

« J’ai eu l’immense privilège d’occuper le poste de PDG d’Orbus depuis 2022. Ce fut un véritable honneur pour moi de diriger cette équipe formidable et de développer une entreprise SaaS de classe mondiale. Je suis absolument ravi que Steve soit le leader idéal pour cette nouvelle phase de croissance d’Orbus. Il incarne le mélange idéal de passion, de leadership et d’expérience pour mener Orbus vers un succès encore plus grand dans son prochain chapitre. »

À propos d’Orbus

Fondée en 2004, la société Orbus Software est un fournisseur mondial de premier plan de solutions de transformation d’entreprise, avec des bureaux régionaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Émirats arabes unis, en Australie et en Pologne. Elle donne aux clients les moyens d’améliorer leur prise de décision stratégique, leur permettant ainsi de se transformer plus intelligemment.

La plateforme OrbusInfinity, native du cloud, aide les dirigeants à atteindre leurs objectifs commerciaux, à innover plus rapidement et à garantir la résilience de l’entreprise, tout en les aidant à prendre des décisions commerciales plus éclairées, responsables et durables.

