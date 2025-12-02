AI-Media lanza la Iniciativa de Cumplimiento del Título II de la ADA para ayudar a las entidades públicas a cumplir los plazos de WCAG 2.1 AA

NUEVA YORK, Dec. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media, líder global en tecnología de subtitulado y audiodescripción impulsada por inteligencia artificial (IA), anunció hoy el lanzamiento de su completa Iniciativa de Cumplimiento del Título II de la ADA, dirigida a ayudar a los gobiernos estatales y locales de Estados Unidos a cumplir con los requisitos federales de accesibilidad digital recientemente finalizados.

En abril de 2024, el Departamento de Justicia de Estados Unidos finalizó la Norma de Accesibilidad Web y Móvil del Título II de la ADA, que exige que las entidades públicas cumplan con WCAG 2.1 Nivel AA en todos sus servicios digitales. Los plazos de cumplimiento comienzan el 24 de abril de 2026, para las entidades que prestan servicios a más de 50,000 personas, y el 26 de abril de 2027, para jurisdicciones más pequeñas y distritos especiales. Estas normas requieren sitios web, aplicaciones móviles y contenido multimedia accesible, incluidos subtítulos, transcripciones y audiodescripción.

Para apoyar a las agencias gubernamentales en la preparación para estos plazos, AI-Media está lanzando una iniciativa educativa de varios meses que presenta herramientas prácticas y aumenta la concienciación sobre sus soluciones diseñadas para simplificar el cumplimiento y hacerlo más alcanzable a gran escala.

"Las entidades públicas se enfrentan a una de las transiciones de accesibilidad más significativas en décadas", dijo Tony Abrahams, cofundador y director ejecutivo de AI-Media. "La nueva norma del Título II de la ADA establece expectativas claras para la accesibilidad digital, y nuestra misión es equipar a los gobiernos con herramientas impulsadas por IA que proporcionen cumplimiento de manera simple, asequible y a escala".

Como parte de la iniciativa, AI-Media está lanzando una Lista de verificación de cumplimiento del Título II de la ADA de 10 puntos, y destaca dos tecnologías emblemáticas centrales para el cumplimiento de la ADA:

LEXI Text : subtitulado y transcripción impulsados por IA para contenido en vivo y pregrabado, lo que permite a las agencias cumplir con los requisitos de subtítulos y transcripciones de WCAG con precisión y baja latencia.

: subtitulado y transcripción impulsados por IA para contenido en vivo y pregrabado, lo que permite a las agencias cumplir con los requisitos de subtítulos y transcripciones de WCAG con precisión y baja latencia. LEXI AD: audiodescripción impulsada por IA con nuevas opciones avanzadas de personalización, que ofrece una narración de sonido natural y permite la audiodescripción a escala, fundamental para cumplir los requisitos de WCAG 2.1 AA para video pregrabado.

La campaña se alinea con el programa ampliado de Soluciones Gubernamentales de AI-Media, diseñado para apoyar a las entidades públicas mediante tecnología escalable y modelos de costos predecibles.

Webinar educativo: "Título II de la ADA - Compliance Made Simple with AI” (Cumplimiento simplificado con IA)

Para apoyar aún más el lanzamiento, AI-Media auspiciará un seminario web nacional, "Título II de la ADA: Compliance Made Simple with AI”, el 20 de enero de 2026. La sesión repasará los requisitos de accesibilidad descritos en las WCAG 2.1 AA y explorará cómo las soluciones de subtitulado y audiodescripción impulsadas por IA pueden respaldar el cumplimiento. Los participantes pueden ver los detalles e inscribirse para el seminario web aquí.

"A medida que las agencias se preparan para los nuevos plazos del Título II de la ADA, están buscando formas escalables y rentables de brindar servicios digitales accesibles", dijo Abrahams. "LEXI Text y LEXI AD proporcionan exactamente eso: soluciones de subtítulos y audiodescripción impulsadas por IA que ayudan a las entidades públicas a cumplir con los estándares WCAG 2.1 AA a escala.

La Lista de verificación de cumplimiento del Título II de la ADA y los detalles sobre las soluciones de AI-Media que pueden ayudar a las entidades a cumplir se pueden acceder AQUÍ.

Nota: AI-Media no proporcionará asesoramiento legal; se recomienda a los asistentes que consulten a sus equipos legales si tienen preguntas sobre la interpretación normativa.

Acerca de AI-Media

AI-Media (ASX: AIM) es un líder global en soluciones de traducción de voz, subtitulado y orquestación lingüística impulsadas por inteligencia artificial (IA). La Suite LEXI y su red global de codificadores ofrecen inteligencia multilingüe en tiempo real, confiable en todo el mundo para modernizar los flujos de trabajo, mejorar la comunicación y acelerar la transición del texto a la IA hablada.

Para más información visite el sitio web AI-Media.

Datos de contacto:

Fiona Habben

Directora de marketing global

Fiona.habben@ai-media.tv

+61 2 8870 7722

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e04f14f6-9709-4d60-9f5f-d86ef4a03fe2