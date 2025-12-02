AI-Media lance une initiative visant à aider les entités publiques à se conformer au Titre II de l’ADA et à respecter les délais fixés par la norme WCAG 2.1 AA des directives pour l’accessibilité des contenus Web

NEW YORK, 02 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media, un des leaders mondiaux dans le domaine des technologies de sous-titrage et de description audio basées sur l’Intelligence Artificielle, annonce aujourd’hui le lancement d’une initiative extensive pour la mise en conformité avec le Titre II de l’ADA. Le but est de soutenir les gouvernements des États et les administrations locales des États-Unis à respecter les nouvelles exigences fédérales en matière d’accessibilité des contenus numériques.

En avril 2024, le département américain de la Justice a finalisé le Titre II de l’ADA sur l’accessibilité du Web et des appareils mobiles. Cette nouvelle règle exige des entités publiques qu’elles se conforment à la norme WCAG 2.1 de niveau AA, et ce pour l’ensemble de leurs services numériques. Les délais de mise en conformité commencent à courir le 24 avril 2026 pour les entités desservant plus de 50 000 personnes, et le 26 avril 2027 pour les juridictions plus petites et les districts spéciaux. Ces règles exigent que les sites web, les applications mobiles et les contenus multimédias soient accessibles, notamment grâce à des sous-titres, des transcriptions et des descriptions audio.

Afin d’aider les organismes gouvernementaux à se préparer à ces échéances, AI-Media lance une initiative pédagogique de plusieurs mois proposant des outils pratiques ainsi qu’une sensibilisation accrue à ses solutions conçues pour simplifier la mise en conformité et la rendre plus facile à réaliser à grande échelle.

« Les entités publiques sont confrontées à l’une des transitions en matière d’accessibilité les plus importantes de ces dernières décennies », a déclaré Tony Abrahams, cofondateur et PDG d’AI-Media. « La nouvelle réglementation du Titre II de l’ADA définit des attentes claires au regard de l’accessibilité numérique. Notre mission consiste à fournir aux gouvernements des outils basés sur l’Intelligence Artificielle qui leur permettent de se conformer à la réglementation de manière simple, abordable et à grande échelle. »

Dans le cadre de cette initiative, AI-Media publie une Liste de contrôle en 10 points de la conformité au Titre II de l’ADA et met en avant deux technologies phares essentielles à la conformité à l’ADA :

LEXI Text : sous-titrage et transcription générés par l’IA pour les contenus en direct et préenregistrés permettant aux agences de répondre aux exigences de sous-titrage et de transcription des directives pour l’accessibilité des contenus Web avec précision et faible latence.

: sous-titrage et transcription générés par l’IA pour les contenus en direct et préenregistrés permettant aux agences de répondre aux exigences de sous-titrage et de transcription des directives pour l’accessibilité des contenus Web avec précision et faible latence. LEXI AD : description audio générée par l’IA avec de nouvelles options de personnalisation avancées qui offrent une narration naturelle et permettent d’obtenir une description audio à grande échelle, essentielle pour répondre aux exigences de la norme WCAG 2.1 AA pour les vidéos préenregistrées.

La campagne s’inscrit dans le cadre du programme complémentaire Solutions pour les agences gouvernementales d’AI-Media, conçu pour soutenir les entités publiques grâce à une technologie évolutive et des modèles de coûts prévisibles.

Webinaire pédagogique : « Titre II de l’ADA – Faciliter la mise en conformité grâce à l’Intelligence Artificielle »

Afin de soutenir davantage le déploiement de la mise en conformité, AI-Media organisera également un webinaire au niveau national, « Titre II de l’ADA – Faciliter la mise en conformité grâce à l’Intelligence Artificielle » le 20 janvier 2026. La présentation récapitulera les exigences en matière d’accessibilité décrites dans les directives WCAG 2.1 AA, et expliquera de quelle manière les solutions de sous-titrage et de description audio basées sur l’IA peuvent favoriser la mise en conformité. Les participants peuvent consulter les détails et s’inscrire au webinaire ici.

« Alors que les agences se préparent pour les nouvelles échéances du Titre II de l’ADA, elles cherchent des moyens évolutifs et rentables de fournir des services numériques accessibles », a déclaré M. Abrahams. « C’est exactement ce qu’offrent LEXI Text et LEXI AD avec des solutions de sous-titrage et de description audio basées sur l’IA qui aident les entités publiques à respecter la norme WCAG 2.1 AA à grande échelle.

La liste de contrôle pour la mise en conformité au Titre II de l’ADA et les détails concernant les solutions d’AI-Media susceptibles d’aider les entités à se conformer sont accessibles ICI.

Remarque : AI-Media ne fournit pas de conseils juridiques ; les participants sont invités à consulter leurs équipes juridiques pour toute question relative à l’interprétation de la réglementation.

À propos d’AI-Media

AI-Media (ASX : AIM) est un leader mondial de solutions de traduction vocale, de sous-titrage et d’orchestration linguistique générées par l’IA. Sa LEXI Suite et son réseau international d’encodeurs apportent une intelligence multilingue en temps réel, permettant aux organisations de moderniser leurs flux de travail, d’améliorer la communication et d’accélérer la transition du texte vers la voix générée par IA.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Internet d’AI-Media.

Contact :

Fiona Habben

Responsable du marketing international

Fiona.habben@ai-media.tv

+61 2 8870 7722

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e04f14f6-9709-4d60-9f5f-d86ef4a03fe2