AI-Media משיקה את יוזמת התאימות ADA Title II לתמיכה בגופים ציבוריים שצריכים לעמוד בלוחות הזמנים של WCAG 2.1 AA

AI-Media, מובילה עולמית בטכנולוגיית יצירת כתוביות ותיאורי שמע המועצמת בידי בינה מלאכותית, הכריזה על השקת יוזמת התאימות ADA Title II המקיפה שלה, שמטרתה לסייע לממשל המקומי במדינות ארצות הברית לעמוד בדרישות הנגישות הפדרליות הסופיות לתוכן דיגיטלי.

באפריל 2024, משרד המשפטים האמריקאי גיבש את ADA Title II - חוק הנגישות לאינטרנט ולמכשירים ניידים, המחייב גופים ציבוריים לעמוד בתקן WCAG 2.1 Level AA בכל השירותים הדיגיטליים שלהם. מועדי הציות המוגדרים הם 24 באפריל 2026, עבור גופים המשרתים יותר מ-50,000 איש, ו-26 באפריל 2027, עבור תחומי שיפוט קטנים יותר ומחוזות מיוחדים. כללים אלה דורשים אתרי אינטרנט, אפליקציות מובייל ותכני מולטימדיה נגישים - כולל כתוביות, תמלול ותיאור קולי.

כדי לתמוך בסוכנויות ממשלתיות בהכנות למועדים אלה, AI-Media משיקה יוזמה לימודית בת מספר חודשים המציעה כלים מעשיים והגברת המודעות לפתרונות שלה שנועדו לפשט את הציות לרגולציה ולאפשר יותר את השגתו בקנה מידה גדול.

"גופים ציבוריים מתמודדים עם אחד מהשינויים המשמעותיים ביותר בנגישות בעשורים האחרונים," אמר טוני אברהמס (Tony Abrahams), מייסד שותף ומנכ"ל AI-Media. "הכלל החדש של ADA Title II קובע ציפיות ברורות לנגישות דיגיטלית - והמשימה שלנו היא לצייד ממשלות בכלים מבוססי בינה מלאכותית שמספקים תאימות, בפשטות, במחיר סביר ובקנה מידה."

כחלק מהיוזמה, AI-Media מפרסמת רשימת בדיקה בת 10 נקודות לתאימות לתקנות ADA Title II, ומדגישה שתי טכנולוגיות דגל מרכזיות לתאימות לתקנות ADA:

LEXI Text : יצירת כתוביות ותמלול מועצמת בינה מלאכותית עבור תוכן בשידור חי ומוקלט מראש , שמאפשרת לסוכנויות לעמוד בדרישות הכתוביות והתמלול של WCAG בדיוק ועם בזמן שיהוי קצר .

LEXI AD : תיאור קולי מועצם בינה מלאכותית עם אפשרויות התאמה אישית מתקדמות חדשות , המספק קריינות בקול טבעי ומאפשרת תיאור קולי בקנה מידה גדול - קריטי לעמידה בדרישות WCAG 2.1 AA עבור וידאו מוקלט מראש .

הקמפיין תואם את תוכנית הפתרונות הממשלתיים המורחבת של AI-Media, שנועדה לתמוך בגופים ציבוריים באמצעות טכנולוגיה ניתנת להרחבה ומודלים צפויים של עלות.

וובינר חינוכי: "ADA Title II - תאימות פשוטה יותר עם בינה מלאכותית"

כדי לתמוך עוד יותר בכניסת התקנות, AI-Media תארח וובינר ארצי, "ADA Title II: תאימות פשוטה יותר עם בינה מלאכותית", ב -20 בינואר 2026. המפגש יסכם את דרישות הנגישות המפורטות ב-WCAG 2.1 AA ויבחן כיצד פתרונות כתוביות ותיאור אודיו מבוססי בינה מלאכותית יכולים לתמוך בעמידה בתקנות. המשתתפים יכולים לצפות בפרטים ולהירשם לוובינר כאן.

"כשהסוכנויות מתכוננות למועדים החדשים של ADA Title II, הן מחפשות דרכים ניתנות להרחבה וחסכוניות לספק שירותים דיגיטליים נגישים," אמר אברהמס. "LEXI Text ו-LEXI AD מספקים בדיוק את זה - פתרונות כתוביות ותיאור אודיו מבוססי בינה מלאכותית המסייעים לגופים ציבוריים לעמוד בסטנדרטים של WCAG 2.1 AA בהיקף רחב.

רשימת הבדיקה לתאימות לפי ADA Title II ופרטים על פתרונות AI-Media שיכולים לסייע לגופים לעמוד בדרישות זמינים כאן.

הערה: AI-Media לא תספק ייעוץ משפטי; המשתתפים מוזמנים להתייעץ עם היועצים המשפטיים שלהם עם שאלות בנוגע לפרשנות רגולטורית.

אודות AI-Media

AI-Media(ASX: AIM) היא מובילה עולמית בתרגום קולי, כתוביות ותיאום שפות המופעלים על ידי בינה מלאכותית. חבילת LEXI ורשת המקודדים הגלובלית מספקות אינטליגנציה רב-לשונית בזמן אמת - מהימנה ברחבי העולם כדי להפוך את זרימות העבודה למודרניות, לשפר את התקשורת ולהגדיל את המעבר מטקסט לבינה מלאכותית מדוברת. למידע נוסף בקרו באתר AI-Media

