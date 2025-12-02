AI-Media Meluncurkan Inisiatif Kepatuhan ADA Title II untuk Mendukung Entitas Publik Memenuhi Tenggat Waktu WCAG 2.1 AA

NEW YORK, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media, pemimpin global dalam teknologi deskripsi audio dan pembuatan takarir berteknologi AI, hari ini mengumumkan peluncuran Inisiatif Kepatuhan ADA Title II komprehensifnya, yang ditujukan untuk membantu pemerintah negara bagian dan lokal di seluruh Amerika Serikat memenuhi persyaratan aksesibilitas federal yang baru saja difinalisasikan untuk konten digital.

Pada April 2024, Departemen Kehakiman A.S. memfinalisasi Aturan Aksesibilitas Web dan Seluler ADA Title II, yang mewajibkan entitas publik untuk mematuhi WCAG 2.1 Level AA di seluruh layanan digital mereka. Batas waktu kepatuhan dimulai pada tanggal 24 April 2026, untuk entitas yang melayani lebih dari 50.000 orang, dan 26 April 2027, untuk yurisdiksi yang lebih kecil dan distrik khusus. Aturan ini mengharuskan situs web, aplikasi seluler, dan multimedia dapat diakses oleh semua orang. Hal ini mencakup penambahan fitur seperti takarir, transkrip, dan deskripsi audio.

Untuk mendukung lembaga pemerintah dalam mempersiapkan tenggat waktu ini, AI-Media tengah meluncurkan inisiatif pendidikan selama beberapa bulan yang menampilkan alat bantu praktis dan meningkatkan kesadaran akan solusi mereka yang dirancang untuk menyederhanakan kepatuhan dan membuatnya lebih dapat dicapai dalam skala besar.

“Entitas publik tengah menghadapi salah satu transisi aksesibilitas paling signifikan dalam beberapa dekade terakhir ini,” ungkap Tony Abrahams, Salah Satu Pendiri & CEO, AI-Media. “Aturan ADA Title II baru menetapkan ekspektasi yang jelas untuk aksesibilitas digital - dan misi kami adalah membekali pemerintah dengan alat bantu berteknologi AI yang memberikan kepatuhan secara sederhana, terjangkau, dan dalam skala besar.”

Sebagai bagian dari inisiatif ini, AI-Media merilis Daftar Periksa Kepatuhan ADA Title II 10 Poin, dan menyoroti dua teknologi unggulan yang penting bagi kepatuhan ADA:

LEXI Text : pembuatan takarir dan transkripsi berteknologi AI untuk konten langsung dan prarekaman, memungkinkan berbagai lembaga untuk memenuhi persyaratan pembuatan takarir dan transkrip WCAG dengan akurat dan latensi rendah.

: pembuatan takarir dan transkripsi berteknologi AI untuk konten langsung dan prarekaman, memungkinkan berbagai lembaga untuk memenuhi persyaratan pembuatan takarir dan transkrip WCAG dengan akurat dan latensi rendah. LEXI AD: Deskripsi audio berteknologi AI dengan opsi penyesuaian tingkat lanjut baru, menghadirkan narasi yang terdengar alami dan memungkinkan deskripsi audio dalam skala besar - sangat penting untuk memenuhi persyaratan WCAG 2.1 AA untuk video prarekaman.

Kampanye ini sejalan dengan perluasan program Solusi Pemerintah AI-Media, yang dirancang untuk mendukung entitas publik melalui teknologi yang skalanya dapat diatur dan model biaya yang dapat diprediksi.

Webinar Edukasi: “ADA Title II - Kepatuhan Disederhanakan dengan AI”

Untuk mendukung peluncuran secara lebih lanjut, AI-Media akan menyelenggarakan webinar nasional, “ADA Title II: Kepatuhan Disederhanakan dengan AI,” pada tanggal 20 Januari 2026. Sesi ini akan merangkum persyaratan aksesibilitas yang diuraikan dalam WCAG 2.1 AA dan mengeksplorasi bagaimana solusi deskripsi audio dan pembuatan takarir berbasis AI dapat mendukung kepatuhan. Peserta dapat melihat detailnya dan mendaftarkan diri untuk mengikuti webinar di sini.

“Ketika berbagai lembaga mempersiapkan diri menghadapi tenggat waktu ADA Title II baru, mereka tengah mencari cara yang skalanya dapat diatur dan hemat biaya untuk menyediakan layanan digital yang dapat diakses,” ungkap Tony Abrahams. “LEXI Text dan LEXI AD menyediakan hal itu - solusi deskripsi audio dan pembuatan takarir berbasis AI yang membantu entitas publik memenuhi standar WCAG 2.1 AA dalam skala besar.

Daftar Periksa Kepatuhan ADA Title II dan detail tentang solusi AI-Media yang dapat membantu berbagai entitas mematuhi peraturan ini dapat diakses DI SINI.

Catatan: AI-Media tidak akan memberikan nasihat hukum; peserta dianjurkan untuk berkonsultasi dengan tim hukum mereka jika ada pertanyaan tentang penafsiran peraturan.

