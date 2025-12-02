エイアイメディア (AI-Media)、 公的機関のウェブコンテンツ・アクセシビリティ・ガイドライン 2.1 AA (Web Content Accessibility Guidelines) (WCAG 2.1 AA) の期限を満たす支援のため、障害を持つアメリカ人法 タイトル II コンプライアンス・イニシアチブ (ADA Title II Compliance Initiative)を開始

ニューヨーク発, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AIを活用したキャプション生成と音声解説技術で世界をリードするエイアイメディアは本日、包括的な「ADAタイトル II コンプライアンス・イニシアチブ」のリリースを発表した。この取り組みは、米国全土の州政府および地方自治体が、新たに確定したデジタルコンテンツに関する連邦政府が定めるアクセシビリティ要件を満たすのを支援することを目的としている。

米国司法省は2024年4月に、公的機関に対しそのデジタルサービスにおいて、WCAG 2.1 レベル AAに準拠することを義務付ける、 ADAタイトル II ウェブおよびモバイルアクセシビリティ規則 (ADA Title II Web and Mobile Accessibility Rule)を確定した。 このコンプライアンスの期限として、50,000人以上にサービスを提供する機関は2026年4月24日、小規模な管轄区域および特別区は2027年4月26日にそれぞれ開始される。 これらの規則は、キャプション、記録文書、音声解説を含むアクセス可能なウェブサイト、モバイルアプリ、マルチメディアを必要とする。

これらの期限に向けて政府機関が準備できるよう支援するため、エイアイメディアは、実用的なツールを使用し、コンプライアンスを簡素化し、広範な規模で達成できるように設計されたソリューションの認知度を高められるよう、数か月にわたる教育イニシアチブを開始する。

「公的機関は、この数十年で最も重大なアクセシビリティの転換期に直面しています」と、エイアイメディアの共同創業者兼CEOであるトニー・エイブラハムズ (Tony Abrahams)は述べている。 「新しいADAタイトル II の規則は、デジタル・アクセシビリティに関する明確な期待を定めています。私たちの使命は、シンプルかつ手頃で広範囲に対応する、コンプライアンスを実現するためのAIを活用したツールを政府機関に提供することです。」

この取り組みの一環として、エイアイメディアは、ADAタイトル II 10ポイント・コンプライアンス・チェックリスト (10-Point ADA Title II Compliance Checklist) を公開し、ADAに準拠するための要となる、以下の2つの主力技術を強調している。

LEXI Text : AIを活用したライブおよび録画済みコンテンツのキャプション生成と文字起こし。これにより各機関は、WCAGのキャプション生成と文字起こしの要件を正確かつ低遅延で満たすことが可能となる。

: AIを活用したライブおよび録画済みコンテンツのキャプション生成と文字起こし。これにより各機関は、WCAGのキャプション生成と文字起こしの要件を正確かつ低遅延で満たすことが可能となる。 LEXI AD: AIを活用した音声解説と最新の高度なカスタマイズオプションにより、大規模で自然なナレーションを実現し、音声解説が可能になる。これは事前録画されたビデオに対するWCAG 2.1 AAの基準を満たすために重要である。

このキャンペーンは、拡張可能な技術と予測可能なコストモデルにより公的機関を支援するよう設計された、エイアイメディアの拡大する政府ソリューション (Government Solutions) プログラムに合わせて展開される。

教育ウェビナー: 「ADAタイトル II - AIでコンプライアンスをシンプルに (ADA Title II - Compliance Made Simple with AI)」

この公開をさらにサポートするために、エイアイメディアは、全国規模のウェビナー「ADAタイトル II - AIでコンプライアンスをシンプルに」を2026年1月20日に開催する。 このセッションでは、WCAG 2.1 AAに概説されているアクセシビリティ要件を振り返り、AIを活用したキャプション生成および音声解説を提供するソリューションを使用してコンプライアンスをどのようにサポートできるかについて詳しく説明する。 参加者は、こちらからウェビナーの詳細と登録にアクセスできる。

「各機関は、新しいADAタイトル II の期限に向けて準備する中、アクセス可能なデジタルサービスを提供するために、拡張可能で費用対効果の高い方法を求めています。」と、エイブラハムは述べている。 「LEXI TextとLEXI ADは、まさにその方法を提供するものであり、AIを活用したキャプション生成と音声解説ソリューションにより、公的機関がWCAG 2.1 AA基準を大規模で満たせるよう支援します。」

ADAタイトル II コンプライアンス・チェックリストと、公的機関を支援するエイアイメディアのソリューションについての詳細は、こちらを参照されたい。

注：エイアイメディアは、法的助言を提供するものではなく、参加者は、規制の解釈に関する質問がある場合は、機関内の法務部門に相談することをお勧めする。

エイアイメディアについて

エイアイメディア (ASX: AIM) は、AIを活用した音声翻訳、キャプション生成、言語オーケストレーションにおける世界的リーダーである。 LEXIスイートとグローバルエンコーダーネットワークは、リアルタイム多言語インテリジェンスを提供し、ワークフローの近代化、コミュニケーションの強化、テキストから音声AIへの移行の規模拡大において、世界中から信頼されている。

詳しくは、エイアイメディアのウェブサイトを閲覧されたい。

問い合わせ先：

フィオナ・ハッベン (Fiona Habben)

グローバルマーケティング責任者 (Head of Global Marketing)

Fiona.habben@ai-media.tv

+61 2 8870 7722

本発表に付随する写真はこちらから入手可能：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e04f14f6-9709-4d60-9f5f-d86ef4a03fe2