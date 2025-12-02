AI-Media, 공공기관의 WCAG 2.1 AA 준수 기한 충족을 지원하는 ADA 타이틀 II 컴플라이언스 이니셔티브 출시

뉴욕, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI 기반 자막 및 음성 해설 기술 분야를 선도하는 AI-Media가 미국 전역의 주 및 지방 정부가 새롭게 확정된 연방 디지털 콘텐츠 접근성 기준을 충족할 수 있도록 지원하는 포괄적 ADA 타이틀 II(Title II) 컴플라이언스 이니셔티브를 출범했다고 오늘 발표했다.

2024년 4월, 미국 법무부는 공공기관이 디지털 서비스 전반에서 WCAG 2.1 AA 등급 준수 기준을 충족하도록 요구하는 ADA 타이틀 II 웹 및 모바일 접근성 규정 (ADA Title II Web and Mobile Accessibility Rule)을 최종 확정했다. 인구 5만 명 이상을 서비스하는 기관은 2026년 4월 24일부터, 그보다 작은 관할구역과 특별구는 2027년 4월 26일부터 준수 의무가 적용된다. 이 규정은 웹사이트, 모바일 앱, 멀티미디어 콘텐츠 등 — 자막, 전사본, 음성 해설을 포함한 — 전반에 걸쳐 접근성을 확보할 것을 요구한다.

이러한 준수 기한을 준비할 수 있도록 지원하기 위해 AI-Media는 실질적인 도구를 제공하고, 대규모 기관에서도 컴플라이언스를 보다 쉽고 효율적으로 달성할 수 있도록 설계된 자사 솔루션에 대한 인식을 높이는 수개월간의 교육 이니셔티브를 시작한다.

AI-Media의 공동창업자이자 CEO인 토니 아브라함스(Tony Abrahams)는 “공공기관은 수십 년 만에 가장 중요한 접근성 전환을 맞이하고 있다.”라고 말하며 “새로운 ADA 타이틀 II 규정은 디지털 접근성에 대한 명확한 기준을 제시하고 있으며, 우리의 사명은 정부 기관이 이 기준을 쉽고, 합리적 비용으로, 대규모로 충족할 수 있도록 AI 기반 도구를 제공하는 것”이라고 밝혔다.

이번 이니셔티브의 일환으로, AI-Media는 ADA 타이틀 II 준수 10포인트 체크리스트를 공개하고, ADA 컴플라이언스의 핵심이 되는 자사의 다음 두 가지 대표 기술을 강조한다:

LEXI Text : 실시간 및 사전 제작 콘텐츠를 위한 AI 기반 자막 및 전사 기술로, 높은 정확도와 낮은 지연 시간으로 WCAG의 자막 및 전사 요구사항을 충족할 수 있도록 지원한다.

: 실시간 및 사전 제작 콘텐츠를 위한 AI 기반 자막 및 전사 기술로, 높은 정확도와 낮은 지연 시간으로 WCAG의 자막 및 전사 요구사항을 충족할 수 있도록 지원한다. LEXI AD: 자연스러운 내레이션을 제공하는 AI 기반 음성 해설 기술로, 고급 커스터마이즈 옵션을 새롭게 추가하여 대규모 음성 해설 제작을 지원한다. 이는 사전 제작된 영상에 대해 WCAG 2.1 AA 요건을 충족하는 데 필수적이다.

이번 캠페인은 공공기관을 위해 확장 가능한 기술과 예측 가능한 비용 모델을 제공하도록 설계된 AI-Media의 Government Solutions 프로그램 확대와도 맞물려 있다.

교육 웨비나: “ADA Title II – AI로 쉽게 해결하는 컴플라이언스”

교육 이니셔티브의 일환으로, AI-Media는 2026년 1월 20일 “ADA Title II: Compliance Made Simple with AI”라는 제목의 전국 웨비나를 개최한다. 이 세션에서는 WCAG 2.1 AA에 명시된 접근성 요건을 다시 정리하고, AI 기반 자막 및 음성 해설 솔루션이 어떻게 컴플라이언스를 지원할 수 있는지를 탐구한다. 참가자는 여기 링크를 통해 웨비나 관련 정보를 확인하고 등록할 수 있다.

아브라함스 CEO는 “기관들이 ADA Title II의 새로운 기한을 준비하면서, 확장 가능하고 비용 효율적인 방식으로 접근 가능한 디지털 서비스를 제공할 방안을 찾고 있다.”라고 밝히며 “LEXI Text와 LEXI AD는 바로 그 요구에 부합한다. 즉 AI 기반 자막 및 음성 해설 솔루션을 통해 공공기관이 WCAG 2.1 AA 기준을 대규모로 충족할 수 있도록 지원하고 있는 것이다.”라고 설명했다.

ADA Title II 컴플라이언스 체크리스트와 기관의 규정 준수를 지원할 수 있는 AI-Media 솔루션에 대한 상세 정보는 여기 링크를 통해 확인할 수 있다.

참고: AI-Media는 법률 자문을 제공하지 않으며, 규정 해석과 관련된 질문은 기관의 법무팀에 문의할 것을 권장한다.

AI-Media 소개

AI-Media(ASX: AIM)는 AI 기반 음성 번역, 자막, 언어 오케스트레이션 분야의 글로벌 선도 기업이다. LEXI Suite와 글로벌 인코더 네트워크는 실시간 다국어 인텔리전스를 제공하여, 워크플로우 현대화, 커뮤니케이션 향상, 텍스트 중심 환경에서 음성 AI로의 전환을 대규모로 지원하는 기술로 전 세계의 신뢰를 받고 있다.

자세한 정보는 AI-Media의 공식 홈페이지 (AI-Media website)에서 확인할 수 있다.

