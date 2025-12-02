AI-Media Melancarkan ADA Title II Compliance Initiative untuk Menyokong Entiti Awam Memenuhi Tarikh Akhir WCAG 2.1 AA

NEW YORK, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media, peneraju global dalam teknologi kapsyen dan deskripsi audio berasaskan AI, hari ini mengumumkan pelancaran ADA Title II Compliance Initiative yang komprehensif, bertujuan membantu kerajaan negeri dan tempatan di seluruh Amerika Syarikat memenuhi keperluan kebolehcapaian persekutuan yang telah dimuktamadkan bagi kandungan digital.

Pada April 2024, U.S. Department of Justice telah memuktamadkan ADA Title II Web and Mobile Accessibility Rule, yang mewajibkan entiti awam mematuhi WCAG 2.1 Level AA merentas semua perkhidmatan digital mereka. Tarikh pematuhan bermula pada 24 April 2026 bagi entiti yang memberi perkhidmatan kepada lebih daripada 50,000 penduduk dan 26 April 2027 bagi bidang kuasa lebih kecil serta daerah khas. Peraturan ini mewajibkan laman web, aplikasi mudah alih dan kandungan multimedia yang boleh diakses - termasuk kapsyen, transkrip serta deskripsi audio.

Untuk menyokong agensi kerajaan dalam membuat persediaan menghadapi tarikh akhir ini, AI-Media melancarkan inisiatif pendidikan berbilang bulan yang menampilkan alat praktikal serta meningkatkan kesedaran tentang penyelesaian mereka yang direka untuk mempermudah pematuhan dan menjadikannya lebih mudah dicapai pada skala besar.

“Entiti awam kini berdepan dengan salah satu peralihan kebolehcapaian paling signifikan dalam beberapa dekad,” kata Tony Abrahams, Pengasas Bersama & Ketua Pegawai Eksekutif AI-Media. “Peraturan baharu ADA Title II menetapkan jangkaan yang jelas untuk kebolehcapaian digital - dan misi kami adalah untuk memperkasa kerajaan dengan alat dikuasakan AI yang menyampaikan pematuhan secara mudah, mampu milik dan berskala besar.”

Sebagai sebahagian daripada inisiatif ini, AI-Media akan mengeluarkan 10-Point ADA Title II Compliance Checklist serta menonjolkan dua teknologi utama yang menjadi teras kepada pematuhan ADA:

LEXI Text : Kapsyen dan transkripsi dikuasakan AI untuk kandungan langsung dan prarakam, membolehkan agensi memenuhi keperluan kapsyen dan transkrip WCAG dengan ketepatan tinggi serta kependaman rendah.

: Kapsyen dan transkripsi dikuasakan AI untuk kandungan langsung dan prarakam, membolehkan agensi memenuhi keperluan kapsyen dan transkrip WCAG dengan ketepatan tinggi serta kependaman rendah. LEXI AD: Deskripsi audio dikuasakan AI dengan pilihan penyesuaian lanjutan baharu, menyampaikan narasi yang lebih semula jadi serta membolehkan pelaksanaan pada skala besar - elemen penting untuk memenuhi keperluan WCAG 2.1 AA bagi video prarakam.

Kempen ini sejajar dengan program Government Solutions yang diperluas oleh AI-Media dan direka untuk menyokong entiti awam melalui teknologi berskala besar serta model kos yang boleh dijangka.

Webinar Pendidikan: “ADA Title II - Compliance Made Simple with AI”

Untuk menyokong pelaksanaan ini dengan lebih lanjut, AI-Media akan menganjurkan webinar peringkat kebangsaan, “ADA Title II: Compliance Made Simple with AI” pada 20 Januari 2026. Sesi ini akan merangkum keperluan kebolehcapaian yang digariskan dalam WCAG 2.1 AA dan menerokai bagaimana penyelesaian kapsyen serta deskripsi audio berasaskan AI dapat menyokong pematuhan. Peserta boleh melihat butiran dan mendaftar untuk webinar di sini.

“Ketika agensi bersiap sedia menghadapi tarikh akhir baharu ADA Title II, mereka mencari kaedah berskala dan kos efektif untuk menyampaikan perkhidmatan digital yang boleh diakses,” kata Abrahams. “LEXI Text dan LEXI AD dengan tepat menyediakan apa yang diperlukan - penyelesaian kapsyen dan deskripsi audio dipacu AI yang membantu entiti awam memenuhi piawaian WCAG 2.1 AA pada skala besar.”

ADA Title II Compliance Checklist dan butiran mengenai penyelesaian AI-Media yang dapat membantu entiti mematuhi boleh diakses DI SINI.

Nota: AI-Media tidak akan memberikan nasihat undang-undang; peserta digalakkan untuk merujuk pasukan undang-undang mereka bagi sebarang persoalan mengenai tafsiran peraturan.

Perihal AI-Media

AI-Media (ASX: AIM) ialah peneraju global dalam terjemahan suara dikuasakan AI, penyediaan kapsyen dan orkestrasi bahasa. Rangkaian LEXI Suite dan pengekod global menyediakan kecerdasan berbilang bahasa secara masa nyata - dipercayai di seluruh dunia untuk memodenkan aliran kerja, memperkukuh komunikasi dan memperluas peralihan daripada teks kepada AI berasaskan suara.

Untuk maklumat lanjut layari laman web AI-Media.

Butiran hubungan:

Fiona Habben

Ketua Pemasaran Global

Fiona.habben@ai-media.tv

+61 2 8870 7722

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e04f14f6-9709-4d60-9f5f-d86ef4a03fe2