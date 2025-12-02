AI-Media Lança Iniciativa de Conformidade com o Título II da ADA em Apoio à Entidades Públicas a Cumprir os Prazos WCAG 2.1 AA

NOVA YORK, Dec. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A AI-Media, líder global em tecnologia de legendagem e audiodescrição baseada em IA, anunciou hoje o lançamento de sua abrangente Iniciativa de Conformidade com o Título II da ADA, destinada a ajudar os governos estaduais e locais dos Estados Unidos a atender aos requisitos federais de acessibilidade recentemente finalizados para conteúdo digital.

Em abril de 2024, o Departamento de Justiça dos EUA finalizou a Regra de Acessibilidade Web e Móvel do Título II da ADA, que exige que as entidades públicas estejam em conformidade com WCAG 2.1 Nível AA em todos os seus serviços digitais. O prazo de conformidade tem início em 24 de abril de 2026, para entidades que atendam a mais de 50.000 pessoas, e em 26 de abril de 2027, para jurisdições menores e distritos especiais. Essas regras exigem sites acessíveis, aplicativos móveis e multimídia - incluindo legendas, transcrições e audiodescrição.

Para apoiar as agências governamentais na preparação para esses prazos, a AI-Media está lançando uma iniciativa educacional de vários meses com ferramentas práticas, e aumentando a conscientização quanto às suas soluções criadas para simplificar e tornar a conformidade mais viável em escala.

"As entidades públicas estão enfrentando uma das transições de acessibilidade mais significativas em décadas", disse Tony Abrahams, Cofundador e CEO da AI-Media. "A nova regra do Título II da ADA define expectativas claras para a acessibilidade digital - e nossa missão é equipar os governos com ferramentas baseadas em IA que ofereçam conformidade de forma simples, acessível e em escala."

Como parte da iniciativa, a AI-Media está lançando uma Lista de Verificação de Conformidade do Título II da ADA de 10 Pontos e destaca duas tecnologias emblemáticas centrais para a conformidade com a ADA:

LEXI Text : Legendas e transcrições baseadas em IA para conteúdo ao vivo e pré-gravado, que viabilizam que as agências atendam aos requisitos de legendas e transcrições WCAG com precisão e baixa latência.

: Legendas e transcrições baseadas em IA para conteúdo ao vivo e pré-gravado, que viabilizam que as agências atendam aos requisitos de legendas e transcrições WCAG com precisão e baixa latência. LEXI AD: Audiodescrição alimentada por IA com novas opções avançadas de personalização, proporcionando narração com som natural e permitindo a audiodescrição em escala - fundamental para atender aos requisitos WCAG 2.1 AA para vídeo pré-gravado.

A campanha se alinha ao programa expandido de Soluções Governamentais da AI-Media, criado para apoiar entidades públicas com tecnologia escalável e modelos de custo previsíveis.

Webinar Educacional: “Título II da ADA - Conformidade Simplificada com IA”

Para apoiar ainda mais o lançamento, a AI-Media realizará um webinar nacional, “Título II da ADA: Conformidade Simplificada com IA”, em 20 de janeiro de 2026. A sessão fará um resumo dos requisitos de acessibilidade descritos em WCAG 2.1 AA e examinar como as soluções de legendagem e audiodescrição baseadas em IA podem apoiar a conformidade. Os participantes podem ver os detalhes e se inscrever no webinar aqui.

“Para se preparar para os novos prazos do Título II da ADA, as agências estão em busca de maneiras escaláveis e econômicas de fornecer serviços digitais acessíveis”, disse Abrahams. “A LEXI Text e a LEXI AD fornecem exatamente isso - soluções de legendagem e audiodescrição baseadas em IA que ajudam as entidades públicas a cumprir os padrões WCAG 2.1 AA em escala.

A Lista de Verificação de Conformidade do Título II da ADA e os detalhes sobre as soluções da AI-Media que podem ajudar as entidades a estar em conformidade podem ser acessados AQUI.

Observação: A AI-Media não fornecerá aconselhamento jurídico; os participantes são incentivados a consultar suas equipes jurídicas com perguntas sobre interpretação regulatória.

Sobre a AI-Media

A AI-Media (ASX: AIM) é líder global em soluções de tradução de voz, legendagem e acessibilidade de idiomas baseadas em IA. A LEXI Suite e a rede global de codificadores oferecem inteligência multilíngue em tempo real confiável em todo o mundo, para modernizar fluxos de trabalho, aprimorar a comunicação e escalar a mudança de texto para IA falada.

Para mais informação visite o site AI-Media.

