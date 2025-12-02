AI-Media 启动《美国残疾人法案》(ADA) 第二章合规计划，助力公共实体如期满足 WCAG 2.1 AA 标准要求

纽约, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的人工智能驱动型字幕生成与音频描述技术提供商 AI-Media 今日宣布，正式启动全面的 ADA 第二章合规计划。该计划旨在帮助美国各州及地方政府，满足联邦政府最新敲定的数字内容无障碍合规要求。

2024 年 4 月，美国司法部最终敲定《ADA 第二章网络及移动设备无障碍规则》(ADA Title II Web and Mobile Accessibility Rule)，要求公共实体的所有数字服务均符合 WCAG 2.1 AA 级标准。 合规截止日期方面，服务人口超过 5 万人的实体需在 2026 年 4 月 24 日前达标，规模较小的辖区及特别区则需在 2027 年 4 月 26 日前达标。 上述规则要求网站、移动应用程序及多媒体内容（包括字幕、文字记录及音频描述）具备无障碍访问功能。

为协助政府机构应对合规期限，AI-Media 启动了一项为期数月的宣教计划，提供实用工具并推广其解决方案。这些解决方案旨在简化合规流程，助力机构大规模高效达成合规要求。

“公共实体正面临数十年来最重大的无障碍转型之一，”AI-Media 联合创始人兼首席执行官 Tony Abrahams 表示。 “新的 ADA 第二章规则为数字无障碍设定了明确标准——我们的使命是为政府部门配备人工智能驱动的工具，以简单、经济且规模化的方式实现合规。”

作为该计划的一部分，AI-Media 发布《ADA 第二章合规十项要点检查清单》，并重点推介两项对 ADA 合规至关重要的旗舰技术：

LEXI Text ：人工智能驱动的实时及预录内容字幕生成与转录解决方案，助力机构以高准确率、低延迟满足 WCAG 标准中关于字幕生成及转录的要求。

：人工智能驱动的实时及预录内容字幕生成与转录解决方案，助力机构以高准确率、低延迟满足 WCAG 标准中关于字幕生成及转录的要求。 LEXI AD：人工智能驱动的音频描述技术，新增高级定制选项，可提供自然流畅的旁白解说，支持规模化音频描述服务——这对满足 WCAG 2.1 AA 标准中关于预录视频的要求至关重要。

该专项行动与 AI-Media 拓展的政府解决方案计划 (Government Solutions program) 保持战略一致，旨在通过可扩展的技术及可预测成本模式，为公共实体提供支持。

教育网络研讨会：“ADA 第二章——借助人工智能轻松实现合规”

为推进计划落地，AI-Media 将于 2026 年 1 月 20 日举办全国性网络研讨会，主题为“ADA 第二章——借助人工智能轻松实现合规”。 本次会议将回顾 WCAG 2.1 AA 标准中列明的无障碍要求，并深入探讨人工智能驱动的字幕生成及音频描述解决方案如何助力实现合规。 参会者可点击此处查看详情并报名参与研讨会。

“随着各机构着手应对 ADA 第二章新合规截止日期，他们正寻求可扩展、高性价比的方式提供无障碍数字服务，”Abrahams 表示。 “LEXI Text 和 LEXI AD 恰好满足这一需求——这两款人工智能驱动的字幕生成与音频描述解决方案，能助力公共实体规模化达成 WCAG 2.1 AA 标准。

《ADA 第二章合规检查清单》及 AI-Media 相关合规解决方案详情，可在此处查阅。

注：AI-Media 不提供法律咨询服务；对于法规解读相关问题，建议参会者咨询其法律团队。

关于 AI-Media

AI-Media（ASX: AIM）是人工智能驱动的语音翻译、字幕生成及语言编排领域的全球领导者。 LEXI Suite 与全球编码器网络提供实时多语言智能服务——其可靠性享誉全球，助力现代化工作流程、提升沟通效率，并推动从文本到语音人工智能的转型。

如需了解更多信息，请访问 AI-Media 网站。

