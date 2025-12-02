AI-Media 啟動 ADA 第二章合規計劃，以支援公共實體達成 WCAG 2.1 AA 標準期限

紐約, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 人工智能（AI）字幕及音訊描述技術的全球領導者 AI-Media，今日宣佈推出全面的《美國殘疾人士法案》第二章（ADA Title II）合規計劃，旨在協助全美各州及地方政府滿足新近確立的聯邦數碼內容無障礙要求。

2024 年 4 月，美國司法部最終確定了《美國殘疾人士法案第二章網頁與流動裝置無障礙規則》(ADA Title II Web and Mobile Accessibility Rule)，要求公共機構的所有數碼服務均須符合 WCAG 2.1 Level AA 等級標準。 合規期限於 2026 年 4 月 24 日開始，適用於服務超過 5 萬人的實體；而較小司法管轄區及特別行政區的期限則為 2027 年 4 月 26 日。 有關規則要求網站、流動應用程式及多媒體內容必須設有無障礙功能，包括字幕、文字稿及音訊描述。

為了支援政府機構為這些期限作好準備，AI-Media 正展開為期數月的教育計劃，提供實用工具並提升大眾對其解決方案的認知。這些方案旨在簡化合規程序，並使其得以大規模落實。

AI-Media 聯合創辦人兼行政總裁 Tony Abrahams 表示：「公共實體正面對數十年來其中一次最重要的無障礙轉型。 全新 ADA 第二章規定為數碼無障礙訂立明確期望，而我們的使命是讓政府部門掌握 AI 驅動的工具，以簡單實惠且大規模的方式滿足合規要求。」

作為計劃的一部分，AI-Media 推出《ADA 第二章合規十大要點清單》(10-Point ADA Title II Compliance Checklist)，並重點推介兩大對達成 ADA 合規極為重要的旗艦技術：

LEXI Text ：適用於直播及預錄內容的 AI 驅動字幕及謄寫服務，讓機構能以極其精準、低延遲的方式滿足 WCAG 對字幕及文字稿的要求。

：適用於直播及預錄內容的 AI 驅動字幕及謄寫服務，讓機構能以極其精準、低延遲的方式滿足 WCAG 對字幕及文字稿的要求。 LEXI AD：具備全新進階自訂選項的 AI 驅動音訊描述服務，提供自然流暢的旁白敘述，並能大規模實現音訊描述，這方面對於滿足預錄影片的 WCAG 2.1 AA 要求而言極為重要。

此活動與 AI-Media 擴展的政府解決方案計劃（Government Solutions program）互相呼應，該計劃旨在透過可擴展的技術和可預測的成本模式來支援公共實體。

教育網絡研討會：《ADA 第二章——透過 AI 簡化合規》

為了更有效地推動計劃，AI-Media 將於 2026 年 1 月 20 日舉辦一場全國網絡研討會，題為《ADA 第二章：透過 AI 簡化合規》。 研討會將回顧 WCAG 2.1 AA 概述的無障礙要求，並探討 AI 驅動的字幕及音訊描述解決方案如何協助達致合規。 參與者可在此查看詳情，並登記參加網絡研討會。

Abrahams 表示：「隨著各機構為新的 ADA 第二章期限作準備，它們正尋找方便擴展且符合成本效益的方式來提供無障礙數碼服務。 LEXI Text 和 LEXI AD 由此應運而生，這種 AI 驅動的字幕及音訊描述解決方案，能夠協助公共實體大規模地滿足 WCAG 2.1 AA 標準。

《ADA 第二章合規檢查清單》以及有關 AI-Media 協助機構達成合規要求的解決方案詳情，可於此處閱覽。

請注意，AI-Media 不會提供法律意見；與會者如有關於法規解讀的問題，建議諮詢其法律團隊。

